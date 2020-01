Χρυσός: αντιστάθμιση ή κερδοσκοπία;

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Το 2019 έκλεισε με σημαντικά κέρδη για τη συντριπτική πλειοψηφία των αγορών σε ολόκληρο τον πλανήτη με τις μετοχές ωστόσο να καταγράφουν ισχυρές αποδόσεις, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες αποδόσεις ομολόγων και εμπορευμάτων. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο 29%, οι ευρωπαϊκές σημείωσαν κέρδη 20%, οι κινεζικές αναρριχήθηκαν 21% ενώ οι αναδυόμενες αγορές υποαπέδωσαν με +15%. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι το τελευταίο τρίμηνο οι αναδυόμενες αγορές υπεραπέδωσαν έναντι των υπολοίπων ανεπτυγμένων αγορών κυρίως λόγω της απόδοσης της Κίνας με 14,6%, αφήνοντας υποσχέσεις για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

Με την εκκίνηση της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωζώνη, η καμπύλη των ανεστραμμένων αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων αλλά και η πολιτική των κεντρικών τραπεζών και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, Κίνα και ΕΚΤ αναμένεται να απασχολήσουν την επενδυτική κοινότητα σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς αυτά ήταν που επηρέασαν τις αγορές σε μεγάλο βαθμό και το 2019. Επιπρόσθετα, οι εκτιμήσεις για συρρίκνωση των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη το 2020 αλλά και οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές αναμένεται να επαναφέρουν αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός το 2019 κινήθηκε ανοδικά κατά 18,9% (τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2011) ενώ μέσα στο 2020 έχει ήδη καταγράψει κέρδη 2% περίπου. Όμως τι είναι αυτό που επηρεάζει την τιμή του χρυσού πέρα από τον κλασικό νόμο της προσφοράς και της ζήτησης; Στα αξιοσημείωτα για το 2019 είναι το γεγονός ότι ο χρυσός και το δολάριο είχαν κοινή ανοδική πορεία (όχι βέβαια αναίτια) αναστρέφοντας έτσι μία πορεία πολλών ετών όπου η σχέση τους ήταν αντίστροφη, δηλαδή όσο ανέβαινε ο χρυσός υποχωρούσε το δολάριο και όσο ενισχυόταν το δολάριο υποχωρούσε ο χρυσός. Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι ένα περιβάλλον με χαμηλό ή ακόμη και με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας το πολύτιμο μέταλλο ευνοείται σημαντικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρυσός σε ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αντιστάθμισμα για τον πληθωρισμό είτε ως ένα ασφαλές καταφύγιο εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων. Ένα επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να έχει σωστή διασπορά των επενδύσεων του. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχία του χαρτοφυλακίου η μείωση του επενδυτικού ρίσκου με τη διασπορά χωρίς όμως να συρρικνώνεται η απόδοσή του.

Η τιμή του χρυσού για το 2020 αναμένεται να λειτουργήσει εκ νέου ως safe haven επηρεαζόμενη από την κατεύθυνση του δολαρίου ΗΠΑ, τα επιτόκια, το γεωπολιτικό αλλά και τις αποφάσεις της Fed με πιθανότερο σενάριο τη συνέχιση της ανοδικής του κίνησης καθώς η συντριπτική πλειοψηφία, των μέχρι τώρα ανησυχιών, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και στο εγγύς μέλλον.

"The golden age never was the present age!”

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς -

BETA Χρηματιστηριακή

** Οι απόψεις είναι προσωπικές