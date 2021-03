Νέες εκδόσεις mild-hybrid με 130 ίππους και R-Line για το VW Golf

Η γκάμα του Volkswagen Golf εμπλουτίζεται με δύο πολύ σημαντικές εκδόσεις. Πρόκειται για την R-Line, που προσφέρει πιο σπορ εμφάνιση και αίσθηση στο δημοφιλές μοντέλο και μία επιπλέον έκδοση του 1.5 eTSI κινητήρα, με το ήπιο υβριδικό σύστημα, η οποία αποδίδει ισχύ 130 ίππων και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG, διπλού συμπλέκτη. Οι δύο εκδόσεις προσφέρουν την εμπειρία οδήγησης του Golf 8ης γενιάς, είτε με πιο σπορ εμφάνιση είτε με ήπιο υβριδικό σύστημα, σε ακόμα πιο δελεαστική τιμή.

Golf R-Line

Η έκδοση R-Line στο νέο Golf είναι διαθέσιμη με τους κινητήρες βενζίνης 1.5 TSI ACT 150 PS και 1.5 eTSI MHEV 150 PS DSG και διακρίνεται από εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού.

Εξωτερικά, η έκδοση R-Line διαθέτει σπορ προφυλακτήρες, πλευρικά μαρσπιέ και διαχύτη σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, απολήξεις εξάτμισης σε χρώμιο και λογότυπο R στη μάσκα και τα φτερά.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζουν το σπορ τιμόνι με χειριστήρια αφής και διάτρητο δέρμα, τα "top sport” καθίσματα εμπρός με ενσωματωμένα προσκέφαλα, η επένδυση με ύφασμα/Art Velours micro fleece και λογότυπο R, η επένδυση της οροφής σε μαύρο χρώμα, τα πεντάλ με επένδυση αλουμινίου και ειδικά γραφικά R στην οθόνη του ψηφιακού πίνακα οργάνων Digital Cockpit Pro.

Ενδεικτικά, ανάμεσα σε άλλα στοιχεία εξοπλισμού η έκδοση R-Line διαθέτει: σπορ ανάρτηση με χαμηλωμένο πλαίσιο (-15 χλστ.), Progressive Steering (προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης), Driving Profile Selection (σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ), ζάντες αλουμινίου 17'' Valencia Grey metallic, προβολείς LED, φιμέ κρύσταλλα, Digital Cockpit Pro (ψηφιακός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 10'' με επιλογές διαμόρφωσης), σύστημα Infotainment Discover Media Streaming & Internet, Wireless We Connect App, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου, We Connect&We Connect Plus Υπηρεσίες, IQ.Drive με επικοινωνίαCar2X, Front Assist, Adaptive Cruise Control, Lane Assist και Park Pilot, αυτόματο κλιματισμό Air Care Climatronic και εσωτερικό φωτισμό Ambient 30 χρωμάτων.

Golf 1.5 eTSI MHEV 130 PS DSG

Η έκδοση 1.5 eTSI MHEV 130 PS DSG του νέου Golf, συμπληρώνει την έτερη ήπια υβριδική των 150 ίππων και, όπως κι εκείνη, συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG, διπλού συμπλέκτη, 7 σχέσεων. Προσφέρεται δε στο πιο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, Style.

Σε επίπεδο κινητήρα εσωτερικής καύσης, χάρη στην τεχνολογία διαχείρισης ενεργού κυλίνδρου (ACT – Active Cylinder Management), δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους του κινητήρα 1.5 eTSI απενεργοποιούνται αυτόματα κατά την οδήγηση, όσο το δυνατό συχνότερα και σχεδόν ανεπαίσθητα, μειώνοντας τόσο την κατανάλωση όσο και τις εκπομπές ρύπων. Ένας υπερσυμπιεστής με μεταβλητή γεωμετρία στροβίλου (VTG) προσφέρει εξαιρετική δυναμική συμπεριφορά σε κάθε περιοχή στροφών κινητήρα. Η μέγιστη ροπή των 200 Nm είναι διαθέσιμη μεταξύ 1.400 και 4.000 σ.α.λ., με τη μέγιστη ισχύ να αποδίδεται στην περιοχή 5.000-6.000 σ.α.λ.

Το ήπιο υβριδικό σύστημα αποτελείται από μία μπαταρία ιόντων λιθίου 48 V, η οποία προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια σε μία γεννήτρια εκκίνησης - εναλλάκτη με ιμάντα, που λειτουργεί ως ένας μικρός, ελαφρύς ηλεκτρικός κινητήρας που ενισχύει άμεσα τη ροπή κατά την επιτάχυνση. Το ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V επιτρέπει τον ελεύθερο τροχασμό (ρολάρισμα ή coasting) του αυτοκινήτου, με παράλληλη απενεργοποίηση του βενζινοκινητήρα για εξοικονόμηση καυσίμου (μέση κατανάλωση 5,6 λ./100 χλμ, εκπεμπόμενοι ρύποι 128 g/χλμ.). Η επανεκκίνηση του κινητήρα δεν γίνεται αντιληπτή, χάρη στο ισχυρό σύστημα 48 V. Την ίδια στιγμή, το μοντέλο χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση εν κινήσει, χάρη στις ηλεκτρικές περίσσειες ισχύος (boosts) για σύντομο διάστημα, που προσφέρει το ήπιο υβριδικό σύστημα.