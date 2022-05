Η αμυντική συμφωνία της Μ. Βρετανίας με Σουηδία και Φινλανδία, η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και η ΑUKUS

Του Αλέξανδρου Δρίβα

Στις 23/6/2016 το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω δημοψηφίσματος βγήκε εκτός Ε.Ε.

Κάποτε ο Σιράκ είπε ότι η μόνη προσφορά της Βρετανίας στην Ε.Ε. ήταν η νόσος των τρελών αγελάδων. Πίσω από αυτήν την αιχμή, οφείλουμε να καταλάβουμε τον ξεχωριστό ρόλο της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Για τη Μεγάλη Βρετανία, η Ευρώπη δεν έπρεπε απλώς να αποκτήσει κάποια μεγάλη δύναμη που θα την απειλήσει. Η διαφύλαξη της ισορροπίας δυνάμεων στη Γηραιά Ήπειρο παραμένει ως προτεραιότητα του Λονδίνου.

Μετά την κρίση στο Σουέζ, η Βρετανία και επίσημα τελείωσε ως ''αστυφύλακας'' του κόσμου. Ήδη από την προηγούμενη δεκαετία και το ''give us guns to finish the job'' ο Τσώρτσιλ μέσω του Lend and Lease παραχώρησε στις ΗΠΑ και στον Ρούσβελτ όλες τις βρετανικές βάσεις του κόσμου στην τιμή του $1. Παρόλα αυτά, η ασφάλεια των ΗΠΑ στον Ατλαντικό Ωκεανό (για να είναι βιώσιμο το ''Δόγμα Μονρό'') ξεκινάει από τη Μεγάλη Βρετανία η οποία είναι νησί και έτσι η εισβολή εναντίον της είναι σχεδόν απίθανη. Οι Άγγλοι πάντα ανέφεραν με περιφρόνηση την Ευρώπη ως ''The Continent'' θεωρώντας τη χώρα τους μη ευρωπαϊκή, έχοντας δηλαδή μια οπτική στα πολιτικά πράγματα της Γηραιάς Ηπείρου με British Exceptionalism. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η τελευταία μεγάλη αυτοκρατορία του δυτικού κόσμου στα χρόνια της οποίας άλλαξε δομικά η παραγωγή μέσω της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Πρώτη της μέριμνα, ήταν αυτή που κληρονόμησαν σήμερα οι ΗΠΑ: Η αποτροπή εμφάνισης μιας μεγάλης περιφερειακής δύναμης η οποία θα απειλήσει τα πετράδια του Στέμματος στον κόσμο και την ίδια την ασφάλεια της Μεγάλης Βρετανίας. Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι έγιναν επειδή ακριβώς η Γερμανία επιθυμούσε να αποκτήσει αποικίες. Οι Βρετανοί έφτασαν μέχρι και στην Κίνα προκειμένου να κρατήσουν την ισορροπία ισχύος υπέρ τους και κυρίως, να διατηρήσουν τον έλεγχο των θαλασσίων οδών. Το ΝΑΤΟ το 1949 ουσιαστικά ξεκίνησε από τον σπόρο που βλέπουμε σήμερα. Από τον έλεγχο του Ατλαντικού Ωκεανού στον οποίον ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Σκανδιναβικές χώρες παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Σήμερα, ο Αρκτικός Κύκλος παίζει σπουδαίο ρόλο. Το λιώσιμο των πάγων θα καταστήσει πλεύσιμη την τεράστια θαλάσσια οδό. Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και πρώτων υλών είναι άφθονα σε αυτήν την περιοχή στην οποία η Ρωσία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Όμως, μαζί με τη Νορβηγία, τη Δανία (Γροιλανδία), τον Καναδά, οι ΗΠΑ έχουν λόγο στα ζητήματα του Βορείου Πόλου αν και καθυστέρησαν πολύ. Οι κυρώσεις στη Ρωσία θα αναστείλουν και θα παγώσουν πολλές επενδύσεις στο Βόρειο Πόλο και η παγίδευση της Ρωσίας στο λάκκο της Ουκρανίας, δίνει την ευκαιρία στις ΗΠΑ να δημιουργήσουν ευέλικτες συμμαχίες οι οποίες θα ενισχύσουν την παρουσία τους σε Ατλαντικό και Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Αρκτικός Κύκλος είναι αναγκαίος.

Εντός του Αρκτικού Κύκλου βρίσκονται και η Φινλανδία και η Σουηδία. Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται μαζί με την Ισλανδία στη δυτική έξοδο του Αρκτικού Κύκλου. Μέχρι να εισέλθουν στο ΝΑΤΟ, οι Φινλανδοί και οι Σουηδοί θα χρειαστούν υποστήριξη και η Βρετανία είναι η χώρα που θα την παράσχει. Η Μεγάλη Βρετανία επίσης μαζί με Γαλλία, Ολλανδία, Νορβηγία ελέγχουν τη Βόρεια Θάλασσα και με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ενισχύονται, οι Νορβηγία, Δανία, Πολωνία αλλά και οι Βαλτικές χώρες. Με άλλα λόγια ''σβήνει'' το Καλινιγκραντ και το βάθος που προσφέρει στη Ρωσία (από τις μεγάλες ανοησίες της Δύσης που άφησαν αυτό το κομμάτι γης στη Ρωσία μέσα στην Ευρώπη). Με άλλα λόγια, με τον έλεγχο της δυτικής εξόδου του Αρκτικού Κύκλου και τον έλεγχο της Βόρειας Θάλασσας, η Ρωσία πνίγεται αντί για το νότο (Μαύρη Θάλασσα) στο Βορρά.

Η συμφωνία AUKUS, (Αustralia, UK, USA) μέσω της QUAD (USA, India, Japan, Australia) ολοκληρώνει το πλεονέκτημα των δυτικών χωρών που στόχο θα έχουν να κλείσουν από το Βόρειο Ειρηνικό την Κίνα, με τη βοήθεια στο μέλλον, ακόμη και της Ρωσίας η οποία εδαφικά και δημογραφικά κινδυνεύει από την Κίνα.

Η ιστορία δεν ακολουθεί γραμμές ούτε κύκλους. Ακολουθεί σπειροειδή τροχιά. Ο Αρκτικός Κύκλος είναι το νέο μεγάλο παιχνίδι και η Μεγάλη Βρετανία με το παραδοσιακό Splendid Isolation γίνεται ξανά ο κρίκος της ναυτικής στρατηγικής των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης. Με τη Μεσόγειο να την αναλαμβάνει η Γαλλία, μπορούμε πλέον να δούμε ξεκάθαρα τις δυτικές προετοιμασίες για να φέρουν προ τετελεσμένων την Κίνα.

* Ο κ. Αλέξανδρος Δρίβας είναι Διεθνολόγος - Στρατηγικός Αναλυτής