Γιατί αγοράζω μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Του Δημοσθένη Τρίγγα

"Ένα γράφημα αξίζει όσο χίλιες λέξεις" ίσως θα έπρεπε να είναι ο τίτλος του σημερινού άρθρου. Με την απόδοση μετοχών που ξεπερνούν όχι το 100% αλλά το 2.000% στη δεκαετία σίγουρα αποτελεί μία ενδιαφέρουσα ιστορία προς εξέταση. Έτσι η μεσαία κεφαλαιοποίηση μπαίνει στο στόχαστρο καθώς οι αποδόσεις από οποιαδήποτε ημερομηνία και να ξεκινήσεις τα τελευταία 10 χρόνια είναι εντυπωσιακές!

Η υψηλή κεφαλαιοποίηση ελκύει την πλειοψηφία των επενδυτών, αφού είναι περισσότερο γνωστές στην επενδυτική κοινότητα μέσω των εκθέσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από επενδυτικούς οίκους, παρουσιάζουν μικρότερη μεταβλητότητα στην κερδοφορία και τα έσοδά τους ενώ η εμπορευσιμότητα είναι συνήθως επαρκής ώστε να πραγματοποιούνται οι αγορές και οι πωλήσεις με ευχέρεια. Από την άλλη πλευρά, η μικρή και η μεσαία κεφαλαιοποίηση λειτουργούν περισσότερο σε ένα αναπτυξιακό περιβάλλον, δεν έχουν την απαραίτητη ρευστότητα στις μετοχές τους, ωστόσο, παρουσιάζουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται συνήθως στις μετοχές τους.

Για την ελληνική αγορά, το εύρος της κεφαλαιοποίησης που οριοθετεί μία εταιρεία για να χαρακτηρισθεί μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι 100-500 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εταιρείες με υψηλότερη των 500 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση κατατάσσονται στην υψηλή, ενώ οι εταιρείες που δεν ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ ανήκουν στη μικρή κεφαλαιοποίηση, χωρίς να αποκλείονται οι εξαιρέσεις από τον κανόνα.

Οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης συνηθίζεται να αποτελούν τις εταιρείες που δίνουν την τάση στην αγορά είτε είναι ανοδική είτε πτωτική καθώς οι θεσμικοί επενδυτές κινούνται πιο γρήγορα από τους μικροεπενδυτές. Έτσι, στην κρίση της πανδημίας, όπως φαίνεται από το συγκριτικό γράφημα των δεικτών από το χαμηλό του Μαρτίου 2020, οι πρώτες μετοχές που ανέκαμψαν ήταν οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης με τη μεσαία να ακολουθεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια κινούνταν σχεδόν παράλληλα ενώ από τον Απρίλιο και ύστερα δείχνει να υπεραποδίδει σημαντικά η μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τη διαφορά τους να ξεπερνά τις 18 ποσοστιαίες μονάδες!

Οι μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ως επί το πλείστον, κατατάσσονται στις αναπτυξιακές (growth) εταιρείες και όχι στις εταιρείες αξίας (value). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπεραπόδοση των εταιρειών μεσαίας έναντι των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης στον κύκλο που ακολούθησε την κρίση της πανδημίας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι παρατηρήσαμε μία μεταστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις εταιρείες αξίας έναντι ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν φάνηκε να πραγματοποιείται. Μάλιστα, μέσα στον Απρίλιο η υπεραπόδοση μεγεθύνθηκε καθώς από 9 ποσοστιαίες μονάδες τον Απρίλιο στις αρχές Ιουλίου η υπεραπόδοση ξεπέρασε τις 18 ποσοστιαίες μονάδες. Το ισχυρό πλεονέκτημα των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι το γεγονός ότι το αναπτυξιακό μοντέλο που χρησιμοποιούν έχει αποδείξει ότι είναι επιτυχημένο, αφού κατάφεραν να ξεφύγουν από τον ορισμό της μικρής εταιρείας όπου ενέχει και τους μεγαλύτερους κινδύνους να χαρακτηρισθεί μη βιώσιμο το επιχειρηματικό μοντέλο. Ταυτόχρονα, μερικές από αυτές θα αναβαθμιστούν, καθώς εκτιμάται ότι θα εισέλθουν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Η υπεραπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε σχέση με την υψηλή δεν είναι κάτι που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Εάν παρατηρήσουμε το συγκριτικό γράφημα δεικτών 10ετίας, όπου τα στοιχεία έρχονται από το μακρινό 2011, η ψαλίδα αν μη τι άλλο μεγαλώνει. Βέβαια αυτό που είναι γνωστό σε όλους είναι η υποαπόδοση των τραπεζών η οποία κράτησε τον FTSE Large Cap χαμηλά και έδωσε το προβάδισμα κατά 60 περίπου ποσοστιαίες μονάδες διαφοράς υπέρ της απόδοσης των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεσαία κεφαλαιοποίηση κατάφερε να ξεπεράσει τα προ-COVID επίπεδα περί το +10% ενώ τα blue chips βρίσκονται 10% χαμηλότερα.

Παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους εταιρείες θα δικαιολογούσαν μια πιο απαιτητική αποτίμηση καθώς παρουσιάζουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, η πλειοψηφία τους παρουσιάζει νούμερα που άπτονται της πραγματικότητας. Στο FTSE Midcap (μεσαία κεφαλαιοποίηση) συμμετέχουν 20 εταιρείες, με την πρώτη δεκάδα να αποτελεί το 80% και πλέον του δείκτη και την πρώτη 5άδα άνω του 55%. Την πρώτη δεκάδα απαρτίζουν οι Autohellas, Quest, Πλαστικά Θράκης, Cenergy, Intracom, Κρι Κρι, Ευρωπαϊκή Πίστη, Άβαξ, ΕΥΑΠΣ και Ικτίνος. Η συμβολή της πρώτης τριάδας στην υπεραπόδοση είναι σημαντική όπως διαφαίνεται από το συγκριτικό γράφημα 10ετίας των δεικτών και των τριών αυτών μετοχών.



Autohellas: Με το βλέμμα στην ενίσχυση του τουρισμού

Η Autohellas, ηγέτης στην ενοικίαση αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε αύξηση στον κύκλο εργασιών α’ τριμήνου 2021 κατά 12,7%, ήτοι 128 εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη (EBIT) 10,4 εκατ. ευρώ (+181% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020) και καθαρά κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε ο τομέας εξωτερικού κατά 18,1% με την εμπορία να σημειώνει ενίσχυση κατά 15,5%. Ο τομέας της ενοικίασης στην Ελλάδα έκλεισε με αύξηση 5,5% σε επίπεδο κύκλου εργασιών σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020, τομέας ο οποίος διαθέτει και τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας στις 31/03/2021 διαμορφώθηκε στα 51,6 εκατ. ευρώ, ενώ το ταμείο της εταιρείας έκλεισε στα 98,5 εκατ. ευρώ. Η μετοχή διαπραγματεύεται 15,2 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών. Ταυτόχρονα, ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 5 φορές έναντι 4,5 φορές τα EBITDA του 2020, ενώ βρίσκεται σε σημαντική έκπτωση σε σχέση με τις αντίστοιχες ομοειδής εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εξωτερικού καθώς κυμαίνονται από 8 έως 9 φορές τα EBITDA του 2021. Τέλος, διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού με τις εκτιμήσεις να ήταν υψηλότερες για τον τουρισμό από τις τρέχουσες ωστόσο οι ελπίδες για επέκταση της τουριστικής περιόδου μετά και τον εκτεταμένο εμβολιασμό σε ολόκληρη την Ευρώπη για το ερχόμενο φθινόπωρο ίσως αποτελέσει μία θετική έκπληξη.

Quest: Εντυπωσιακή ανάπτυξη σε ικανοποιητική αποτίμηση

Η Quest αποτελεί μία εταιρεία όπου θα μπορούσε να διαπραγματεύεται στην υψηλή κεφαλαιοποίηση καθώς η κεφαλαιοποίησή της προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ. Αποτελεί μία από τις πρώτες επιλαχούσες για την εισαγωγή της στο FTSE Large Cap, ενώ τα οικονομικά της στοιχεία εξέπληξαν θετικά την αγορά. Ειδικότερα, ο Όμιλος Quest στο α’ τρίμηνο του 2021 παρουσίασε κύκλο εργασιών 216 εκατ. ευρώ (+46,2%), κέρδη EBITDA 18 εκατ. ευρώ (+46,3%) και κέρδη μετά φόρων 10,9 εκατ. ευρώ (+149%). Ο Όμιλος διατηρεί ένα διαφοροποιημένο μίγμα κύκλου εργασιών με τις πωλήσεις λιανικής να αποτελούν περί το 62% των συνολικών πωλήσεων, δεύτερο το κομμάτι των υπηρεσιών πληροφορικής με 17% και τρίτο τον τομέα των ταχυμεταφορών (ACS) με 15% περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία α’ τριμήνου. Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 22,8 εκατ. ευρώ έναντι -10,2 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020 κυρίως λόγω αύξησης του κεφαλαίου κίνησης.

Πρόσφατα η διοίκηση ανέφερε ότι τόσο η ανάπτυξη των πωλήσεων όσο και της κερδοφορίας θα ενισχυθούν με διψήφιο αριθμό για ολόκληρο το 2021. Στα αξιοσημείωτα του Ομίλου είναι η συμφωνία για πώληση της Cardlink για 93 εκατ. ευρώ με την τιμή αγοράς να μην ξεπερνάει τα 6 εκατ. ευρώ (2014). Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο τόσο για μέρισμα αλλά και για επιστροφή κεφαλαίου καθώς το ίδιο μοτίβο πραγματοποιήθηκε και για τη χρήση του 2020 (συνολικό μέρισμα 0,45 ευρώ ανά μετοχή – μερισματική απόδοση 4,3%). Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση της πώλησης η επιστροφή κεφαλαίου να ενισχυθεί περαιτέρω! Τέλος, η αποτίμηση της εταιρείας διατηρείται σε ελκυστικά επίπεδα τηρουμένων των προοπτικών και των εκτιμήσεων της διοίκησης για διψήφιο αριθμό ανάπτυξης, καθώς ο δείκτης τιμή προς κέρδη ανέρχεται σε 14,2 φορές τα κέρδη του 2021, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 7,2 φορές τα EBITDA του 2021.

Πλαστικά Θράκης: Εξαιρετικά φθηνή αποτίμηση με ισχυρό ισολογισμό

Η εταιρεία συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία των οικονομικών της μεγεθών και στο α’ τρίμηνο του 2021. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε 50% καθώς διαμορφώθηκε στα 111,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη EBITDA άγγιξαν τα 36 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 278% ενώ η καθαρή κερδοφορία εξαπλασιάστηκε καθώς ξεπέρασε τα 24 εκατ. ευρώ. Η μεγέθυνση των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τα τεχνικά υφάσματα (+65%) ενώ η συσκευασία ακολούθησε με +19%. Στα αξιοσημείωτα, η εντυπωσιακή μεγέθυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους του κλάδου συσκευασίας όπου διπλασιάστηκε (!) καθώς διαμορφώθηκε στο 43,6% έναντι 21,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Σημαντική ήταν και η μείωση του καθαρού δανεισμού καθώς στις 31 Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε μόλις στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ 3 μήνες νωρίτερα, ήτοι συρρίκνωση 76%. Η παραπάνω μείωση συνδράμει στη συρρίκνωση του αριθμητή του δείκτη αποτίμησης EV/EBITDA ενώ δεν θα αποτελούσε έκπληξη μία επιβράβευση των μετόχων μέσα σε μία τόσο θετική χρονιά για την εταιρία. Έτσι, με βάση τα στοιχεία των τελευταίων 12 μηνών ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 2,8 φορές ενώ ο δείκτης τιμή προς κέρδη (P/E) δεν ξεπερνά τις 5 φορές. Η αποτίμηση του Ομίλου διαφαίνεται εξαιρετικά φθηνή τουλάχιστον με βάση τα ιστορικά στοιχεία ενώ οι υπολογισμοί με σημαντική έκπτωση έναντι μελλοντικών κερδών δείχνουν την αποτίμηση να παραμένει ελκυστική τηρουμένων των αναλογιών ολόκληρης της ελληνικής και όχι μόνο αγοράς. Εύλογη είναι η απορία, κατά πόσο είναι διατηρήσιμα τα εν λόγω μεγέθη ή είναι συγκυριακά. Αυτό αναμένεται να το δούμε στο αβέβαιο για όλους μέλλον, ωστόσο αυτό που έχουμε στο σίγουρο παρόν είναι η πραγματική ενδυνάμωση της εταιρίας μέσα σε αυτή τη χρονιά που της δίνει το δικαίωμα να οραματίζεται σίγουρα ένα καλύτερο μέλλον. Χαρακτηριστικό σημείο αποτελεί ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας καθώς το 2019 είχε ξεπεράσει τα 83 εκατ. ευρώ ενώ στις 31/3/21 προσέγγισε μόλις τα 9 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς EBITDA στο τέλος του 2019 είχε ξεπεράσει τις 2,9 φορές ενώ στο τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκε στις 0,1 φορές. Όπως γίνεται κατανοητό στο επόμενο τρίμηνο ο καθαρός δανεισμός ενδέχεται να γυρίσει αρνητικός εφόσον η εταιρία δεν προβεί σε ιδιαίτερη αύξηση των επενδύσεων.

Ατζέντα (13/07 - 18/07)

Σήμερα Τρίτη αναμένεται να εισαχθούν στο Χ.Α. οι νέες μετοχές (800.000.000) από την ΑΜΚ της Alpha Bank, οι ΟΠΑΠ (0,55 ευρώ) και Profile έχουν ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2020, η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. με θέματα την εκλογή νέου Δ.Σ. και την αγορά ιδίων μετοχών ενώ η ΚΡΕΚΑ έχει συγκαλέσει τακτική Γ.Σ. Την Τετάρτη ο ΑΔΜΗΕ, ΕΛΒΕ, AVE, ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ, Εριουργία Τρία Άλφα, Φίλιππος Νάκας έχουν προγραμματίσει την ετήσια τακτική ΓΣ ενώ η Μπουτάρης έκτακτη ΓΣ. Την Πέμπτη οι Aegean Airlines, ΟΛΠ, Ιατρικό Αθηνών, Λαδένης-Μινέρβα, Εβροφάρμα , Attica Συμμετοχών, Τεχνική Ολυμπιακή και ΕΛΓΕΚΑ έχουν προγραμματίσει την ετήσια τακτική ΓΣ ενώ η Trastor ΑΕΕΑΠ έχει συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ. Την ίδια ημέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την ανεργία για τον Απρίλιο. Την Παρασκευή η Έλαστρον έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2020, οι Μύλοι Κεπενού, Ίντεργουντ - Ξυλεμπορία (προνομιούχοι μέτοχοι) και Quality & Reliability έχουν προγραμματίσει την ετήσια τακτική Γ.Σ., οι Σαράντης, ΙΑΣΩ και Λεβεντέρης έκτακτη Γ.Σ., ενώ αργά το βράδυ η Fitch αναμένεται να ανακοινώσει την προγραμματισμένη αξιολόγηση τη χώρας. Υπενθυμίζεται ότι Fitch και S&P έχουν κατατάξει το αξιόχρεο της χώρας δύο βαθμίδες πριν από την επενδυτική, ήτοι BB. Το Σάββατο έχει προγραμματίσει έκτακτη Γ.Σ. η Δομική Κρήτης.

Εβδομάδα ανακοινώσεων πληθωρισμού & οικονομικών αποτελεσμάτων

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ξεκινούν οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου 2021 με τις J.P. Morgan (Dow Jones) και PepsiCo. Την ίδια ημέρα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό Ιουνίου τόσο στη Γερμανία (το πρωί) όσο και στις ΗΠΑ νωρίς το απόγευμα. Την Τετάρτη είναι η σειρά της Μεγ. Βρετανίας να ανακοινώσει τον πληθωρισμό του Ιουνίου, ενώ νωρίς το απόγευμα ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Ιούνιο στις ΗΠΑ. Από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων είναι η σειρά των Bank of America, Citigroup Goldman Sachs (Dow Jones), UnitedHealth (Dow Jones) και Wells Fargo. Την Πέμπτη τα ξημερώματα ανακοινώνεται στην Κίνα η μεταβολή του ΑΕΠ για το β’ τρίμηνο και η βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Ιούνιο. Παράλληλα ο OPEC δημοσιεύει τη μηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές του πετρελαίου ενώ στις ΗΠΑ ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης Philadelphia Fed για τον Ιούλιο. Την Πέμπτη 15 Ιουλίου οι Blackrock, Bank of New York Mellon, Delta Airlines, Domino’s Pizza, Charles Schwab, Morgan Stanley, US Bancorp και Netflix παίρνουν την σκυτάλη ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου. Την Παρασκευή είναι η σειρά της Ευρωζώνης για την ανακοίνωση του πληθωρισμού Ιουνίου, ενώ το απόγευμα ανακοινώνονται στις ΗΠΑ οι λιανικές πωλήσεις Ιουνίου καθώς και οι πληθωριστικές προσδοκίες τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα από το πανεπιστήμιο του Michigan.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"