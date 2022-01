Το Hamtramck δείχνει τον δρόμο!

Του Θάνου Τζήμερου

Όταν ο Πολωνός Πάπας Ιωάννης - Παύλος Β', κατά κόσμον Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ το 1987, ενέταξε στην περιοδεία του μια μικρή εργατούπολη στην Πολιτεία Μίσιγκαν, το Hamtramck. Ο λόγος ήταν ο μεγάλος αριθμός Πολωνών μεταναστών που έμενε εκεί. Το 1970, το 90% των κατοίκων της πόλης ήταν πολωνικής καταγωγής. Το προσωνύμιο του Hamtramck ήταν "Μικρή Βαρσοβία".

Στις 2 Νοεμβρίου 2021, το Hamtramck έγινε η πρώτη πόλη στις ΗΠΑ η οποία εξέλεξε δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους μόνο μουσουλμάνους! Θα αναλάβουν καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2022. Ήδη όμως, από τα τζαμιά της πόλης, 5 φορές την ημέρα ακούγεται από τα μεγάφωνα η φωνή του μουεζίνη που καλεί τους πιστούς για προσευχή.

Πώς συνέβη αυτό;

Το Hamtramck είναι ουσιαστικά μια γειτονιά του Ντιτρόιτ: 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατοικιών και εργοστασίων που ανήκε κάποτε στον "σκληρό πυρήνα” της αυτοκινητοβιομηχανίας της Αμερικής. H Dodge ήταν η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε εργοστάσιο στην περιοχή, ακολούθησε η Packard και τη σκυτάλη πήρε η General Motors, η οποία στα τέλη της δεκαετίας του ’80 έδινε δουλειά σε 3.000 ανθρώπους.

Και μετά ήρθε η κρίση. Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία με τα πολυτελή, ενεργοβόρα οχήματα ξεπερασμένης τεχνολογίας έχανε συνεχώς έδαφος, το οποίο κέρδιζαν τα ιαπωνικά pick up και τα ευρωπαϊκά SUV. Aπό το 1990 οι θέσεις εργασίας στους τρεις μεγάλους (Big Three) του Ντιτρόιτ (General Motors, Ford, Chrysler), άρχισαν να μειώνονται δραματικά. Η μεσαία τάξη εργατοτεχνιτών και προμηθευτών που είχε δημιουργηθεί από την ανθούσα κάποτε παραγωγή συρρικνώθηκε. Το τελικό χτύπημα έδωσε η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων. Ολόκληρες γειτονιές άδειασαν και το Hamtramck βυθίστηκε στη φτώχεια. Σήμερα το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι λιγότερο από το μισό του μέσου Αμερικανού. Σχεδόν η μισή πόλη βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η φύση όμως απεχθάνεται το κενό. Οι νέες συνθήκες δημιούργησαν ευνοϊκό περιβάλλον για μετανάστες. Τα τελευταία 30 χρόνια, το Hamtramck έγινε πόλος έλξης για Άραβες και Ασιάτες κυρίως από την Υεμένη και το Μπαγκλαντές. Σήμερα, το 42% των κατοίκων της πόλης είναι γεννημένοι στο εξωτερικό. Περισσότεροι από τους μισούς είναι Μουσουλμάνοι. Οι 28.000 κάτοικοι της πόλης μιλούν πάνω από 30 γλώσσες, με κυρίαρχη, φυσικά, τα Αραβικά. Στους δρόμους της συναντάς συχνά γυναίκες καλυμμένες από την κορφή ως τα νύχια με μια μικρή σχισμή στο μέρος των ματιών. Η εισροή μουσουλμάνων έδιωξε ακόμα περισσότερους κατοίκους ευρωπαϊκής καταγωγής από το Hamtramck. Η πολιτική ορθότητα επέβαλε τον νόμο της σιωπής για τα προβλήματα που δημιουργούσε η αλλοίωση της σύστασης του πληθυσμού της πόλης. Όταν ο δημοτικός σύμβουλος και αναπληρωτής δήμαρχος (Mayor Pro Tem) του Hamtramck, Ian Perrotta τόλμησε να πει το 2017 πως οι κάτοικοι από την Υεμένη και το Μπαγκλαντές δεν μεριμνούν για την καθαριότητα της πόλης, το CAIR, το Συμβούλιο για τις Αμερικανο-Ισλαμικές Σχέσεις, που έχει τμήμα και στο Μίσιγκαν τον κατηγόρησε για ρατσισμό και ισλαμοφοβία ζητώντας (https://cairmichigan.org/immediate-release-cair-mi-supports-censuring-hamtramck-city-council-member-anti-immigrant-comments/) από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει ψήφισμα μομφής κατά του Perrotta, πράγμα που έγινε (https://www.boarddocs.com/mi/cohmi/Board.nsf/files/ARFL9U5580CB/$file/RESOLUTION%202017-81%20CENSURING%20COUNCILMAN%20IAN%20PERROTTA.pdf) Δεν ήταν δα και δύσκολο καθώς ο Perotta ήταν ο ένας από τους δύο μη μουσουλμάνους του δημοτικού συμβουλίου. Τελικά, με συνεχείς επιθέσεις και ψηφίσματα εναντίον του που οργάνωναν οι μουσουλμάνοι σύμβουλοι, διότι δεν αντιπροσωπεύει τη διαφορετικότητα (Mr. Perrotta does not represent the diversity of Hamtramck)! πρώτα τον καθαίρεσαν από αναπληρωτή δήμαρχο δίνοντας τη θέση του στον Σύμβουλο Fadel Al-Marsoumi και, αφού του έκαναν τη ζωή μαρτύριο, τον ανάγκασαν να παραιτηθεί και από Σύμβουλος https://ballotpedia.org/Ian_Perrotta_recall,_Hamtramck,_Michigan_(2020-2021, στέλνοντας μήνυμα αποχής από τα κοινά σε κάθε πιθανό υποψήφιο που "δεν αντιπροσωπεύει τη διαφορετικότητα".

Το CAIR, που είναι ο μοχλός εξισλαμισμού των ΗΠΑ με το προκάλυμμα της υποστήριξης των πολιτικών δικαιωμάτων, ανέπτυξε και μια ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για "εγκλήματα μίσους” και "περιστατικά μεροληψίας”, στα οποία βεβαίως συμπεριλαμβάνεται κάθε αρνητικό σχόλιο για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, προτρέποντας τους μουσουλμάνους των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για να ενδυναμωθούν.

Με παρόμοιο τρόπο ανάγκασαν σε παραίτηση και το άλλο μη μουσουλμανικό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, την Andrea Karpinski. H επιστολή παραίτησής της http://www.thehamtramckreview.com/guest-editorial-councilmember-andrea-karpinskis-resignation-letter/ είναι χαρακτηριστική:

"Ενώ υπόσχομαι να παραμείνω ενεργή, χρειάζομαι χρόνο για να περάσω με την οικογένειά μου και να εργαστώ για να επουλώσω τα ψυχικά μου τραύματα. Η ασέβεια, οι συνεχείς καυγάδες, οι ύβρεις, οι προσωπικές επιθέσεις, τα ψέματα και η έλλειψη διαφάνειας τόσο από το δημοτικό συμβούλιο όσο και από τη διοίκηση της πόλης, δεν έχουν καταστρέψει μόνο τη δική μου διάθεση συμμετοχής, αλλά την πόλη την ίδια. Ελπίζω ότι η παραίτησή μου θα ανοίξει τα μάτια μερικών και θα ενθαρρύνει τον κόσμο να αγωνιστεί για το σωστό.

Τον τελευταίο καιρό όλα είναι "πλειοψηφία/μειοψηφία" και αυτό είναι ντροπιαστικό. Αντίθετα, ας εργαστούμε για το τι είναι καλύτερο για την κοινότητα ως σύνολο, ανεξάρτητα από το θρησκευτικό μας υπόβαθρο, το χρώμα του δέρματος, τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, την ερωτική μας ταυτότητα ή την ηλικία μας.”

Επόμενο ήταν με τα κοινά να ασχοληθούν πλέον μόνο οι μουσουλμάνοι, όχι όμως όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Οι μουσουλμάνοι δεν χωρίζονται σε δεξιούς, αριστερούς, φιλελεύθερους. Είναι μονομπλόκ: οι μουσουλμάνοι ψηφίζουν μουσουλμάνους. Έτσι ακούγεται οξύμωρη η "υπόσχεση” του νέου δημάρχου, Amer Ghalib, ότι δεν θα διοικήσει με θρησκευτικά κριτήρια, αφού με αυτά εξελέγη! Πριν βρεθεί στο τιμόνι της πόλης, όταν ήταν δημοτικός σύμβουλος είχε δώσει μάχη για να απομακρυνθούν τα μπαρ από την περιοχή γύρω από τα ισλαμικά τεμένη. 12 τεμένη έχει μέχρι στιγμής το Hamtramck, με έκταση όσο το μισό Περιστέρι. Αγωνίστηκε και για να εκπέμπεται δημοσίως από τα μεγάφωνα των τζαμιών η πρόσκληση του μουεζίνη για προσευχή. "Οι χριστιανοί χτυπούν τις καμπάνες, εμείς γιατί όχι;” ήταν το επιχείρημά του. Φυσικά, τα κατάφερε και τα δύο, με τις ψήφους των ομοθρήσκων του. Οι ιερές ημέρες των μουσουλμάνων καθιερώθηκαν ως επίσημες αργίες και τα σχολεία και τα γραφεία της πόλης κλείνουν για όλους. Όταν όμως η επί 16 χρόνια δήμαρχος Karen Majewski θέλησε να υψώσει τη πολύχρωμη σημαία της LGBTQ+ κοινότητας στο Δημαρχείο, ο Amer Ghalib αντέδρασε έντονα. Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι πολίτες επιτέθηκαν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σπίτια που συμμετείχαν στον Gay Pride σημαιοστολισμό. Κατέβασαν και έσκισαν τις σημαίες, δείχνοντας πόσο εύθραυστη και ευκαιριακή είναι η συμμαχία ισλαμιστών & ομοφυλοφίλων και ποια συμπεριφορά έχει το Ισλάμ όταν πάρει την εξουσία ή όταν αβαντάρεται από αυτή.

Η εκπόρθηση του Δήμου από τους μουσουλμάνους δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ξεκίνησε το 2003, όταν ο Shahab Ahmed, μετανάστης από το Μπαγκλαντές και ιδιοκτήτης σχολής οδηγών, εξελέγη ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αργότερα έγινε πρόεδρός του. Σε μόλις 12 χρόνια, το 2015, το Hamtramck έγινε η πρώτη αμερικανική πόλη στην οποία οι μουσουλμάνοι είχαν πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, μολονότι η Δήμαρχος ήταν πολωνικής καταγωγής. Από τους 6 συμβούλους οι 4 ήταν μουσουλμάνοι. Τώρα η κατάκτηση ολοκληρώθηκε: με τον δήμαρχο, εφτά στους εφτά.

Ο 42 ετών Amer Ghalib, πατέρας 3 παιδιών, γεννήθηκε σε ένα χωριό της Υεμένης. Μετακόμισε στις ΗΠΑ όταν ήταν 17 ετών και δούλεψε αρχικά σε εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών εξαρτημάτων για αυτοκίνητα. Στη συνέχεια έμαθε Αγγλικά, σπούδασε σε σχολή νοσηλευτών και τώρα εργάζεται σε νοσοκομείο της περιοχής. Όταν κέρδισε τον Δήμο με το εντυπωσιακό ποσοστό 68,5%, γιόρτασε τα επινίκεια σε ένα ανοιχτό πάρτι για συνεργάτες και υποστηρικτές με κεμπάπ και μπακλαβά. Περισσότεροι από 100 άτομα ήταν εκεί - όλοι άνδρες. "Συμμετείχαν στην εκστρατεία μου και γυναίκες, αλλά ο διαχωρισμός των φύλων παραμένει παραδοσιακός” είπε ο Amer Ghalib, ξεκαθαρίζοντας το τι σημαίνει αμερικανός μουσουλμάνος: δημοκρατικές διαδικασίες ΗΠΑ με κουλτούρα Υεμένης.

Από την Υεμένη είναι επίσης οι τρεις από τους έξι νέους δημοτικούς συμβούλους. Άλλοι δύο είναι από το Μπαγκλαντές. Η μοναδική γυναίκα που εξελέγη είναι πολωνικής καταγωγής, αλλά ασπάσθηκε το Ισλάμ το 2012 και έκτοτε κυκλοφορεί πάντα με ισλαμική μαντίλα.

Φυσικά όλα τα ισλαμικά κέντρα του κόσμου και οι "αλληλέγγυοι" έγραψαν διθυράμβους γι’ αυτή την ισλαμική νίκη, υπογραμμίζοντας πως το Hamtramck "δείχνει τον δρόμο". "Άλλο ένα φράγμα έσπασε" δήλωσε η Sally Howell, διευθύντρια του Κέντρου Αραβοαμερικανικών Σπουδών και αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Michigan-Dearborn και προσέθεσε: "Αντικατοπτρίζει τις αλλαγές του πληθυσμού στο Hamtramck. Και αντανακλά επίσης την ποικιλομορφία της μουσουλμανικής κοινότητας επειδή υπάρχει μία λευκή προσήλυτη στο Ισλάμ, μουσουλμάνοι από την κοινότητα του Μπαγκλαντές και μουσουλμάνοι της Υεμένης". Το CAIR πανηγυρίζει για την ισλαμική επικράτηση και στη γειτονική με το Hamstramck πόλη Dearborn, που εξέλεξε δήμαρχο τον Abdullah Hammoud.

Η Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ δεν συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη θρησκεία, αλλά το think tank Pew Research Center υπολογίζει ότι σήμερα ζουν περίπου 3,85 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στις ΗΠΑ, αποτελώντας το 1,1% του συνολικού πληθυσμού. Μέχρι το 2040, οι μουσουλμάνοι θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα στις ΗΠΑ, μετά τους χριστιανούς. To 2050 θα είναι πάνω από 8 εκατομμύρια.

Μοιραίο πρόσωπο σ΄ αυτή την πρώτη φάση της "Μεγάλης Αντικατάστασης” είναι η απερχόμενη δήμαρχος του Hamtramck, Karen Majewski. Ευγενική και καλοπροαίρετη, με Ph.D. στον Αμερικανικό Πολιτισμό από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, έδωσε πολιτικό χώρο στους επήλυδες πιστεύοντας στο χωνευτήρι πολιτισμών που είναι οι ΗΠΑ. Τους στήριξε και τους προώθησε. Το Hamtramck έγινε γνωστό ως ένας ελκυστικός προορισμός για νέους εποικιστές. Την τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός του αυξήθηκε κατά 27% σχεδόν αποκλειστικά από μουσουλμάνους. Έγιναν πλέον ρυθμιστές της αυτοδιοικητικής ζωής. Η Majewski χρειαζόταν τις ψήφους τους και άρχισε τις συμμαχίες, με τις αντίστοιχες φυσικά παραχωρήσεις, συμβάλλοντας στη μετατροπή της πόλης σε… Χαμτρακμιστάν. Στις προηγούμενες εκλογές συμμάχησε με τους Υεμενίτες, νικώντας, με 61%, τον αντίπαλό της Mohammed Hassan από το Μπαγκλαντές. Σ΄ αυτές, οι Υεμενίτες ανέδειξαν τον δικό τους υποψήφιο και σάρωσαν. Η Majewski πρόφτασε, πριν παραδώσει τα κλειδιά της πόλης στο Ισλάμ, να εγκαινιάσει στις 22 Νοεμβρίου ένα καινούργιο πάρκο. Το όνομά του: Salam Peace Park.

Όντως, το Hamtramck δείχνει τον δρόμο. Τον βλέπουμε;