Μπορεί η αποτίμηση να προβλέψει την απόδοση μετοχών και ομολόγων;

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Η σημασία της αποτίμησης στην τρέχουσα συγκυρία κάθε άλλο παρά ασήμαντη είναι. Μα καλά, θα πουν πολλοί, δεν βλέπεις τι γίνεται με τις μετοχές Meme ή με τα δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές όπως AMC, Tesla κ.ά.; Όμως η επαναφορά στη νόρμα είναι κάτι που θα έρθει, χωρίς, ωστόσο, να είμαστε σε θέση να ορίσουμε ημερομηνία και ώρα. Ποιος, όμως, είναι αυτός ο δείκτης που θα μας βοηθήσει να προβλέψουμε καλύτερα το τι μέλλει γενέσθαι στις αγορές; Μπορούν οι αποτιμήσεις να προβλέψουν τις αποδόσεις των μετοχών;

Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η φούσκα εξελίσσεται, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουμε μέρα και ώρα που θα γίνει το μπαμ! Σαφώς διανύουμε μια περίοδο όπου τα μηδενικά επιτόκια δεν αφήνουν πολλές εναλλακτικές τοποθετήσεις. There is no alternative (TINA) είχε πει κάποτε η Μάργκαρετ Θάτσερ και ήρθε το ρητό και πάλι στην επικαιρότητα. Έτσι, λοιπόν, αυτό που μας απασχολεί δεν είναι μόνο αν είναι ακριβές οι μετοχές, αλλά τι γίνεται όταν τις συσχετίσουμε με τις αποδόσεις των ομολόγων.

O δείκτης CAPE (Cyclically Adjusted Price to Earnings − τιμή προς κέρδη προσαρμοσμένα για την κυκλικότητα) διαμορφώνεται στις 38 φορές τα κέρδη. Ο μέσος όρος από τότε που κρατούνται στατιστικά (1881) διαμορφώνεται στο 17,2, μεταπολεμικά προσεγγίζει το 19,4, ενώ από το 2000 αγγίζει τις 26,1 φορές. Να σημειώσουμε ότι η υψηλότερη τιμή (44,2 φορές) έχει καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 1999 στη φούσκα των dot.coms. Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος CAPE χρησιμοποιεί τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για μια περίοδο 10 ετών, ενώ ταυτόχρονα τα προσαρμόζει με βάση τον πληθωρισμό. Δηλαδή είναι ο δείκτης P/E, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν τα εξομαλυμένα κέρδη της δεκαετίας καθώς και τον πληθωρισμό.

Ο νομπελίστας Robert Shiller, πέρα από τον δείκτη αποτίμησης CAPE, έχει προχωρήσει περαιτέρω ώστε να λάβει υπ’ όψιν του και τη σχέση μετοχών/ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, έχει συμπεριλάβει τη διαφορά απόδοσης από τα επιτόκια, καθώς αναγνωρίζει ότι, όταν όλα παραμένουν σε μια ισότητα, τα χαμηλά επιτόκια σε ισορροπία μπορούν να δικαιολογήσουν υψηλότερες αποτιμήσεις στις μετοχές σε ισορροπία. Ο νέος δείκτης, η υπερβάλλουσα απόδοση CAPE (Excess CAPE Yield - ECY), είναι το αντίστροφο του CAPE, αφού αφαιρεθεί η πραγματική απόδοση των ομολόγων. Με άλλα λόγια, ενώ το CAPE είναι ένας απόλυτος δείκτης μέτρησης αποτίμησης, η υπερβάλλουσα απόδοση CAPE είναι ένα είδος ασφαλίστρου κινδύνου που βοηθά στην πρόβλεψη της σχετικής απόδοσης μετοχών/ομολόγων.

Υπερβάλλουσα απόδοση CAPE = (1/CAPE) – πραγματική απόδοση ομολόγων

Η υπερβάλλουσα απόδοση CAPE υπήρξε ιστορικά ένας καλός προγνωστικός δείκτης για τις μελλοντικές πραγματικές αποδόσεις. Το κλειδί είναι η επόμενη πρόταση και πρέπει να δοθεί η πρέπουσα σημασία: Μια υψηλή υπερβάλλουσα απόδοση CAPE και αντίστοιχα φθηνή αποτίμηση CAPE έχει συνήθως οδηγήσει σε υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις, ενώ μια χαμηλή υπερβάλλουσα απόδοση CAPE και αντίστοιχα ακριβή αποτίμηση CAPE έχει οδηγήσει συνήθως σε χαμηλότερες αποδόσεις. Τα τελευταία 121 χρόνια (1900 έως σήμερα) παρατηρείται αντίστροφη σχέση πραγματικής απόδοσης και αποτίμησης CAPE, όπως φαίνεται και στον πίνακα. Ουσιαστικά μεταφράζει αυτό που γνωρίζουν όσοι επενδύουν σε μετοχές, ότι, όσο λιγότερο πληρώνετε για μία μετοχή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μελλοντική απόδοση και αντίστροφα. Στην παρούσα φάση η υπερβάλλουσα απόδοση CAPE βρίσκεται κοντά στο να εισέλθει στην τελευταία σειρά, όπου και διαφαίνεται ότι τόσο η υπερβάλλουσα απόδοση CAPE όσο και η 10ετής ετησιοποιημένη πραγματική απόδοση των μετοχών έχουν αρχίσει να έχουν αρνητικό πρόσημο.

Καταλήγοντας, όπως διακρίνετε στον πίνακα, όσο υψηλότερες είναι οι αποτιμήσεις, τόσο συρρικνώνεται η υπερβάλλουσα απόδοση CAPE αλλά και η 10ετής ετησιοποιημένη πραγματική απόδοση των μετοχών. Αξίζει επίσης να επισημάνω ότι χρονικά η αγορά διαπραγματεύεται μόλις το 5% των μηνών σε σύνολο παρατηρήσεων 1.339 μηνών (από 1/1/1900) σε επίπεδα CAPE (P/E λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν τα εξομαλυμένα κέρδη της δεκαετίας καθώς και τον πληθωρισμό) άνω των 30 φορών, ενώ το υπόλοιπο 95% η αγορά διαπραγματεύεται με CAPE 5-30 φορές. Ο τυχαίος περίπατος (random walk) ανηφορίζει τον τοίχο της ανησυχίας (wall of worry) σε ένα ιδιαίτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον (άπλετη ρευστότητα)!

ΠΗΓΗ: ROBERT SCHILLER, YALE UNIVERSITY, BETA ΧΑΕΠΕΥ

Autohellas: Ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2019!

Η Autohellas αποτελεί μία από τις ελάχιστες εταιρείες που δραστηριοποιούνται, εκτός των άλλων, στον τουριστικό κλάδο, όπου ο τζίρος α’ εξαμήνου 2021 ξεπέρασε αυτόν του 2019, ενώ η κερδοφορία υπολείπεται μόλις 6,4%! Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα μικτά κέρδη του α’ εξαμήνου 2021 ήταν υψηλότερα του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους υποχώρησε μόλις 18 μονάδες βάσης.

Το α’ τρίμηνο του 2021 η εταιρεία προχώρησε σε αγορά 124.522 μετοχών της Αεροπορίας Αιγαίου, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της από 11,66% σε 11,84%. Ταυτόχρονα, συμμετείχε στην ΑΜΚ της Αεροπορίας Αιγαίου, διατηρώντας, έτσι, το ποσοστό της στο 11,84%. Επίσης η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας χρηματοδότησης 180 εκατ. ευρώ με την JPMorgan Chase μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων από συμβάσεις μακροχρόνιων μισθώσεων. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας, καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Έτσι, η εταιρεία προχώρησε σε αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού 50 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση. Κατά την έκτακτη γ.σ. εγκρίθηκε η ακύρωση 230.236 ίδιων μετοχών που είχαν αποκτηθεί έως το 2013 και δεν μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν.

Ο δανεισμός της εταιρείας στις 30/6/2021 διαμορφώθηκε στα 373 εκατ. ευρώ (το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων στις 30/6/2021 κυμάνθηκε από 2,4% έως 3,0%), έναντι 379 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020. Έτσι, ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 360 εκατ. ευρώ, έναντι 321 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020. Η μετοχή διαπραγματεύεται 11,3 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών. Ταυτόχρονα, ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 4,8 φορές τα EBITDA των τελευταίων 12 μηνών, ενώ ο δείκτης EV/EBIT αγγίζει τις 12 φορές. Οι υψηλές αποσβέσεις που χρησιμοποιούν οι εταιρείες leasing μάς οδηγούν στο να λαμβάνουμε υπ’ όψιν συμπληρωματικά τον δείκτη αποτίμησης EV/EBIT. Η εταιρεία διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση σε σχέση με τις αντίστοιχες ομοειδείς εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, καθώς κυμαίνονται από 8,5 έως 9,5 φορές τα EBITDA του 2021 και περισσότερες από 20 φορές τα EBIT.

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη των οικονομικών αποτελεσμάτων της Autohellas αναμένεται να ενταθεί το γ’ τρίμηνο, καθώς όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση στην τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.



Μοτοδυναμική: Μπορούν οι ζημίες να γυρίσουν σε κέρδη το 2021;

Το α’ εξάμηνο του 2021 ο τομέας δικύκλων και μηχ. θαλάσσης παρουσίασε την καλύτερη εικόνα, καθώς ενισχύθηκε 41%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε οριακά κατά 53 μονάδες βάσης. Τα αυτοκίνητα σημείωσαν αύξηση κατά 4%, ενώ το μικτό περιθώριο μεγεθύνθηκε οριακά κατά 36 μονάδες βάσης. Τα καθαρά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο του 2021 εμφανίστηκαν ζημιογόνα κατά 1,68 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το μέσο κόστος δανεισμού για τον όμιλο το α’ εξάμηνο του 2021 ήταν 3,1%, έναντι 3,4% το 2020. Ο μέσος όρος του υπολοίπου των δανείων για τον όμιλο το α’ εξάμηνο του 2021 ήταν 19 εκατ. ευρώ, έναντι 26,4 εκατ. ευρώ το 2020. Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) άγγιξε τα 12,6 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης αποτίμησης EV/EBITDA προσεγγίζει τις 7,1 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) των τελευταίων 12 μηνών. Οι υψηλές αποσβέσεις του ομίλου οδηγούν τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σε οριακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην έχει νόημα ο δείκτης EV/EBIT.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γ.σ. του 2020 ενέκρινε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι 5% της εταιρείας σε εύρος 0,36 - 3 ευρώ ανά μετοχή. Μέχρι τις 30/6/2021 έχουν αγοραστεί 57.368 μετοχές της εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,04 ευρώ.

Τέλος, τα μεγέθη των δραστηριοτήτων Yamaha και Porsche κατά το β’ εξάμηνο του 2021 αναμένεται να είναι καλύτερα από πέρυσι, ενώ η αυξημένη τουριστική κίνηση του γ’ τριμήνου 2021 αναμένεται να ενισχύσει και τον τομέα της Sixt.





Ατζέντα (28/9 - 3/10)

Ολοκληρώνεται η περίοδος ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2021

Σήμερα Τρίτη οι ΟΛΠ και Καραμολέγκος αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021. Την Τετάρτη οι ΑΔΜΗΕ (μετά το κλείσιμο του Χ.Α.), Ευρωπαϊκή Πίστη, Ειδησεοφωνική Ελλάς, Ιντερτέκ, Λανακάμ αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021. Την Πέμπτη οι ΕΥΔΑΠ, SATO, ΚΡΕΚΑ, Λάμψα, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Space Hellas, Trastor, Logismos, Interlife, Παΐρης, ΒΙΣ, Ιατρικό Αθηνών, Inform Π. Λύκος, Medicon Hellas, Μουζάκης, Εριουργία Τρία Άλφα, Φιερατέξ Αφοί Ανεζουλάκη, Ίντεργουντ - Ξυλεμπορία, Βαρβαρέσος, Δέλτα Τεχνική, Αφοί Κορδέλλου αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021. Την ίδια ημέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο για τον Ιούλιο, καθώς και τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον Αύγουστο. Την Παρασκευή η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Αύγουστο.

Αναθεωρημένο ΑΕΠ, πληθωρισμός και κατανάλωση στο προσκήνιο

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο. Την Τετάρτη αναμένεται με ενδιαφέρον η δημοπρασία 10ετών ομολόγων της Γερμανίας, ενώ το απόγευμα στις ΗΠΑ ανακοινώνονται οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών για τον Αύγουστο. Την Πέμπτη, την πιο γεμάτη ημέρα από πλευράς μακροοικονομικών νέων της εβδομάδος, η Κίνα δημοσιεύει τον βιομηχανικό δείκτη PMI, ενώ στη συνέχεια η Γερμανία ανακοινώνει ανεργία και πληθωρισμό για τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ημέρα ανακοινώνονται τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ για το β’ τρίμηνο του 2021. Η Παρασκευή χαρακτηρίζεται ημέρα του βιομηχανικού δείκτη PMI, καθώς ανακοινώνεται σε Γερμανία, Ευρωζώνη, Μεγάλη Βρετανία και το απόγευμα στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ανακοινώνεται στις ΗΠΑ ο δείκτης προσωπικών εξόδων κατανάλωσης για τον Αύγουστο, καθώς και οι πληθωριστικές και καταναλωτικές προσδοκίες από το Πανεπιστήμιο του Michigan με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Τέλος, την Παρασκευή η αγορά της Κίνας θα παραμείνει κλειστή λόγω επίσημης αργίας.

