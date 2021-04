Του Δημοσθένη Τρίγγα

Η φετινή απόδοση του διαστήματος Νοεμβρίου-Απριλίου (μέχρι 21 Απριλίου) με +54% αποτελεί την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 21 ετών με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη επίδοση (+25,18% το 2005-2006) για τον Γενικό Δείκτη, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη ρήση "Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε μακριά και επιστρέψτε την ημέρα του Αγίου Λέγκερ". Η τρέχουσα χρονιά μέχρι τώρα, σε καμία περίπτωση, δεν έχει ομοιότητες με την περυσινή. Χαρακτηριστικά της περυσινής άνοιξης ήταν η αμφιβολία και η αβεβαιότητα για τo τι μέλλει γενέσθαι εν μέσω ενός παγκόσμιου lockdown, τα οποία φέτος αντικαταστάθηκαν από τη βεβαιότητα και τον εφησυχασμό ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας. Οι κυριότερες αγορές του πλανήτη σημειώνουν αλλεπάλληλα υψηλά, ωθούμενες από τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, υποβοηθούμενες από την άνευ προηγουμένου διοχέτευση ρευστότητας στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Η απόδοση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από την αρχή του έτους παραμένει σε θετικό έδαφος (+8,2%), ενώ από τον περασμένο Νοέμβριο η απόδοση του Γ.Δ. έχει ξεπεράσει το 54%! Έτσι, αρκετοί θα έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται μια πολύ παλιά χρηματιστηριακή ρήση "Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day" (μετάφραση: Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε μακριά, και επιστρέψτε την ημέρα του Αγίου Λέγκερ); Για την ιστορία, το ρητό έχει τις ρίζες του στη Μ. Βρετανία και ήταν έθιμο αριστοκρατών, εμπόρων και τραπεζιτών που θα έφευγαν από την πόλη του Λονδίνου για τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ημέρα του St. Leger αναφέρεται σε μια διάσημη ιπποδρομία που λάμβανε χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι εποχικές ανωμαλίες (Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε μακριά, φαινόμενο Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος κτλ.) ήταν φαινόμενα που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν, ωστόσο τα τελευταία χρόνια δείχνουν να μην έχουν εφαρμογή. Το παραπάνω ρητό αποτελεί την εξαίρεση, αφού έχει εφαρμογή όχι μόνο στις αμερικανικές αγορές (με στοιχεία από το 1945), αλλά ακόμα και για το Χ.Α. Ειδικότερα, στο Χ.Α. τα στοιχεία που παρουσιάζω προέρχονται μόλις για τα τελευταία 21 χρόνια. Εφαρμόζοντας το ρητό και χωρίζοντας το έτος σε δύο μέρη, όποιος επενδυτής ρευστοποιεί τις μετοχές του την τελευταία ημέρα του Απριλίου και τις επαναγοράζει την 1η Νοεμβρίου μπορεί να βγει σημαντικά κερδισμένος. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου παρατηρείται χαμηλότερη εμπορευσιμότητα και υψηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με το άλλο μισό του χρόνου.

Στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά υπάρχει μια ιδιομορφία, καθώς τα τελευταία 20 και πλέον έτη όποιος είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τη στρατηγική "αγοράζω και διακρατώ τις μετοχές χωρίς αγοραπωλησίες" μέχρι και σήμερα θα ήταν χαμένος περί το 71% περίπου, μιας και η τάση ήταν καθαρά πτωτική. Δηλαδή, εάν κάποιος είχε επενδύσει 100.000 ευρώ την 1η Νοεμβρίου 2000 μέχρι και σήμερα θα είχε μόλις 28.756 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μερίσματα). Ωστόσο, εάν κάποιος είχε ακολουθήσει τη στρατηγική" Sell in May and go away" θα είχε αποκομίσει κέρδος 11.948 ευρώ, ήτοι σωρευτική απόδοση 12% περίπου (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μερίσματα). Στην περίπτωση που ένας επενδυτής ακολουθούσε το αντίθετο, η απόδοσή του θα ήταν -79,4%, δηλ. χειρότερη και από τη διακράτηση. Η στρατηγική "αγοράζω τον Νοέμβριο και πουλώ στο τέλος Απριλίου" δίνει μια μέση απόδοση της συγκεκριμένης περιόδου +2,54%, ενώ η αγορά τον Μάιο και πώληση τον Οκτώβριο διαμορφώνει τη μέση απόδοση -4,94%. Ολοκληρώνοντας, η φετινή απόδοση του διαστήματος Νοεμβρίου-Απριλίου (μέχρι 21 Απριλίου) αποτελεί την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 21 ετών με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη (+25,18% το 2005-2006) για τον Γενικό Δείκτη, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη ρήση "Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε μακριά". Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, ωστόσο, δεν έχει ακόμη καταφέρει να βρεθεί στα επίπεδα προ πανδημίας, με την τουριστική περίοδο να έρχεται να κρίνει το κατά πόσο η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει επαρκώς το 2021 και το Χρηματιστήριο θα διαψεύσει την ίδια του την ιστορία!





ΑΔΜΗΕ: Μειωμένο μέρισμα εν μέσω σημαντικών επενδύσεων

Ο όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 14,8%, καθώς αυξήθηκε το επιτρεπόμενο έσοδο που έχει ορίσει η ΡΑΕ ως αποτέλεσμα της προϋπολογισθείσας επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ, κυρίως λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος. Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 202,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 14,7% σε σχέση με το 2019, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μη επαναλαμβανόμενα ποσά. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6%, έναντι 105,6 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 78,7 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που συμμετέχει με 51% στον όμιλο ΑΔΜΗΕ.

Η πρόταση του δ.σ. προς τη γ.σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (14 Ιουλίου 2021) είναι η διανομή μερίσματος 0,018 ευρώ/μετοχή (χρήση 2020) και προμερίσματος 0,085 ευρώ/μετοχή (χρήση 2021), με τη συνολική προτεινόμενη καταβολή να αγγίζει το 0,103 ευρώ/μετοχή, ήτοι μερισματική απόδοση 3,75%. Ως ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί η 23η Αυγούστου 2021. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική περυσινή καταβολή προς τους μετόχους είχε ανέλθει σε 0,118 ευρώ ανά μετοχή, με τη μερισματική απόδοση να ξεπερνά το 5,1% (τιμή μετοχής την προηγουμένη της αποκοπής του μερίσματος 2,325 ευρώ). Παραμένω θετικός για την εταιρεία, με την προσδοκία αυξημένου μερίσματος για την επόμενη χρήση.

Το Silchester International Investor LLP κατέχει, μέχρι πρόσφατα, το 9,96% (23.113.776 μετοχές) της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Η εταιρεία μέσα στο 2020 προέβη στην αγορά ιδίων μετοχών 115.341 με μέση τιμή κτήσης 1,94 ευρώ/μετοχή.

Στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε η διοίκηση ανέφερε ότι τον επόμενο μήνα η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται να προχωρήσει το κανονιστικό πλαίσιο με τη ρυθμιστική αρχή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με την οριστικοποίηση μέσα στο δ’ τρίμηνο του 2021. Παράλληλα, τόνισε ότι τα έργα αυξημένης σημασίας λαμβάνουν πριμοδότηση έως 2,5% για δώδεκα χρόνια, πέρα από το κανονιστικό WACC, εάν τα έργα ολοκληρωθούν βάσει προϋπολογισμού και μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, με τις διασυνδέσεις Αττικής-Κρήτης και Κυκλάδων να έχουν ένα μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά τις αμοιβές. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η έγκαιρη ολοκλήρωση αυτών των έργων είναι ακόμα πιο σημαντική από την απόκτηση ενός ικανοποιητικού ρυθμιστικού WACC.

Στα reopening trades επικεντρώθηκαν οι επενδυτές το α’ τρίμηνο του 2021

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Μάρτιο ανήλθε σε 61,96%, έναντι 61,88% στις 31 Μαρτίου 2021, καταγράφοντας αύξηση μόλις 8 μ.β. Μη συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΤΧΣ ( 1,33 δισ. ευρώ ή 2,75%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 63,71% (63,78% τον προηγούμενο μήνα), παρουσιάζοντας πτώση 7 μ.β. συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 31/3/2021 υπολογίστηκε στα 48,54 δισ. ευρώ, έναντι 44,87 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ήτοι ενίσχυση 8,2%, ενώ έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα σημειώθηκε αύξηση 43,7%. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εκροές των αλλοδαπών επενδυτών με 55 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, και 70 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021. Οι τρεις μεγαλύτερες καθαρές εισροές των ξένων επενδυτών προήλθαν από την Κύπρο με 137 εκατ. ευρώ, το Λουξεμβούργο με 124 εκατ. ευρώ και την Ιρλανδία με 20 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι τρεις μεγαλύτερες εκροές αφορούσαν κυρίως τον Ελλάκτωρα, καθώς προήλθαν από την Ολλανδία με 246 εκατ. ευρώ, τη Γερμανία με 36 εκατ. ευρώ και το Βέλγιο με 32 εκατ. ευρώ. Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2021 πραγματοποίησαν το 57,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 51,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάρτιο του 2020 είχαν πραγματοποιήσει το 52,5% των συναλλαγών). Σε ό,τι αφορά τον μέσο όρο των μετόχων των εισηγμένων που συμμετέχουν στον FTSE Large Cap, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση είχαν οι ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 6,3% (785 νέους μετόχους), Fourlis με 3,5% (130 νέους μετόχους) και Σαράντης με 2,5% (43 νέους μετόχους). Αντίθετα, οι τρεις εταιρείες με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες μετόχων ήταν οι Jumbo με 1,3% (-75 μετόχους), ΟΛΠ με 1,1% (-58 μετόχους) και Aegean Airlines με 0,9% (-375 μετόχους). Στο α’ τρίμηνο του 2021 πρώτες με διαφορά είναι οι μετοχές των reopening trades Fourlis και Jumbo, με τη μέση αύξηση των μετόχων να διαμορφώνεται στο 17,8% και 9,4% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, ΟΛΠ, Eurobank, Titan και Coca-Cola HBC, με -1,9%, σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες μετόχων στο α’ τρίμηνο του 2021.

Ατζέντα (27/4 - 2/5):

Σήμερα Τρίτη έχει συγκαλέσει την τακτική γ.σ. η Ευρωπαϊκή Πίστη, ενώ οι Μπήτρος (ΠΤΑ), Mevaco (MTK), Έλτον, Coral και Μύλοι Λούλη αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020. Την Τετάρτη είναι η σειρά της Κτήμα Λαζαρίδη για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2020, η Π. Πετρόπουλος έχει προγραμματίσει την ετήσια ενημέρωση των αναλυτών, η Logismos δημοσιεύει την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση 2020, ενώ η Αγροτικός Οίκος Σπύρου έχει προγραμματίσει έκτακτη γ.σ. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020 Ιατρικό Αθηνών, Βογιατζόγλου Systems και Interlife, η Έλτον έχει προγραμματίσει την ετήσια ενημέρωση των αναλυτών, η ΤτΕ ανακοινώνει την τραπεζική χρηματοδότηση και την πορεία των καταθέσεων για τον Μάρτιο, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον κύκλο εργασιών για το λιανικό εμπόριο του Φεβρουαρίου. Τη Μεγάλη Παρασκευή το Χ.Α. παραμένει κλειστό λόγω επίσημης αργίας.

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη για τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, ενώ οι 3M Company (DJ), General Electric, Google*, Amgen (DJ)* και Microsoft (DJ)* ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021. Την Τετάρτη είναι η ημέρα της Fed να ανακοινώσει τα επιτόκια των ΗΠΑ, ενώ οικονομικά αποτελέσματα ανακοινώνουν οι Boeing (DJ), CME, Garmin, Apple (DJ)*, Facebook*, eBay* και Tesla*. Την Πέμπτη ανακοινώνεται η ανεργία και ο πληθωρισμός στη Γερμανία, ενώ νωρίς το απόγευμα θα δουν το φως της δημοσιότητας τα πρώτα στοιχεία για το ΑΕΠ α’ τριμήνου των ΗΠΑ. Από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων, ανακοινώνουν οι Bristol-Myers Squibb, Caterpillar (DJ), ConocoPhillips, MasterCard, McDonald's (DJ), Merck (DJ), Amazon.com*, Twitter* και Visa (DJ)*. Η ημέρα της Παρασκευής είναι γεμάτη από μακροοικονομικά νέα, με τον βιομηχανικό δείκτη PMI στην Κίνα τα ξημερώματα, τις πρώτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ α’ τριμήνου της Γερμανίας, τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη για τον Απρίλιο, τον δείκτη δαπανών ατομικής κατανάλωσης (δείκτης της μέσης αύξησης των τιμών για όλη την εγχώρια ατομική κατανάλωση) για τον Μάρτιο στις ΗΠΑ. Τέλος, η εβδομάδα κλείνει με τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων των Chevron (DJ), Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Honeywell (DJ).

* MTK: Μετά το κλείσιμο της αγοράς. DJ: Συμμετέχουν στον Dow Jones.

** Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

*** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"