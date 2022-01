Ο Warren Buffett και η αποτίμηση του Χρηματιστηρίου

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Οι μετοχικές αποτιμήσεις παγκοσμίως βρίσκονται υψηλότερα του ιστορικού τους μέσου όρου, καθώς τα μηδενικά επιτόκια δεν αφήνουν περιθώρια για εναλλακτικές επενδύσεις με ικανοποιητική απόδοση (TINA)*. Η ελληνική αγορά, με βάση τις ιστορικές αποτιμήσεις, δείχνει να έχει ξεπεράσει τον ιστορικό μέσο όρο των 22 τελευταίων ετών αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τον δείκτη κεφαλαιοποίηση προς ΑΕΠ. Για τον εν λόγω δείκτη ο Warren Buffett ανέφερε στο περιοδικό "Fortune" το 2001 ότι είναι ίσως ο καλύτερος μεμονωμένος δείκτης για το πού βρίσκονται οι αποτιμήσεις των αγορών οποιαδήποτε στιγμή − "probably the best single measure of where valuations stand at any given moment".

Ο λόγος κεφαλαιοποίηση χρηματιστηριακής αγοράς προς το ΑΕΠ μιας χώρας μάς δίνει έναν δείκτη της συνολικής αξίας όλων των μετοχών που διαπραγματεύονται σε μια αγορά, που διαιρείται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της εν λόγω οικονομίας. Το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού πολλαπλασιασμένο με το 100 μάς δίνει το ποσοστό του ΑΕΠ που αντιπροσωπεύει η χρηματιστηριακή αξία.

Εκτιμώ ότι οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών με βάση τον δείκτη κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ δεν έχουν νόημα. Ο λόγος είναι ότι κάθε χώρα έχει διαφορετική αναλογία εισηγμένων και μη εισηγμένων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μέχρι πρότινος, η κεφαλαιοποίηση της Σαουδικής Αραβίας, όπου η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών, Saudi Aramco, δεν ήταν εισηγμένη, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά μετά την εισαγωγή της τα 2 τρισ. δολάρια. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Σαουδικής Αραβίας φτάνει τα 2,6 τρισ. δολάρια, ενώ το ΑΕΠ της για το 2021 (Ε) εκτιμάται σε 840 δισ. δολάρια, διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 309%. Η εν λόγω περίπτωση είναι, ωστόσο, μοναδική, αφού η Saudi Aramco είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που αποτελεί περί το 80% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, ο εν λόγω δείκτης επηρεάζεται από τις τάσεις στις δημόσιες προσφορές (IPO), τις ΑΜΚ και το ποσοστό των εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης σε σύγκριση με εκείνες που είναι ιδιωτικές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης κεφαλαιοποίηση προς ΑΕΠ μάς βοηθά να αναγνωρίσουμε την υποτίμηση ή υπερτίμηση μιας αγοράς στην απόσταση που τον χωρίζει από τον ιστορικό μέσο όρο του. Στην ελληνική πραγματικότητα, ο εν λόγω δείκτης μέσα στο 1999 ξεπέρασε το 170%, καταδεικνύοντας τη σημαντική υπερτίμηση της αγοράς σε σχέση με την πραγματική οικονομία εκείνη την εποχή. Από την άλλη πλευρά, το 2011 ο αντίστοιχος δείκτης υποχώρησε κάτω από το 13%, δίνοντας μια ένδειξη σημαντικά υποτιμημένων αξιών στο Χ.Α.

Στο τέλος του 2021 ο δείκτης κεφαλαιοποίηση προς ΑΕΠ ξεπέρασε το 37%, ενώ ο μέσος όρος των τελευταίων 22 ετών έχει διαμορφωθεί ελαφρώς υψηλότερα από το 38%. Όπως φαίνεται στο γράφημα, το 37,3% του 2021 είχε να σημειωθεί από το 2007, ενώ, με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. (12/1/2022) και το εκτιμώμενο ΑΕΠ για το 2022, ο δείκτης προσεγγίζει το 40%! Η αλήθεια είναι ότι, όσο περισσότερα χρόνια λαμβάνει ο υπολογισμός του μέσου όρου, τόσο καλύτερη είναι η προσέγγιση του βαθμού υποτίμησης/υπερτίμησης, αφού λαμβάνει υπ’ όψιν του όχι μόνο έναν, αλλά περισσότερους οικονομικούς κύκλους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα υψηλά των 950 μονάδων του Γ.Δ. η αγορά δεν τα είχε δει από τον Δεκέμβριο του 2014!

Από την άλλη πλευρά, στις ΗΠΑ ο δείκτης ανέρχεται στο 195%, σημειώνοντας νέα ιστορικά υψηλά νούμερα τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη υψηλότερη τιμή των τελευταίων 25 ετών ήταν το 1999, με 153%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο ιστορικός μέσος όρος των τελευταίων 22 ετών (2000-2021) για τις ΗΠΑ διαμορφώνεται στο 136%, χαρακτηρίζοντας την αγορά σημαντικά υπερτιμημένη.

Καταλήγοντας, ο δείκτης κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ θα πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ προσεκτικά, δίνοντας απλώς μια ένδειξη για το αν μια αγορά είναι υποτιμημένη/υπερτιμημένη σε σχέση με τον ιστορικό της μέσο όρο. Ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ο μέσος όρος της απόστασης από τον μέσο όρο του δείκτη, όπως αυτός εμφανίζεται στον πίνακα, με τα Ε.Χ. και τις ΗΠΑ να ισούνται με -4,5%, δείχνοντας έτσι την παράλληλη πορεία τους. Δηλαδή κατά μέσο όρο Ε.Χ. και ΗΠΑ διαπραγματεύονται στο -4,5% από τον δείκτη κεφαλαιοποίηση προς ΑΕΠ τα τελευταία 22 χρόνια, έναντι -30% για την Ελλάδα. Αυτό σημειώνεται παρά το γεγονός ότι ΗΠΑ και Ε.Χ. έχουν τελείως διαφορετικούς μέσους όρους! Η έκπτωση -30% που διαπραγματεύεται η Ελλάδα οφείλεται στην ελληνική κρίση και τη χαμένη δεκαετία, με το Ελληνικό Χρηματιστήριο να δικαιούται να ελπίζει στη βελτίωση της έκπτωσης σε σχέση με τον μέσο όρο ή, γιατί όχι, και τη μετατροπή του σε premium!

* There Is No Alternative.

Jumbo: Ισχυρή μερισματική απόδοση και υποχώρηση των ναύλων

Πριν από μερικές ημέρες η Jumbo προέβη στην ανακοίνωση βασικών οικονομικών στοιχείων για το 12μηνο 2021. Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 95% τον Δεκέμβριο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όπου είχαν εφαρμοστεί περιορισμοί λόγω της πανδημίας. Για το σύνολο του 2021 οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 20% σε σχέση με το 2020, ενώ σε σχέση με το 2019 υποχώρησαν μόλις 2% περίπου. Αξιοσημείωτη ήταν η ανάπτυξη των πωλήσεων της Ελλάδας το 2021 σε σχέση με το 2020, καθώς διαμορφώθηκε στο +32%, ενώ σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν +12%, +7% και 0,5%, που επηρεάστηκαν από τους κατά τόπους περιορισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προέβη στη διανομή μερίσματος 0,77 ευρώ ανά μετοχή για το 2021, το οποίο διαμόρφωσε τη μερισματική απόδοση στο 5,7% (υπολογισμένη με τις τιμές πριν από την ημερομηνία αποκοπής). Ταυτόχρονα, η διοίκηση έχει συγκαλέσει στις 19 Ιανουαρίου 2022 έκτακτη γ.σ. για να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των χρήσεων 1/7/2016 - 30/6/2017 και 1/7/2017 - 30/6/2018, που ισοδυναμεί με 0,385 ευρώ ανά μετοχή (τρέχουσα απόδοση 2,8%), δηλαδή το μισό της συνολικής διανομής του 2021.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η εταιρεία, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, ενημέρωσε άμεσα την επενδυτική κοινότητα για τις πωλήσεις του 2021, το οποίο άμεσα ενσωματώθηκε και στην τιμή της μετοχής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η Jumbo διαπραγματεύεται 5,3 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2021, ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται περί τις 10 φορές τα κέρδη του 2021. Η αλήθεια είναι ότι τα ναύλα έχουν σημειώσει σημαντική υποχώρηση, με τον δείκτη Baltic Dry να έχει βρεθεί στα υψηλά του 2019, υποχωρώντας από τα υψηλά του 2021 περί το 60%!



