Να τη, να τη η θαλαμηγός!

Γράφει ο χρήστης του Forum του Capital drastis​​

Υπάρχει μία αγγλική παροιμία που λέει "what goes around, comes around". Η φράση θα μπορούσε να αντιστοιχεί στις δικές μας "ότι έσπειρες, θα θερίσεις" ή "ότι δίνεις, παίρνεις". Όμως, το πραγματικό νόημά της έχει μία πιο μεταφυσική, καρμική διάσταση. Σε μία ελεύθερη μετάφραση η φράση σημαίνει: "Οτιδήποτε κακό σπέρνεις γύρω σου, αυτό με κάποιο τρόπο τελικά γυρνάει πίσω σε σένα". Αυτό που καλλιεργείς ή εξαπολύεις εναντίον των άλλων, με σκοπό να τους βλάψεις, στο τέλος καταλήγει πάνω σου.

Αν ο κος Τσίπρας γνώριζε κάποια αξιοπρεπή αγγλικά, ίσως να είχε ακούσει τη συγκεκριμένη φράση. Ίσως και να είχε ασχοληθεί με το νόημά της, ακόμη και να είχε διδαχθεί κάτι από αυτήν. Θα είχε γίνει καλύτερος άνθρωπος. Θα γλύτωνε ίσως και αυτό που πρόκειται να του συμβεί σε λίγες μέρες.

Διότι, σε μερικές μέρες ο κος Τσίπρας πρόκειται να εισπράξει πίσω την τελευταία και μεγαλύτερη δόση από την αρνητική ενέργεια που σκόρπαγε με τους κουβάδες όλα αυτά τα χρόνια. Όλη αυτήν την αλαζονεία με την οποία αντιμετώπιζε φίλους και αντιπάλους. Την έπαρση που κουβαλούσε σε κάθε του εμφάνιση, αυτός ο "εκλεκτός" που κατάφερε να ανέβει τόσο ψηλά στα 40 του. Το ψέμα με το οποίο έντυνε την κάθε του λέξη, την υποκρισία που συνόδευε κάθε του πράξη.

Έχει ήδη γίνει δέκτης της χλεύης και της απαξίωσης ενός μεγάλου μέρους των πολιτών, δεν φαίνεται όμως να συνειδητοποιεί τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο ως πολιτικό. Δεν αντιλαμβάνεται ότι μέρα με τη μέρα χάνει όλο και περισσότερο στην εκτίμηση του κόσμου, ότι έχει γίνει πια ένα σύμβολο του πολιτικαντισμού.

Δείχνει να πιστεύει ότι μπορεί ακόμη να λέει τα ψέματά του με την ίδια άνεση που τα έλεγε όταν δεν ήταν ακόμη σεσημασμένος παραποιητής της πραγματικότητας. Νομίζει ότι έχει τη δυνατότητα να παραπλανά ακόμη τους ακροατές του με υποσχέσεις και παράθεση ψευδών γεγονότων.

Έτσι εμφανίζεται στις συνεντεύξεις του στην τηλεόραση, έτσι αντιμετώπισε και το τηλεοπτικό κοινό και τους δημοσιογράφους του σταθμού ΣΚΑΙ, όπου φιλοξενήθηκε παρά τους τόνους λάσπης που είχε ρίξει εναντίον του σταθμού και των εργαζομένων του.

Και τι δεν είπε εκεί. Δήλωσε με άνεση ότι τη βραδιά της καταστροφής στο Μάτι δεν είχε ακούσει τίποτε για νεκρούς. Ότι δεν είχε καταλάβει ότι η "παράσταση" που έδινε μαζί με τους επιτελείς του μεταδιδόταν ζωντανά από την κρατική τηλεόραση. Ότι αργότερα, βλέποντας τους συνεργάτες του κατηφείς, τους ρώτησε τι συμβαίνει και αυτοί του είπαν τότε για τους νεκρούς.

Για την "φοβερή" διαπραγμάτευση του 2015 είπε ότι είχαν προετοιμαστεί, αλλά οι δανειστές είχαν προετοιμαστεί καλύτερα! Για τη συμφωνία που έκανε τελικά, ότι δεν ήταν πολύ χειρότερη από αυτήν που απέρριψαν οι ψηφοφόροι του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα.

Για τους συνεργάτες του, που τους πουλάει και τους αγοράζει, είπε ότι μάλλον αυτός θα πρέπει να νιώθει θιγμένος και ότι με τους περισσότερους κάνει και τεράστια υπομονή πριν τους ξωπετάξει. Και για τον διαβόητο Πετσίτη, ότι ήταν ένας "γνωριμιάκιας" που εκμεταλλεύτηκε – ο μπαγάσας – την θέση κοντά στο συνεργάτη του κο Παππά, για ίδιο όφελος. Άλλωστε, όπως είπε ο κος Τσίπρας, στο Μαξίμου μπαίνει όποιος θέλει!

Το κορυφαίο το είπε όταν ρωτήθηκε ευθέως αν αντιλαμβάνεται πόσο χαμηλά έπεσε στα μάτια του κόσμου εξαιτίας της κρυφής κρουαζιέρας με το κότερο της κυρίας εφοπλιστού, λίγες μέρες μετά την καταστροφή στο Μάτι. Απτόητος, αφού προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν ήταν κρυφή, απάντησε ότι δικαιούται και αυτός λίγες μέρες διακοπές με τα παιδιά του. Και αφού του πρόσφερε τη θαλαμηγό η "συνεργάτις" του, γιατί να μην τη δεχτεί; Μήπως αν του πρόσφερε κάποια βίλα δεν θα τη δεχόταν;

Ήρθε η ώρα λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, που δεν σεβάστηκε και εξακολουθεί να μη σέβεται τίποτε και κανέναν, να λάβει αυτό που του αξίζει. Μία ηχηρή αποδοκιμασία, μια ταπεινωτική ήττα, έναν σύγχρονο εξοστρακισμό. Ας είναι ένα το σύνθημα με το οποίο θα πορεύεται από εδώ και μπρος στην φθίνουσα πολιτική του καριέρα: "Νάτη, νάτη η θαλαμηγός!"