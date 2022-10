Σε θέση επενδυτικής προσοχής

Του Απόστολου Μάνθου

Τα βουνά φαίνεται να έχουν πάρει οι επενδυτές στον απόηχο της τουρκικής επιθετικής ρητορικής, του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης, της έξαρσης του πληθωρισμού, της αύξησης των επιτοκίων αλλά και της προεκλογικής περιόδου που έχει μπροστά της η χώρα. Τα έξι αυτά λάβαρα της επενδυτικής φυγής έχουν οδηγήσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο να "γλείφει" το πάτωμα με τα αρνητικότερα ρεκόρ της συναλλακτικής δραστηριότητας της τελευταίας εικοσαετίας.

Ο καθημερινός επενδυτικός αρνητισμός χτυπάει κόκκινο, με τους περισσότερους γνώστες του ΧΑ να αναμένουν κι άλλο κατηφορικό δρόμο στο ταμπλό. Ορισμένοι δε από αυτούς, έχοντας ξεπουλήσει και τους μεντεσέδες, έχουν βάλει λυτούς και δεμένους για να διαλαλήσουν τη βιβλική καταστροφή που έρχεται ώστε να μπορέσουν να ξαναγοράσουν τις μετοχές που πούλησαν σε τιμές κατεδάφισης. Το θέμα, όμως, είναι ότι, όταν αντικρίζεις ένα τέτοιο θέαμα απαξίωσης στο ταμπλό, με την πλειονότητα των επενδυτών να είναι πουλημένοι αναμένοντας τα χειρότερα, ίσως είναι και η πλέον κατάλληλη στιγμή για σταδιακές αγορές, μιας που το παρελθόν μάς έχει διδάξει ότι σε κάτι τέτοιες περιόδους πόνου και αποχής πραγματοποιούνται και οι πλέον κερδοφόρες τοποθετήσεις σε τιμές που είναι πολύ πιθανόν η αγορά να έχει ήδη προεξοφλήσει το μεγαλύτερο κομμάτι από τα αρνητικά δεδομένα. Αυτή είναι, άλλωστε, και η βασική λειτουργία των χρηματιστηρίων, η προεξόφληση ή σε κάποιες περιπτώσεις η υπερβολική προεξόφληση των νέων, είτε αυτά είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Σε αυτά τα επίπεδα τιμών, λοιπόν, αρκετές είναι οι εταιρείες που αξίζουν την επενδυτική προσοχή, αλλά λόγω του περιορισμένου αρθρογραφικού χώρου θα επικεντρωθώ σε δύο, τη Motor Oil (ΜΟΗ) και την Profile Software (ΠΡΟΦ).

Ξεκινάω από τη Motor Oil (ΜΟΗ), που ανοίγει ένα μεγάλο κερδοφόρο κεφάλαιο μέσω της νέας θυγατρικής της εταιρείας Motor Οil Renewable Energy (MORE). Η MORE, με όραμα να γίνει η ηγέτιδα δύναμη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέτει την παραγωγή καθαρής ενέργειας στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της επενδύοντας σε έργα μεγάλης αξίας και κομβικής σημασίας. Συγκεκριμένα, η MORE, μετά την ενσωμάτωση του χαρτοφυλακίου από την εξαγορά του Ελλάκτωρ, θα πλησιάσει σε εγκατεστημένη ισχύ το 1 GW, που είναι ικανή να τροφοδοτήσει με πράσινη ενέργεια περίπου 500.000 νοικοκυριά. Στόχος της Motor Oil είναι η MORE να φτάσει μέσω του υφιστάμενου pipeline έργων σε ένα χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 2,2 GW, χωρίς, φυσικά, να αποκλείεται και η εξαγορά αδειών ΑΠΕ σε ώριμη φάση ανάπτυξης. Η MORE σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους αδειοδοτούμενους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) με επενδυμένο κεφάλαιο που ανέρχεται στα 1,6 δισ. ευρώ, κάτι λιγότερο δηλαδή από τη συνολική κεφαλαιοποίηση των 1,8 δισ. ευρώ που κοστολογείται αυτή τη στιγμή στο ταμπλό όλος ο όμιλος της Motor Oil. Μάλιστα, η MORE θα είναι ικανή να "κατεβάζει" στα EBITDA ποσό που θα ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ (!). Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ο όμιλος πέτυχε το απίστευτο ποσοστό αύξησης της τάξεως του +468,1% στην καθαρή κερδοφορία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κλείνοντας στα 685,8 εκατ. ευρώ, έναντι των 120,72 εκατ. ευρώ. Διαγραμματικά, τώρα, η μετοχή της Motor Oil, επικαλούμενη τα 6 αρνητικά λάβαρα που αναφέραμε στην αρχή αλλά και την πιθανή εισφορά επί των "υπερκερδών" για το ταμείο της ενεργειακής αλληλεγγύης, έχει αποτυπώσει ένα καθοδικό pullback έως και -20% από τα πρόσφατα υψηλά των 19 ευρώ του περασμένου Αυγούστου. Η διακράτηση της εκτενούς ζώνης στήριξης των 16 με 15,05 ευρώ στους πτωτικούς κραδασμούς θα δώσει ανοδικά στοιχεία διάσπασης των 19 ευρώ με κίνηση προς τα 21 ευρώ. Ο όμιλος, πάντως, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εκείνη του 2019, όπου είχε σημειώσει και το υψηλό των 24,40 ευρώ.



Προχωράμε στον όμιλο της Profile Software, που μάλλον θέλει να μας αφήσει άφωνους από τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις που θα πετύχει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, και κυρίως την επόμενη διετία. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο όμιλος έχει υπογράψει σημαντικές συμφωνίες με το Δημόσιο που ξεπερνούν το ποσό των 42 εκατ. ευρώ. Να φανταστείτε ότι η διοίκηση είχε ανακοινώσει ως στόχο το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία και η ταχύτητα του ομίλου είναι τέτοια που μέσα σε λίγους μήνες έχει ήδη καλυφθεί το 42%, με τους διαγωνισμούς για την ψηφιοποίηση του Δημοσίου να βρίσκονται στην αρχή, καθώς υπάρχει ακόμα μία γραμμή 2 δισ. ευρώ όπου θα "φουσκώσει" περαιτέρω το ανεκτέλεστο των συμβάσεων του ομίλου. Παράλληλα με τα 42 εκατ. ευρώ υπάρχουν και άλλα 13 εκατ. ευρώ από νέα έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί στη βασική fintech δραστηριότητα του ομίλου. Συνολικά, λοιπόν, η Profile φαίνεται να έχει κλείσει δουλειές που θα της αποφέρουν στη συνέχεια τζίρο άνω των 55 εκατ. ευρώ και όλα αυτά δίχως να έχει τελειώσει ακόμη το έτος. Το growth δε του ομίλου φαντάζει εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι το 2021, που αποτελούσε ρεκόρ για τον όμιλο σε όλα τα μεγέθη, είχε υπογράψει συμφωνίες αξίας 12,7 εκατ. ευρώ. Ο συνδυασμός τώρα των υπογεγραμμένων συμβάσεων μαζί με τα επαναλαμβανόμενα έσοδα του ομίλου αναμένεται συντηρητικά στην επόμενη διετία 2023-2024 να προσδώσει EBITDA της τάξεως των 13 με 15 εκατ. ευρώ, με το EBITDA margin να βρίσκεται στην περιοχή του 28%. Το πλέον ενδιαφέρον είναι ότι με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα ο όμιλος διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στο ταμπλό με EV/Sales: 2 και EV/EBITDA : 7,5, την ίδια ώρα που οι αντίστοιχες εταιρείες στο εξωτερικό που έχουν το ανάλογο growth, όπως η Ideagen, η FactSet, η Infosys, η SimCorp, η Intellect Design Arena, η Bottomline Technologies, η Temenos κ.ά., βρίσκονται, παρά την τελευταία πτώση, με ένα μέσο EV/Sales στο 6 και ένα EV/EBITDA στο 21. Δηλαδή η μετοχή της Profile, για να πούμε ότι συμβαδίζει με τις τιμές της παγκόσμιας αγοράς, θα πρέπει να πάει 3 φορές πάνω, τονίζοντας ακόμα περισσότερο τα ισχυρά περιθώρια ανόδου που διαθέτει. Προχωρώντας παρακάτω, ο όμιλος, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, εμφανίζεται να έχει ένα καθαρό ταμείο 10 εκατ. ευρώ, καταλαμβάνοντας έτσι τη δεύτερη θέση στον κλάδο πληροφορικής πίσω από την Quest Holdings με 16 εκατ. ευρώ, με τη διαφορά όμως ότι η κεφαλαιοποίηση της τελευταίας είναι επταπλάσια. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση διερευνά δυνατότητες επιβράβευσης των μετόχων της Profile με ένα σημαντικό μέρος από την πρόσφατη πώληση της μονάδας ticketing και τελωνειακών εργασιών.

Διαγραμματικά, η μετοχή, "χαιρετώντας" και αυτή με τη σειρά της τα έξι αρνητικά λάβαρα, έχει χάσει από τα υψηλά του 2022, που είναι συγχρόνως και τα ιστορικά της υψηλά, έως και ένα -31%, φτάνοντας πάνω στη σκληρή περιοχή στήριξης των 2,60 με 2,50 ευρώ. Επίπεδο από όπου διέρχονται και τα μεσομακροπρόθεσμα Keltner Channel, καθορίζοντας έτσι και την υπερπουλημένη κατάσταση στην οποία έχει υποπέσει η μετοχή, μιας που την τελευταία φορά που τα ξαναεπισκέφτηκε ήταν στην κορύφωση της καθόδου, τον Μάρτιο του 2020. Ο στόχος της ανοδικής κίνησης φωτίζει αρχικά τη γραμμή αντίστασης "Q" στα 3,25 ευρώ και μετά τη ζώνη των 4 με 3,75 ευρώ.

* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"