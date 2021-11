Του Απόστολου Μάνθου

Υπάρχουν 5 συν 2 τρανταχτοί λόγοι που παρουσιάζουν εξόφθαλμα τη μετοχή του ομίλου πληροφορικής Profile (ΠΡΟΦ) ως ιδιαιτέρως υποτιμημένη και με μεγάλο μεσομακροπρόθεσμο περιθώριο ανόδου.

Ο πρώτος λόγος πηγάζει από την είδηση ότι ο παγκόσμιος επενδυτικός οργανισμός EQT AB ετοιμάζεται να εξαγοράσει την εταιρεία πληροφορικής Temenos AG με το ποσό των 10,7 δισ. δολαρίων το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές αναλύσεις αντιστοιχεί σε EV/Sales: 10,83 για το 2021 και EV/EBITDA: 24,43 ενώ για το 2022 σε EV/Sales 9,85 και EV/EBITDA: 21,82.

Για τους τύπους πληροφόρησης το Enterprise Value to Sales (EV/Sales) είναι ένα μέτρο χρηματοοικονομικής αποτίμησης που συγκρίνει την εταιρική αξία (EV) μιας εταιρείας με τις ετήσιες πωλήσεις της και το EV/EBITDA (τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία / κέρδη ανά μετοχή), όπου δίνει τη ρεαλιστική αγοραία αξία (fair market value) μιας επιχείρησης. Είναι δύο αξιόπιστοι οικονομικοί δείκτες που οι αναλυτές χρησιμοποιούν κατά κόρον.

Προσέξτε λοιπόν. Η Profile που είναι μια ομοειδής εταιρεία και κινείται στον ίδιο κλάδο με μεγαλύτερες προοπτικές γιγάντωσης μιας που είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με την ελβετική εταιρεία λογισμικού, έχει αντίστοιχα για το 2021, EV/Sales: 3 (!) και EV/EBITDA: 11,11.

Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι αλλά φυσικά και οι πιο επικίνδυνες για επιθετική εξαγορά μεγάλες ανταγωνιστικές εταιρείες, ανοίγουν το πορτοφόλι τους και πληρώνουν στον συγκεκριμένο κλάδο, όπου σε απόλυτη εναρμόνιση όλοι οι αναλυτές τον χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικά κερδοφόρο με ισχυρές επαναλαμβανόμενες βάσεις εσόδων, τιμές έως και +220% από την τιμή που συναλλάσεται η Profile ή με απλά λόγια θα έπρεπε να έγραφε στο ταμπλό τα 18 ευρώ. Και δε κάνω αναφορά για το 2022 που παρουσιάζεται να είναι ακόμα πιο φθηνή.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη σύγκριση του ομίλου Profile σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία που βγαίνουν και από τις άλλες ομοειδείς εταιρείες που συγκαταλέγονται στον κλάδο της παγκοσμίως. Για παράδειγμα ο μέσος όρος στο EV/EBITDA πέντε εταιρειών: Grealogix Holding (44,86), SimCorp A/S (30,51), Temenos AG (24.43), HIS Markit Ltd (25.76) και FactSet Research Systems (25,97) για το 2021 βρίσκεται στο 30. Δηλαδή η μετοχή της Profile για να πούμε ότι συμβαδίζει με αυτές θα πρέπει να έχει μια δίκαιη τιμή στο ταμπλό τα 14 ευρώ.

Ο τρίτος λόγος έρχεται από την ίδια ομάδα διεθνών εταιρειών πληροφορικής παίρνοντας αυτή τη φορά τον μέσο όρο του EV/Sales για το 2021 το οποίο βγαίνει στα 8,7 την ίδια ώρα που η Profile έχει 3, πράγμα που σημαίνει ότι για να έρθει στην αξία που πληρώνουν αυτήν τη στιγμή οι κεφαλαιαγορές η τιμή της θα πρέπει να γράψει 15 ευρώ.

Αν πάμε τώρα στο EV/EBITDA και το EV/Sales που δηλώνει η διοίκηση της Profile για το 2022 τότε να ένας τέταρτος λόγος μιας που η υποτίμηση της μετοχής βγάζει μάτι καθώς πέφτει στο 7,6 και 2,20 αντίστοιχα. Δηλαδή η δίκαιη τιμή της μετοχής θα πρέπει να βρίσκεται στο ταμπλό κοντά στα... 20 ευρώ (!).

Πέμπτος λόγος είναι το σημαντικό discount που εμφανίζεται να έχει σε σχέση με τις εταιρείες πληροφορικής που διαπραγματεύονται στην ελληνική αγορά τόσο από απόψεως EV/Sales και EV/EBITDA όσο και στην απόδοση της μετοχής τα τελευταία 2 έτη, όπου και εμφανίζεται να έχει καταγράψει μια άνοδο της τάξεως του +56% την ίδια ώρα που η πρώτη σε απόδοση Epsilon Net περπατάει στο +625%.

Οι άλλοι συν δύο λόγοι είναι ότι για το 2021 υπάρχει ένα μικρό ποσοστό από τη δυναμικότητα της εξαγορασθείσας Centevo, ενώ το 2022 δεν παίζει καθόλου η εξαγορά εταιρείας στη Δυτική Ευρώπη που δραστηριοποιείται στον χώρο του τραπεζικού λογισμικού και είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος από την προαναφερθείσα.

Επίσης οι εκτιμήσεις για το 2022 είναι άκρως συντηρητικές καθώς δεν ενσωματώνουν καν τις πιθανές συμβάσεις έως και 100 εκατ. ευρώ που διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις η εταιρεία δίχως αυτό το νούμερο να σημαίνει ότι είναι και το τελεσίδικο μιας που αναμένεται το ύψος των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν λογισμικό και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης να φτάνει και να ξεπερνάει τα 2 δισ. ευρώ.

Διαγραμματικά τώρα η μετοχή μετά και τη φυγή πάνω από το επίπεδο των 4,50 με 4,30 ευρώ φαίνεται να "χτίζει" ένα νέο σκαλοπάτι στην περιοχή των 5,60 με 5,50 ευρώ, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα επεκτατική ανοδική κίνηση προς το επόμενο επίπεδο των 7,80 ευρώ. Πάνω από εκεί θα ανοίξει για το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ. Ο γιγάντιος στροφέας "W” συνεχίζει και δίνει το ανοδικό του τέμπο δίχως ιδιαίτερες καθοδικές παρεμβολές με μεσομακροπρόθεσμο στόχο τα 17 ευρώ.

Νέα δυναμική κερδοφορίας θα προσδώσει στον όμιλο Viohalco (ΒΙΟ) η συμφωνία που κατέληξαν το περασμένο Σάββατο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την άρση επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εξάγονται από την Ευρώπη στην αμερικανική αγορά. Η παύση της διένεξης που είχε προκαλέσει η τότε κυβέρνηση του Ντόναλτ Τραμπ με την Ε.Ε. και η εξαγωγική δεινότητα του ομίλου προς την Αμερική αναμένεται να επηρεάσει ιδιαιτέρως θετικά τις θυγατέρες ΕΛΒΑΛ, ΣΙΔΕΝΟΡ και Cenergy μέσω των Σωληνουργείων Κορίνθου. Για την τελευταία να αναφέρουμε ότι είναι από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες κατασκευής σωλήνων χάλυβα και κοίλων δοκών με καθαρά εξαγωγική δράση σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως ενώ καταφέρνει και διακρίνεται σε ανταγωνιστικά ισχυρά projects προμηθεύοντας τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας του κόσμου. Μάλιστα στην αμερικάνικη αγορά, που η παρουσία της είναι έντονη από τη δεκαετία του ’70 έχει κατασκευάσει 5 TAP (!).

Γυρνώντας τώρα στα διαγραμματικά δρώμενα η είδηση της συμφωνίας έφερε περιέργως μόνο ένα μικρό ανοδικό "σκίρτημα" από το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής στα 4,38 έως και τα 4,565 ευρώ κλείνοντας όμως χθες στα 4,46 ευρώ. Κοινώς μέχρι τώρα έχει αδράξει ανοδικά μόλις 8 σεντς ή ένα +1,8%. Αν θυμάμαι όμως καλά εκείνο το καλοκαίρι του 2018 και υπό τη βασανιστική "καλλιέργεια" των επερχόμενων δασμών του Ντόναλτ η Βιοχάλκο φανερά επηρεασμένη έφυγε από τα 3,70 ευρώ και έφτασε πτωτικά στα τέλη του τότε Αυγούστου στα 2,67 ευρώ χάνοντας λόγω κυρίως αυτής της είδησης που γύριζε με κόκκινη κορδέλα σε όλα τα media ένα -28%.

Τώρα που η εμπορική διένεξη μπαίνει στο χρονοντούλαπο πόσο ποσοστό πρέπει να πάρει ανοδικά η μετοχή;

Εκτός φυσικά και αν και αυτό όπως και τόσα άλλα σημαντικά νέα στον όμιλο Βιοχάλκο έχουν προεξοφληθεί. Νέα όπως: η έκρηξη κερδών στο εξάμηνο, τα ισχυρότατα κέρδη στο χάλυβα, οι μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει και θα γίνουν επιφέροντας σημαντικές βελτιώσεις στα προϊόντα του ομίλου, η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική, οι υπεραξίες στο χώρο των ακινήτων και άλλα πολλά που θα χρειαζόντουσαν αρκετό χώρο και χρόνο για να τα αναφέρω. Διαγραμματικά πάντως η μετοχή της Viohalco συνεχίζει να κοιτάει ανοδικά την περιοχή των 4,80 ευρώ έχοντας ως σημεία στήριξης τόσο την περιοχή των 4,40 με 4,30 ευρώ όσο και την ανοδική γραμμή τάσης "R”. Η συσσώρευση που επιτελείται εδώ και 170 μέρες στο διάγραμμα της μετοχής έχει μεγάλες στατιστικές πιθανότητες να σπάσει προς την πλευρά των 5,26 ευρώ.

* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής