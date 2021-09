Πώς μπορούν τα κρυπτονομίσματα να διαφυλάξουν την ελευθερία των Αμερικανών

O.O.P.S./The New York Times

Η σύζευξη "τεχνολογίας-χρηματοοικονομικών” έχει δημιουργήσει ένα αναδυόμενο ήπιο σύστημα κοινωνικής πίστωσης. Το ψηφιακό νόμισμα ίσως αποτελεί τη μόνη διέξοδο.

Με την πρόσφατη νομική απειλή της κατά του νέου προγράμματος έντοκων λογαριασμών σε κρυπτονομίσματα της Coinbase, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ προκάλεσε αναταραχή τόσο στον κλάδο των χρηματοοικονομικών όσο και στην τεχνολογία - δύο κόσμοι που ανέκαθεν συνδέονταν, αλλά που τώρα έχουν περάσει σε ένα πεδίο έντονης αντιπαλότητας λόγω του αντικτύπου της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι παρατηρητές του κλάδου αναμένουν πλέον ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θα εξαπολύσει επίθεση -μέσω ρυθμιστικού πλαισίου- κατά της αγοράς των κρυπτονομισμάτων.

Το διακύβευμα είναι πολύ πιο σοβαρό από την καθιέρωση του κρυπτονομίσματος. Με τις διευκολύνσεις που παρέχει η τεχνολογία, η "εισβολή” των χρηματοπιστωτικών εταιρειών στον ιδιωτικό βίο απειλεί να οδηγήσει τους Αμερικανούς σε ένα de facto σύστημα κοινωνικής πίστωσης που θα τους τιμωρεί για τις επιλογές τους -ή ακόμη και για τη γνώμη τους-, εφόσον αυτές δεν αρέσουν στους "έχοντες τον έλεγχο”.

Οι καταναλωτικές δαπάνες ενσωματώνονται αμετάκλητα και με ιλιγγιώδη ρυθμό στην ψηφιακή τεχνολογία. Νέα έρευνα της McKinsey δείχνει ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των Αμερικανών χρησιμοποιούν κάποια ψηφιακή πλατφόρμα για τις πληρωμές τους. Μέχρι το 2022, σύμφωνα με τη Statista, περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών αναμένεται να χρησιμοποιούν ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα κατ’ αυτό τον τρόπο προς ικανοποίηση όσων διαχειρίζονται τις συγκεκριμένες υποδομές, αφού τους εκχωρείται η τεράστια δύναμη -την οποία και εκμεταλλεύονται- να διαμορφώνουν και να τιμωρούν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Τους τελευταίους μήνες είδαμε επεξεργαστές πληρωμών, διαδικτυακούς hosts και άλλες εταιρείες να αναλαμβάνουν -με θράσος- συντονισμένη δράση, πλήρως προσαρμοσμένη στις κυβερνητικές προτεραιότητες, ώστε να "παγώσουν” τις οικονομικές δραστηριότητες online επιχειρήσεων που βρίσκονταν σε δυσμένεια. Ο αποκλεισμός ενός εν ενεργεία Προέδρου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο κατανοητή και αν είναι η σημασία ή η λογική αυτή της κίνησης, άνοιξε τον δρόμο σε ένα καθεστώς όπου αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να ακυρώνουν και να αναστέλλουν λογαριασμούς το κάνουν κατά το δοκούν και σε συνεννόηση. Αυτή η λογική οδήγησε από την πλατφόρμα πληρωμών Stripe, που "απέπεμψε” τον Ντόναλντ Τραμπ, στην PayPal που έβαλε πελάτες της στη "μαύρη λίστα” προκειμένου να εξυγιάνει τη βάση χρηστών της.

Όταν ταΐζεις το θηρίο, το δυναμώνεις: όση περισσότερη εξουσία ασκούν αυτοί οι οργανισμοί, τόσο πιο αυθαίρετα και τιμωρητικά γίνονται τα ηθικά ή ιδεολογικά τους πρότυπα. Όπως έχει προειδοποιήσει ο David Sacks, ιδρυτικός COO της PayPal, "η ενορχηστρωμένη δράση της διαπλεκόμενης ομοσπονδιακής, οικονομικής και τεχνολογικής εξουσίας για να τιμωρήσει τους επικριτές και τους αντιπάλους της καταστρατηγεί θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύει το Σύνταγμα: κάποιος που του κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα social media, αφού η κυβέρνηση τον έχει προσδιορίσει ως "ανατρεπτικό στοιχείο", δεν θα έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη”.

Χάρη στις πηγές του, που φτάνουν έως τη Silicon Valley και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το καθεστώς γνωρίζει πολύ καλά τι κάνετε στο διαδίκτυο. Να σκέφτεστε, να λέτε και να κάνετε ό,τι θέλει το καθεστώς και είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε τη δραστηριότητά σας. Τολμήστε να παρεκκλίνετε, και θα βρεθείτε "εκτός”. Αυτή είναι η αντι-αμερικανική λογική του συστήματος κοινωνικής πίστωσης που μας επιβάλλουν.

Εάν δεν υπάρξει ένας νέος και καλύτερος τρόπος παραγωγής, μεταφοράς και αποταμίευσης χρημάτων, καθώς και οικονομικής συναλλαγής, οι Αμερικανοί θα γίνονται όλο και πιο ανήμποροι στο να εμποδίσουν κάποιους από το να εκμεταλλευθούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να μετατρέψουν τις ΗΠΑ σε "τεχνολογικό κλουβί”.

Το Bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα μπορούν να απελευθερώσουν τον μέσο Αμερικανό από την οικονομική και ψυχολογική πειθαρχία και τιμωρία που βρίσκονται στον πυρήνα αυτού του συστήματος ελέγχου. Το "δώρο” αυτό θα χαθεί όμως, αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι νομοθέτες, κατ’ αρχάς σε πολιτειακό επίπεδο, δεν υψώσουν ρυθμιστικά και νομοθετικά αναχώματα στις συντονισμένες προσπάθειες της Ουάσινγκτον, της Wall Street και της Silicon Valley να μετατρέψουν τα κρυπτονομίσματα σε ακόμη ένα γρανάζι του συστήματος που ελέγχουν.

Οι πολιτείες πρέπει να γίνουν τα μεγάλα νομικά καταφύγια των κρυπτονομισμάτων. Η χρησιμοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για να επανιδρυθούν οι ΗΠΑ στη βάση ενός ήπιου συστήματος κοινωνικής πίστωσης μπορεί να σταματήσει μόνο εάν παραδώσουμε την ψηφιακή εξουσία στα χέρια των ανθρώπων. Επί γενεές και σταδιακά, οι στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες μας έχουν οικοδομήσει την τεχνολογική πρόοδο της Αμερικής πάνω στον μη ελεγχόμενο και εξωθεσμικό κοινωνικό έλεγχο. Η εξάρτησή μας από αυτό το σύστημα για την καινοτομία του μέλλοντος απαιτεί να καταβάλλουμε αβάσταχτο τίμημα για την ελευθερία και την ευημερία μας.

Η αντιμονοπωλιακή δράση κατά εταιρειών-κολοσσών όπως η Google και η Amazon, είναι σοφή και δίκαιη, αλλά δεν επιστρέφει την ψηφιακή εξουσία στους απλούς πολίτες και δεν την ενσωματώνει στον νόμο. Το ραγδαία αναδυόμενο σύστημα κοινωνικής πίστωσης σβήνει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ιδιωτικότητας και δημόσιου χαρακτήρα – στον ψηφιακό κόσμο, οι πολίτες των ΗΠΑ έχουν ανάγκη το Bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα για να πάρουν και πάλι την τύχη τους στα χέρια τους, αντί να την εμπιστευτούν στους εξουσιαστές του ιδιωτικού ή του δημόσιου βίου.

Οι επικριτές πανηγυρίζουν με τις "καρικατούρες” των κρυπτονομισμάτων. Όπως κάθε εργαλείο, ένα κρυπτονόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάκιστο τρόπο. Για τους αρχιτέκτονες του συστήματος κοινωνικής πίστωσης, είναι απαραίτητο να περιοριστεί δραστικά ο όγκος εξόρυξης νέων κρυπτονομισμάτων• οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα πρέπει να εποπτεύονται και να περιοριστούν σημαντικά• και ακόμη, όλα τα κρυπτονομίσματα πρέπει να ενταχθούν στο ενιαίο ρυθμιστικό και επενδυτικό περιβάλλον που ελέχουν η Ουάσινγκτον, η Wall Street και η Silicon Valley.

Οι Αμερικανοί χρειάζονται ακριβώς το αντίθετο: χρειάζονται το δικαίωμα να παράγουν και να αγοράζουν υπολογιστές αρκετά ισχυρούς για την εξόρυξη Bitcoin και τη δημιουργία data centers - το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να διακινούν κρυπτονομίσματα χωρίς παρεμβατική εποπτεία, χωρίς την απαίτηση να υποβάλουν εκθέσεις και χωρίς αυθαίρετους περιορισμούς - το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής για χρήση των κρυπτονομισμάτων στις μεταξύ τους συναλλαγές ως πραγματικά ψηφιακά νομίσματα. Θα ήταν ιδανικό να κινηθεί και η ομοσπονδιακή νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεδομένου του εχθρικού περιβάλλοντος στο σήμερα, επείγει αυτή η αλλαγή -έστω- σε επίπεδο πολιτειών.

Χωρίς αυτούς τους νόμους, οι Αμερικανοί δεν θα έχουν την απαραίτητη ψηφιακή δύναμη για να ξεφύγουν από το επερχόμενο σύστημα κοινωνικής πίστωσης. Αν οι νομοθέτες δεν μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Αμερικανών σε έναν ψηφιακό κόσμο, τότε δεν υπάρχει "Σχέδιο Β”.

* Ο James Poulos είναι αρχισυντάκτης του ”The American Mind” και συνεργάτης του Κέντρου για τη Μελέτη της Ψηφιακής Ζωής (Center for the Study of Digital Life). Είναι συγγραφέας του βιβλίου "The Art of Being Free", ενώ υπό έκδοση είναι το βιβλίο του "Human, Forever: The Digital Politics of Spiritual War".

© 2021 Διατίθεται από το "The New York Times Licensing Group"