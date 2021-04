ΟΠΑΠ: Ο βασιλιάς των μερισμάτων

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Το 2011 η ΟΠΑΠ είχε πληρώσει στο ελληνικό Δημόσιο 375 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 80% (300 εκατ. ευρώ) αποτελεί προκαταβολή από την ΟΠΑΠ της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στα καθαρά έσοδα (GGR) για συγκεκριμένα αριθμολαχεία και παίγνια. Το ελληνικό Δημόσιο πλέον θα συμμετέχει με 5%, έναντι 35% μέχρι πρότινος επί των καθαρών εσόδων για τη δεκαετία 13/10/2020 - 12/10/2030, ενώ η μελλοντική αξία της προκαταβολής αγγίζει τα 1,83 δισ. ευρώ! Η ΟΠΑΠ ενδέχεται να καταβάλει επιπλέον τίμημα προς το Δημόσιο, το οποίο θα υπολογίζεται και θα προσαρμόζεται σε ετήσια βάση κατά τα έτη 2020-2030 και θα είναι πληρωτέο στο τέλος της δεκαετούς αυτής περιόδου. Στην περίπτωση που το ποσό είναι αρνητικό, αυτό θα καταβληθεί από το ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ. Αν τα νούμερα των εκτιμήσεων για τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του 2021 (634 εκατ. ευρώ) επαληθευτούν, θα αποτελέσουν τα υψηλότερα από την αποκρατικοποίηση της εταιρίας (2013)!

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το 2020 ήταν εμφανώς επηρεασμένα από την πανδημία και το υποχρεωτικό κλείσιμο των καταστημάτων του, καθώς και από το κέρδος της επαναμέτρησης της αξίας προηγούμενων συμμετοχικών δικαιωμάτων ύψους 142,7 εκατ. ευρώ της Kaizen (Stoiximan). Από το ξέσπασμα του κορονοϊού (COVID-19), τα καταστήματα ΟΠΑΠ στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά για 112 ημέρες ή το 1/3 επί των συνολικών ημερών του 2020 περίπου, ενώ τοπικά lockdown με αντίστοιχο κλείσιμο καταστημάτων είχαν επιβληθεί από τον Οκτώβριο. Στην Κύπρο, όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ παρέμειναν κλειστά για 68 ημέρες. Ωστόσο, η διοίκηση θα προτείνει στη γ.σ. τη διανομή μερίσματος 0,45 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι μερισματική απόδοση 3,8%, καθώς η μετοχή έχει σκαρφαλώσει στα υψηλά 52 και πλέον εβδομάδων, με την ημερομηνία αποκοπής να έχει οριστεί για 13 Ιουλίου 2021.

Μετά και την απόκτηση του 15,48% στη Stoiximan τον περασμένο Νοέμβριο, η ΟΠΑΠ κατέχει συνδυαστικά 84,49% (άμεσα και έμμεσα), ενισχύοντας έτσι τα μεγέθη του μέσω του online στοιχηματισμού. Για το 2021 αναμένεται τα έσοδα και η κερδοφορία του διαδικτυακού στοιχήματος να ενισχύσουν τα έσοδα αλλά και την κερδοφορία, κερδίζοντας μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου στην κερδοφορία, καθώς το λειτουργικό περιθώριο (47,6%) εμφανίζεται σημαντικά μεγαλύτερο έναντι των υπολοίπων παιχνιδιών. Τη μερίδα του λέοντος στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του 2020 κατέχουν τα αριθμολαχεία με 61,4%, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια στοιχηματισμού με 26,3%. Από την άλλη πλευρά τα VLTs, παρά το γεγονός ότι συνεισφέρουν περί το 1/5 των εσόδων, στην κερδοφορία για το 2020 συνεισέφεραν μόλις 9,5%, κυρίως λόγω πανδημίας. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού του ομίλου είναι 2,7% (2019: 3,0%), ενώ ο συνολικός δανεισμός ανέρχεται σε 1,04 δισ. ευρώ.

Στα θετικά πρέπει να προσμετρηθεί η δέσμευση της διοίκησης του ΟΠΑΠ ότι θα διανέμει το 100% των ταμειακών ροών μετά τις επενδύσεις που χρειάζεται η εταιρεία. Επίσης το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21/5/2021, με το εύρος των αγορών να διαμορφώνεται σε 0,3 - 15 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία κατέχει 1.829.624 ίδιες μετοχές (0,54% επί του συνόλου) με μέση τιμή κτήσης 7,92 ευρώ, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις του 2020. Ο όμιλος Sazka κατέχει το 44,11%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α.

Ολοκληρώνοντας, τα νούμερα του ΟΠΑΠ για το 2021 αναμένονται σημαντικά αυξημένα σε επίπεδο κερδοφορίας, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη χρονιά όπου θα εφαρμοστεί πλήρως η μειωμένη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στα καθαρά έσοδα (GGR), με 5%, έναντι 35% μέχρι πρότινος. Έτσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς (πηγή: Bloomberg), τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το 2021 αναμένονται ως εξής: έσοδα (GGR) 1.680 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 49% έναντι του 2020, λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 634 εκατ. ευρώ, ενίσχυση 144% και καθαρά κέρδη 339 εκατ. ευρώ, αύξηση 70%. Ταυτόχρονα, οι εκτιμήσεις για το μέρισμα κάνουν λόγο για 1,15 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 9,7% μερισματική απόδοση. Υπενθυμίζεται ότι η μέση μερισματική απόδοση των τελευταίων 20 ετών ανέρχεται σε 8,9%, καθιστώντας τον μερισματικό ηγέτη ανάμεσα στις μετοχές του FTSE Large Cap! Με βάση τα παραπάνω, ο ΟΠΑΠ διαμορφώνει δείκτη EV/EBITDA 17,7 φορές τα λειτουργικά κέρδη του 2020, ενώ με βάση τις εκτιμήσεις για το 2021 ο δείκτης διαμορφώνεται στις 7,3 φορές.





Θα κάνει το turnaround η Μοτοδυναμική το 2021;

Η Μοτοδυναμική ανακοίνωσε ζημίες 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,2 εκατ. ευρώ το 2019. Το περιθώριο EBITDA συρρικνώθηκε στο 8%, έναντι 11,7% το 2019. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε 17%, καθώς διαμορφώθηκε στα 78,3 εκατ. ευρώ, έναντι 94,4 εκατ. ευρώ το 2019. Η συρρίκνωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην πανδημία, και ειδικότερα στις μειωμένες πωλήσεις rent a car. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία απέκτησε το 80,5% στη Λάιον Ρένταλ Α.Ε. (αποκλειστικός δικαιοδόχος της Sixt GmbH για την Ελλάδα) μόλις το 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις δικύκλων (+0,7%), μηχανών θαλάσσης (+3,6%) και αυτοκινήτων (+8,7%) κινήθηκαν με θετικό πρόσημο παρά την πανδημία, ενώ, εκτός από τα rent a car καθοδικά κινήθηκε και ο κλάδος ανταλλακτικών, αξεσουάρ και λιπαντικών (-7%). Ωστόσο, αυτό που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του ομίλου ήταν η μείωση στα rent-a-car, καθώς σε αυτή την κατηγορία το περιθώριο μικτού κέρδους συρρικνώθηκε στο 20,4%, έναντι 29,2% το 2019. Στα δίκυκλα & μηχανές θαλάσσης το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε ελαφρώς σε 22,5%, έναντι 22,3%, ενώ στα αυτοκίνητα υποχώρησε στο 13,6%, από 14,1% το 2019.

Η εταιρεία αντιπροσωπεύει τη Yamaha σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία και τις Porsche και Sixt στην Ελλάδα. Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας, παρά την πανδημία συρρικνώθηκε κατά 29%, καθώς διαμορφώθηκε στα 19 εκατ. ευρώ, έναντι 26,9 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019 ως αποτέλεσμα των θετικών ταμειακών ροών για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Έτσι, η αποτίμηση της εταιρείας επιδεινώθηκε λόγω της μειωμένης απόδοσης του 2020, με τον δείκτη EV/EBITDA να ξεπερνά τις 9,3 φορές τα EBITDA του 2020, έναντι 6 φορών το 2019.

Η γ.σ. των μετόχων το 2020 ενέκρινε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας με σκοπό την πιθανή μελλοντική διάθεσή τους στο προσωπικό με ανώτατο αριθμό μετοχών, που θα αποκτηθούν, 1.462.500 (μέχρι 5% του μετοχικού κεφαλαίου), με εύρος 0,36 - 3 ευρώ ανά μετοχή. Μέχρι τις 31/12/2020 έχουν αγοραστεί 33.274 μετοχές της εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,01 ευρώ. Η εταιρεία έχει προγραμματίσει την ετήσια τακτική γ.σ. στις 24 Ιουνίου, ενώ η διοίκηση θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η αναμενόμενη βελτίωση της τουριστικής κίνησης τη φετινή χρονιά αναμένεται να ενισχύσει τόσο τις πωλήσεις όσο και την κερδοφορία του ομίλου, βελτιώνοντας τους δείκτες αποτίμησης.







Ο τρίτος καλύτερος Μάρτιος της τελευταίας 20ετίας

Με κέρδη 9,17% έκλεισε ο Γ.Δ. για τον Μάρτιο, σημειώνοντας, έτσι, την τρίτη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 20 ετών (σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία) για τον εξεταζόμενο μήνα, ενώ το α’ τρίμηνο του 2021 σημείωσε κέρδη 6,9%. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικράτησε, όλες οι μετοχές του FTSE Large Cap έκλεισαν με κέρδη με εξαίρεση τις Τράπεζα Πειραιώς (-43,2%) και Σαράντη (-6,7%). Τις υψηλότερες αποδόσεις σημείωσαν οι Βιοχάλκο (+24,9%), Eurobank (+24,8%) και ΓΕΚ Τέρνα (+22,1%). Σε επίπεδο δεικτών, όλοι οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν με κέρδη, με κυρίαρχο τον δείκτη πρώτων υλών με +24,3%, στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο δείκτης κατασκευών και υλικών με 16,5% και στην τρίτη θέση ο τραπεζικός δείκτης με +14,7%. Τη μικρότερη απόδοση τον Νοέμβριο σημείωσε ο δείκτης ταξιδιών και αναψυχής με +3,35%. Στο τρίμηνο αρνητική απόδοση είχαν μόλις πέντε μετοχές, με τις υψηλότερες απώλειες να σημειώνουν οι Τράπεζα Πειραιώς (-66,4%), Ελλάκτωρ (-15,7%) και Σαράντης (-7,4%). Αντίθετα, την υψηλότερη απόδοση στο τρίμηνο σημείωσαν οι ΓΕΚ Τέρνα με 31,7%, Βιοχάλκο με +28,9% και Eurobank με +25,3%. Τέλος, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Χ.Α. διαμορφώθηκε στα 99,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος 71,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και 9,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020. Αντίστοιχα αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα στην αγορά παραγώγων με αυξημένα τα συμβόλαια κατά 52% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020. Το μέσο πινακίδιο διαμορφώθηκε στα 2.379 ευρώ, έναντι 2.029 ευρώ τον Φεβρουάριο και 1.794 ευρώ τον Μάρτιο του 2020.

Ατζέντα (13/4 - 18/4)

Για σήμερα Τρίτη και 13 του μήνα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Γιατί άραγε; Αύριο Τετάρτη αναμένεται να ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα 12μήνου 2020 η Lamda Development, ενώ την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των αναλυτών. Την ίδια ημέρα έχει ορίσει η Ελβαλχαλκόρ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος για το έκτακτο μέρισμα, ενώ η ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιήσει την ετήσια ενημέρωση των αναλυτών. Την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για την ΟΛΠ. Την ίδια ημέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού (ανεργία) για τον Ιανουάριο. Την Παρασκευή συνεδριάζει το Eurogroup, ενώ λήγουν και οι σειρές των παραγώγων για τον μήνα Απρίλιο. Την ίδια ημέρα η Intercontinental ΑΕΕΑΠ έχει προγραμματίσει την ετήσια ενημέρωση των αναλυτών, ενώ η AS Company αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα 2020.

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνεται η βιομηχανική παραγωγή στη Μ. Βρετανία για τον Φεβρουάριο, οι οικονομικές συνθήκες στη Γερμανία από το ινστιτούτο ZEW για τον Απρίλιο, ενώ νωρίς το απόγευμα με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ για τον Μάρτιο. Την Τετάρτη ανακοινώνεται η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη και η Μπεζ Βίβλος με τα στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ. Την ίδια ημέρα ξεκινούν οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2021, με τις Goldman Sachs (Dow Jones), JPMorgan Chase (Dow Jones), Wells Fargo, Abbott και UnitedHealth Group (Dow Jones) να κάνουν την αρχή. Την Πέμπτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στη Γερμανία για τον Μάρτιο, οι λιανικές πωλήσεις, καθώς και ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής Philadelphia Fed στις ΗΠΑ για τον ίδιο μήνα. Την ίδια ημέρα ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021 οι Bank of America, BlackRock, Charles Schwab, Citigroup, PepsiCo και U.S. Bancorp. Την Παρασκευή τα ξημερώματα ανακοινώνονται οι πρώτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ α’ τριμήνου της Κίνας, καθώς και η βιομηχανική παραγωγή για τον Μάρτιο. Την ίδια ημέρα το μεσημέρι ανακοινώνεται ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον Μάρτιο, ενώ το απόγευμα ανακοινώνονται οι οικοδομικές άδειες στις ΗΠΑ για τον Μάρτιο, καθώς και οι πληθωριστικές προσδοκίες για την επόμενη 5ετία από το Πανεπιστήμιο του Michigan με βάση τα στοιχεία του Απριλίου. Τέλος, είναι η σειρά των Bank of New York Mellon και Morgan Stanley να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"