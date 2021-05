Κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων για το Volkswagen ID.4

Το νέο ID.4, το πρώτο ηλεκτρικό SUV της Volkswagen, απέδωσε εντυπωσιακά στις δοκιμές πρόσκρουσης και ασφάλειας του Euro NCAP (European New Car Assessment Program). Το μοντέλο που πρόφατα αναδείχθηκε World Car of the Year 2021, απέσπασε με ευκολία την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων, με πολύ καλές επιδόσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες και κορυφαίο αποτέλεσμα για την τελευταία διετία, περίοδο στην οποία τα κριτήρια έχουν γίνει πιο αυστηρά, στην προστασία παιδιών-επιβατών.

Η αξιολόγηση της προστασίας των επιβατών από τον Euro NCAP βασίζεται σε παράγοντες όπως οι μετωπικές και πλευρικές συγκρούσεις καθώς και οι δοκιμές καταπόνησης της σπονδυλικής στήλης, συνήθως από οπίσθιες συγκρούσεις. Με βάση τα παραπάνω και παράλληλα την αξιολόγηση του εύκολου και γρήγορου απεγκλωβισμού και διάσωσης, το ID.4 πέτυχε επίδοση 93% στην προστασία ενηλίκων επιβατών και 89% για τα παιδιά. Η τελευταία αξιολόγηση βασίζεται όχι μόνο στην προστασία που παρέχεται από συστήματα συγκράτησης παιδιών σε περίπτωση μετωπικής ή πλευρικής σύγκρουσης, αλλά και τις συνολικές δυνατότητες που προσφέρει το όχημα για την εγκατάσταση παιδικών καθισμάτων διαφόρων μεγεθών, καθώς και τον διαθέσιμο εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά παιδιών.

Εκτός από την προστασία των επιβατών, ο Euro NCAP εξετάζει επίσης πόσο αποτελεσματικά είναι τα αυτόματα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου - πεζούς και ποδηλάτες. Ένα από τα θετικά στοιχεία αξιολόγησης του ID.4, είναι ότι όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στον βασικό εξοπλισμό το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (Lane Assist) και το σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Front Assist). Το ID.4 διαθέτει επίσης κεντρικό αερόσακο ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα που, για παράδειγμα, αποτρέπει τη βίαιη επαφή ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Με βαθμολογία 85%, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Volkswagen σημείωσε επίσης εξαιρετική επίδοση στην κατηγορία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Τέλος, η βαθμολογία του ID.4 για την προστασία των πεζών και των ποδηλατών ήταν 76%, επίσης ανάμεσα στις κορυφαίες.

Η επίδοση του νέου ID.4, έρχεται να προστεθεί στην αντίστοιχη που είχε σημειώσει το ID.3, την προηγούμενη χρονιά, το οποίο είχε επίσης σημειώσει κορυφαία βαθμολογία.

Δείτε το σχετικό βίντεο των δοκιμών ΕΔΩ: