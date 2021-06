Οι μπουρμπουλήθρες, το Μετρό και ο ‘Έλβις

Του Απόστολου Μάνθου

Τραβώντας με την παρέα σε ένα αρκετά "ζωντανό" παραλιακό cocktail bar αποφάσισα να ξεφύγω από τα κλισέ καλοκαιρινά ποτά και να δοκιμάσω ένα προτεινόμενο από τον μπάρμαν cocktail από την Ταϊτή με την ονομασία "Cherry Tai”. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι είχε ως βασικό συστατικό το τζαμαϊκανό ρούμι μιας και ήταν παραλλαγή του γνωστού "Mai Tai” του Έλβις Πρίσλεϊ αλλά όμως περιείχε και κάτι άλλο που το δρόσιζε και σε πήγαινε όντως προς cherry πλευρά, κάτι σαν σόδα αλλά με μια γεύση που σε ταξίδευε σε τροπικά μέρη.

Η απάντηση στην ερώτηση του συστατικού που μεταμόρφωνε το cocktail ήρθε με την ένδειξη του μπουκαλιού και της εταιρείας που το παράγει. Three Cents. Βρε σαν κάτι να μου θυμίζει, αλλά τι;

Ε, λοιπόν στο δεύτερο "Cherry Tai” κατάλαβα ότι πρόκειται για τη μια από τις δύο εταιρείες, η άλλη είναι η Astir Vitogiannis, που θα ενσωματωθούν στον όμιλο Ideal (ΙΝΤΕΚ). Μιλάμε για το φιλόδοξο project, όπου ο όμιλος μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα για το μέλλον της μετοχής "συμμαχία" σημαντικών επιχειρηματικών παραγόντων όπως της οικογένειας Δαυίδ και της Virtus International Partners, όπου με επικεφαλής τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου συμμετέχει ο όμιλος Olympia του Πάνου Γερμανού και η οικογένεια Κάτσου, εισέρχεται πέρα από την πληροφορική και στον κλάδο των τροφίμων.

Η εταιρεία λοιπόν Three Cents, που δραστηριοποιείται στην αγορά των premium αναψυκτικών και mixers ανήκει σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς, πουλώντας τα προϊόντα της σε 34 χώρες. Η δε ιδρυτική ομάδα της Three Cents, που εμπνεύστηκε για τη δημιουργία της από ένα σεμινάριο για τις... μπουρμπουλήθρες σε ένα Bar Show στη Νέα Ορλεάνη το 2011 και αποτελείται από τρεις επαγγελματίες μπάρμεν (Γιώργος Μπάγκος, Δημήτρης Νταφόπουλος, Γιώργος Τσιρίκος) και έναν επιχειρηματία (Βασίλης Καλαντζής), βρίσκεται στην κυριολεξία μέσα στον κόσμο των μπαρ, επεξηγώντας έτσι στην εντέλεια έναν από τους λόγους που τα προϊόντα της έχουν τόσο μεγάλη αποδοχή. Επίσης η πολλά υποσχόμενη αυτή εταιρεία έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ενώ με βάση έρευνα του Drinks International έχει καταταγεί στην 1η δεκάδα παγκοσμίως στα "Best Selling Βrands" και στα "Top Trending Brands" στην κατηγορία τους για το 2019.

Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη εταιρεία που θα ενσωματωθεί στον όμιλο Ideal, την Astir Vitogiannis, είναι μια από τις κορυφαίες κατασκευάστριες μεταλλικών πωμάτων για εμφιάλωση μπύρας και αναψυκτικών με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας. Η εταιρεία διαθέτει τρία εργοστάσια, στην Ελλάδα, τον Καναδά και την Αίγυπτο και παράγει στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της περισσότερα από 12 δισ. καπάκια τον χρόνο, ορθώνοντας το ανάστημά της απέναντι σε πολυεθνικές εταιρείες. Εξάγει πάνω από το 90% της παραγωγής της σε 45 χώρες σε όλες τις ηπείρους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μεγαλύτερων εμπορικών σημάτων μπύρας και αναψυκτικών στον κόσμο, έχοντας ως πελάτες της κολοσσούς όπως Heineken, Coca Cola, Carlsberg, SAB Miller, Pepsico, AB-Inbev κα.

Τα δυο αυτά ακατέργαστα επιχειρηματικά διαμάντια έχουν πραγματοποιήσει μέσα στο πανδημικό 2020 κύκλο εργασιών 21,15 εκατ. ευρώ η Astir Vitogiannis και 5,03 εκατ. ευρώ η Three Cents, δηλώνοντας έτσι δυναμικό "παρών" για την επόμενη πενταετία. Διαγραμματικά τώρα η μετοχή του ομίλου Ideal συλλαμβάνεται να έχει ολοκληρώσει ένα υγιές pullback προς την περιοχή του ανοδικού χάσματος στα μέσα Μαΐου των 2,90 με 2,75 ευρώ. Επίπεδο το οποίο μπορεί να καλλιεργήσει νέες ανοδικές δυνάμεις προς τα σημεία των 3,44 με 3,60 ευρώ. Θετική είναι και η άρνηση της μετοχής να εισέλθει εκ νέου μέσα στο πρώην ανοδικό κανάλι "C”, σχηματίζοντας ένα ανοδικό candlestick με μεγάλη κάτω σκιά "μαζέματος".

Η Οδύσσεια που ξεκίνησε για τη γραμμή 4 του Μετρό από την ανακοίνωση της κατασκευής της επί εποχής του τότε υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γιώργου Σουφλιά το 2005 φαίνεται ότι φτάνει επιτέλους στην Ιθάκη της με την υπογραφή της σύμβασης και έναρξης του έργου μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αττικό Μετρό, Νίκου Κουρέτα και του εκπροσώπου της κοινοπραξίας και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΒΑΞ Α.Ε. Κωνσταντίνου Μιτζάλη. Η κοινοπραξία λοιπόν της "ΑΒΑΞ-Ghella-Alstom Transport" που πήρε το "χρυσό" συμβόλαιο των 1,5 δισ. ευρώ θα αναλάβει να κατασκευάσει στους επόμενους 96 μήνες τη γραμμή 4 του Μετρό, δημιουργώντας 26 εργοταξιακούς χώρους για τη διάνοιξη 9 φρεατίων και της σήραγγας από 2 μετροπόντικες, την κατασκευή του νέου Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας, 2 επισταθμών και 15 κύριων σταθμών. Το έργο αυτό αναμένεται να δώσει στα επόμενα χρόνια σημαντική οικονομική οντότητα στην ΑΒΑΞ ΑΕ, δημιουργώντας ένα ισχυρό κερδοφόρο πάτημα για την πρώτη κυρίως 3ετία. Διαγραμματικά η μετοχή του ομίλου αποτυπώνεται στο ημερήσιο chart τιμών να πραγματοποιεί ένα πλάγιο σταθεροποιητικό σχηματισμό πάνω από το όριο του 1 ευρώ, αφήνοντας υπόνοιες έντονης ανοδικής συνέχειας με τη λήξη του. Ο πρώτος κοντινός στόχος εντοπίζεται στα 1,1275 ευρώ με τον δεύτερο να αναλώνεται στη βραχυχρόνια διπλή κορυφή των 1,30 με 1,28 ευρώ. Ο μεσομακροπρόθεσμος όμως στόχος της τιμής του ομίλου ΑΒΑΞ είναι η επανακατάκτηση των διαγραμματικών εδαφών, που είχε η μετοχή την άνοιξη του 2014 στα 2 ευρώ.