Πουλάω τα πάντα ή αγοράζω τον "καλύτερο χειρότερο";

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Η περυσινή απόδοση του διαστήματος Νοέμβριος 2020 - Απρίλιος 2021 για τον ΓΔΤ του Χ.Α. ήταν η καλύτερη απόδοση των τελευταίων 21 ετών τουλάχιστον. Έτσι, το ρητό "Πούλα τον Μάιο και φύγε μακριά" κάθε άλλο παρά ανεπίκαιρο ήταν. Ειδικότερα, η απόδοση που είχε σημειωθεί στο εν λόγω εξάμηνο, +60%, ήταν, νομίζω, αρκετή για κάποιον που είχε τοποθετηθεί στις αρχές του Νοέμβρη να πουλήσει τις μετοχές του την τελευταία ημέρα του Απρίλη και να φύγει διακοπές διαρκείας μέχρι τον Οκτώβριο! Η συνέχεια υπήρξε αντάξια του ρητού, αφού ο ΓΔΤ υποχώρησε 1,35% στο διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου 2021. Η τρέχουσα εποχική ανωμαλία αποτελεί μία από τις ελάχιστες, ίσως τη μοναδική, που παραμένει μέχρι και τις ημέρες μας μια στρατηγική που υπεραποδίδει έναντι της διακράτησης των μετοχών.

Για την ιστορία, η χρηματιστηριακή ρήση "Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day" (μετάφραση: Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε μακριά, και επιστρέψτε την ημέρα του Αγίου Λέγκερ) έχει τις ρίζες της στη Μ. Βρετανία και ήταν έθιμο αριστοκρατών, εμπόρων και τραπεζιτών που θα έφευγαν από την πόλη του Λονδίνου για τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ημέρα του St. Leger αναφέρεται σε μια διάσημη ιπποδρομία που λάμβανε χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά υπάρχει μια ιδιομορφία, καθώς τα τελευταία 20 και πλέον έτη όποιος είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τη στρατηγική "αγοράζω και διακρατώ τις μετοχές χωρίς αγοραπωλησίες" μέχρι και σήμερα θα ήταν χαμένος περί το 69% περίπου, μιας και η τάση ήταν καθαρά πτωτική. Δηλαδή, εάν κάποιος είχε επενδύσει 100.000 ευρώ την 1η Νοεμβρίου 2000 μέχρι και σήμερα, θα είχε μόλις 30.840 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μερίσματα).

Ωστόσο, εάν κάποιος είχε ακολουθήσει τη στρατηγική "Sell in May and go away", θα είχε αποκομίσει κέρδος 21.703 ευρώ, ήτοι σωρευτική απόδοση 22% περίπου (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μερίσματα), δηλαδή θα είχε 121.703 ευρώ. Στην περίπτωση όπου ένας επενδυτής ακολουθούσε το αντίθετο, η απόδοσή του θα ήταν -79,7%, δηλ. χειρότερη και από τη διακράτηση! Η στρατηγική "αγοράζω τον Νοέμβριο και πουλώ στο τέλος Απριλίου" δίνει μια μέση απόδοση της συγκεκριμένης περιόδου +2,9%, ενώ η αγορά τον Μάιο και πώληση τον Οκτώβριο διαμορφώνει τη μέση απόδοση στο -4,5%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Απρίλιος για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί τον καλύτερο μήνα του έτους με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, καθώς στα τελευταία 24 χρόνια τα 18 έχει σημειώσει θετική απόδοση, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει και την υψηλότερη μέση απόδοση από όλους τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου με 3,8%!

Η φετινή κατάσταση είναι σίγουρα πολύ διαφορετική, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε τη διόρθωση μέσα στον Φεβρουάριο-Μάρτιο, πολύ νωρίτερα από το καλοκαίρι-φθινόπωρο, όπου εποχικά συμβαίνει. Ειδικότερα, η απόδοση Νοεμβρίου 2021 - Απριλίου 2022 (δύο ημέρες πριν από τη λήξη του) είναι στο +4,6%, αποτελώντας την 11η επίδοση των τελευταίων 21 ετών. Τα προηγούμενα 21 έτη, όσες φορές ο ΓΔΤ σημείωνε απώλειες το διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου, η συνέχεια 7 στις 10 φορές έκλεινε με απώλειες το διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου. Με λίγα λόγια, η αρνητικότητα συνεχιζόταν. Η απόδοση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από την αρχή του έτους παραμένει σε θετικό έδαφος (+5,1%), ενώ τις τελευταίες 52 εβδομάδες δεν ξεπερνά το +4,4%.

Καταλήγοντας, τα θεμελιώδη στοιχεία στην τρέχουσα κατάσταση σίγουρα δεν είναι τα πιο ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Έχουμε σημειώσει επανειλημμένως ότι οι αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να μην οδηγήσουν σε κατάρρευση των μετοχικών αξιών, ωστόσο οι αποδόσεις των μετοχών αναμένεται να περιοριστούν. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, οι μετοχές τείνουν να σημειώνουν τις καλύτερες χειρότερες αποδόσεις από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Ναι, μπορεί να υποαποδίδουν σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο δείχνουν να σημειώνουν καλύτερες αποδόσεις από τα ομόλογα. Η ιστορία είναι για να επαναλαμβάνεται αλλά και να ανατρέπεται! Ένα είναι σίγουρο: διανύουμε μια περίοδο όπου θα ξεχωρίσει "ο καλός ο καπετάνιος"!



Entersoft: Με το "δεξί" ξεκίνησε το 2022

Μία νέα σχετικά εταιρεία στην κύρια αγορά του Χ.Α. είναι η Entersoft, καθώς η μετάταξή της από την εναλλακτική αγορά έγινε μόλις το 2020. Ωστόσο αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις του κανόνα, όπου, σεβόμενη τους μετόχους της, ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε τριμήνου.

Με αύξηση κερδών προ φόρων 16% έκλεισε το α’ τρίμηνο 2022 για την Entersoft, ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε 22%, συρρικνώνοντας έτσι τόσο το λειτουργικό περιθώριο (EBITDA) όσο και το περιθώριο κερδών προ φόρων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης των δύο προηγούμενων ετών ήταν αλματώδεις, με αποτέλεσμα την προσγείωση των μεγεθών όχι μόνο της Entersoft, αλλά και των περισσοτέρων εταιρειών πληροφορικής. Η συνέχεια, ωστόσο, κάθε άλλο παρά δυσοίωνη αναμένεται, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027" αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης EV/EBITDA για το 2021 διαμορφώνεται σε 17 φορές, ενώ ο δείκτης τιμή προς κέρδη (P/E) δείχνει να προσεγγίζει τις 32 φορές. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά δείχνει να έχει προεξοφλήσει μέρος των επερχόμενων έργων, οδηγώντας, έτσι, τις αποτιμήσεις σε επίπεδα όπου δεν θα χαρακτηρίζαμε "φθηνές" τις αποτιμήσεις.

Από την άλλη πλευρά, στα θετικά πρέπει να προσμετρηθούν τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, ύψους 8,1 εκατ. ευρώ, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για περαιτέρω εξαγορές, καθώς, πέρα από την οργανική ανάπτυξη, οι εξαγορές θα δώσουν περαιτέρω ώθηση σε τζίρο και κερδοφορία. Τέλος, η εταιρεία έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος τη 13η Μαΐου 2022, με τη μερισματική απόδοση να αγγίζει το 1,6% (0,09 ευρώ/μετοχή), ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου αναμένεται την 1η Αυγούστου 2022.



Inform Π. Λύκος: Ατενίζοντας το μέλλον μέσω Κένυας...

Πριν από μερικές ημέρες η Inform Π. Λύκος, μέλος του ομίλου της Austriacard Holdings, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης που αφορά την προμήθεια των ψηφοδελτίων για τις εκλογές στην Κένυα. Πρόκειται για μια σύμβαση-πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενης ποσότητας μεγαλύτερης των 120 εκατ. ψηφοδελτίων. Το έργο αφορά την παραγωγή των ψηφοδελτίων τα οποία θα πληρούν όλα τα σύγχρονα στάνταρντ ασφαλείας, την ειδική συσκευασία τους, την αποστολή τους, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της ασφαλούς παράδοσής τους ανά εκλογική περιφέρεια.

Να σημειώσουμε ότι ο τζίρος της εταιρείας για το 2021 άγγιξε τα 75 εκατ. ευρώ, με τη νέα σύμβαση να αποτελεί επιπλέον περί το 37% του κύκλου εργασιών του 2021. Η εταιρεία έχει ήδη διανείμει προμέρισμα 0,045 ευρώ/μετοχή για τη χρήση 2021, ενώ η τακτική γ.σ. αναμένεται να αποφασίσει το υπόλοιπο μέρισμα για τη χρήση 2021 στις 10 Ιουνίου 2022.

Ατζέντα (2/5/2022 - 8/5/2022)

Ο Μυτιληναίος ανοίγει την αυλαία των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου

Σήμερα Τρίτη έχουν συγκαλέσει τακτική γ.σ. οι Ευρωπαϊκή Πίστη, Alpha Trust - Ανδρομεδα ΑΕΕΧ και Mermeren Kombinat AD Prilep, ενώ θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2022 η δεύτερη. Την Τετάρτη η Μυτιληναίος αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2022, ενώ η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2021. Την ίδια ημέρα η Premia Properties έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. με κύριο θέμα τη μετατροπή της εταιρείας σε ΑΕΕΑΠ και ΟΕΕ (Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων). Την Πέμπτη έχει συγκαλέσει τακτική γ.σ. η Jumbo, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2021 (πρόταση για διανομή μερίσματος 0,672 ευρώ/μετοχή - μερισματική απόδοση 3,8%) και η ΔΕΗ έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. Την ίδια ημέρα η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Μάρτιο 2022.

Όλα τα μάτια στραμμένα στα επιτόκια της Fed και τη μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα

Σήμερα Τρίτη είναι η σειρά του Ηνωμένου Βασιλείου να ανακοινώσει τον βιομηχανικό δείκτη PMI για τον Απρίλιο, η Γερμανία την ανεργία για τον Απρίλιο, ενώ το απόγευμα στις ΗΠΑ ανακοινώνονται οι κενές θέσεις εργασίας που ήταν ανοιχτές στην τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Μαρτίου. Από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, ανακοινώνουν μεταξύ άλλων οι Biogen, Pfizer και Starbucks (ΜΤΚ). Την Τετάρτη είναι η σειρά των Moderna και Booking (ΜΤΚ) να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Την ίδια ημέρα στο φως της δημοσιότητας αναμένεται να βρεθεί η μεταβολή στις θέσεις εργασίας του ιδιωτικού μη αγροτικού τομέα για τον Μάρτιο στις ΗΠΑ, ο οποίος έρχεται δύο ημέρες νωρίτερα από τα επίσημα στοιχεία του αμερικανικού δημοσίου για τη μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα, ενώ λίγο αργότερα το ινστιτούτο ISM ανακοινώνει τον δείκτη PMI υπηρεσιών. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 21.00, η Fed ανακοινώνει τα επιτόκια για το δολάριο (εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για αύξηση κατά 0,5%), ενώ ακολουθεί η ανακοίνωση και οι ερωτήσεις στον πρόεδρο της Fed. Την Πέμπτη είναι η σειρά της Κεντρικής Τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου να ανακοινώσει τα επιτόκια της στερλίνας, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για αύξηση στο 1% από 0,75%. Από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων, σειρά έχουν οι ConocoPhillips και Norwegian Cruise. Την Πέμπτη η αγορά της Ιαπωνίας θα παραμείνει κλειστή, εορτάζοντας την ημέρα των παιδιών. Την Παρασκευή ανακοινώνεται στη Γερμανία η βιομηχανική παραγωγή για τον Μάρτιο. Ωστόσο το σημαντικότερο νέο της ημέρας και της εβδομάδος είναι η μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα μαζί με τον δείκτη ανεργίας στις ΗΠΑ για τον μήνα Μάρτιο. Η απόκλιση από τις εκτιμήσεις της αγοράς για τη μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα προσδίδει έντονη μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς BETA Χρηματιστηριακή - dtrigas@beta.gr

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Κεφάλαιο