Coca-Cola HBC: Μια μετοχή με αμυντικά χαρακτηριστικά που μπορεί να εκπλήξει

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Η Coca-Cola HBC αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου/12μήνου 2020 την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου στις 9.00 π.μ. Οι εκτιμήσεις της αγοράς για το δ’ τρίμηνο του 2020 κάνουν λόγο για 13% υποχώρηση στον κύκλο εργασιών και 4,5% σε ό,τι αφορά τον όγκο πωλήσεων. Οι αναδυόμενες αγορές, για ακόμα ένα τρίμηνο, σε επίπεδο όγκου διαφαίνεται να σημειώνουν τη μικρότερη συρρίκνωση, 3%, αποδεικνύοντας έτσι τη δυναμική που διέθεταν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, παρά τα lockdowns. Για το 2021 οι προοπτικές παραμένουν θετικότερες από πλευράς κατανάλωσης, ήτοι αύξηση πωλήσεων, ωστόσο οι αυξημένες τιμές πρώτων υλών αλλά και η επανεμφάνιση των εξόδων μάρκετινγκ αναμένεται να επηρεάσουν την κερδοφορία.

Σε επίπεδο 12μήνου, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διψήφια υποχώρηση του κύκλου εργασιών σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Σε επίπεδο όγκου, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για -5,9% στον όμιλο, -13,7% στις ανεπτυγμένες, -4,5% στις αναπτυσσόμενες και -2,4% στις αναδυόμενες αγορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεισφορά των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών (EBIT), σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις, διαφαίνεται να μεγεθύνεται σημαντικά, καθώς αγγίζει το 53% των συνολικών λειτουργικών κερδών, έναντι 47% το 2019. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις των αναδυόμενων αγορών δείχνουν να συνεισφέρουν 45,4%, έναντι 44,9% το 2019, καταδεικνύοντας, έτσι, τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου. Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να συρρικνωθούν 21% και να διαμορφωθούν στα 1,13 ευρώ ανά μετοχή. Σε ό,τι αφορά το μέρισμα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συρρίκνωση κατά 18% περίπου, καθώς εκτιμάται σε 0,51 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 2,1%), έναντι 0,52 ευρώ ανά μετοχή που έκαναν λόγο οι εκτιμήσεις λίγο πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου 2020.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η Coca-Cola HBC διαπραγματεύεται 10,9 φορές τα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη του 2020 και 9,7 φορές του 2021, σύμφωνα με τον δείκτη EV/EBITDA. Ταυτόχρονα, σε επίπεδο καθαρών κερδών, το P/E της Coca-Cola HBC προσεγγίζει το 22,2 για το 2020, ενώ για το 2021 δεν ξεπερνά το 18,6.

Μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Coca-Cola HBC, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου/12μήνου 2020 η The Coca-Cola Company στις ΗΠΑ, η οποία αποτελεί μία από τις 30 εταιρείες που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones. Οι εκτιμήσεις της αγοράς για την The Coca-Cola Company κάνουν λόγο για καθαρά κέρδη 0,42 δολαρίων ανά μετοχή για το δ’ τρίμηνο του 2020, ενώ για το 2020 αγγίζουν τα 1,90 δολάρια ανά μετοχή, ήτοι -10,5% σε σχέση με το 2019. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι οι εκτιμήσεις για το 2021 κάνουν λόγο, αν υπάρξει, για οριακή μείωση κερδών κατά 0,01 δολ./μετοχή, με τη The Coca-Cola Company να δείχνει αντοχή μέσα στην κρίση, αλλά και πολύ γρήγορη επάνοδο στα προ κρίσης επίπεδα.

Χαρακτηριστικό των αποτιμήσεων που απολαμβάνει η The Coca-Cola Company είναι οι 22,4 φορές που διαπραγματεύεται τα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2020 και οι 20,2 φορές του 2021 με βάση τον δείκτη EV/EBITDA. Ταυτόχρονα, σε επίπεδο καθαρών κερδών, το P/E της Coca-Cola HBC προσεγγίζει το 25,7 για το 2020, ενώ για το 2021 εκτιμάται στο 23,6.

Η Coca-Cola HBC αποτελεί τη διαχρονική επιλογή ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου, καθώς τη δύσκολη προηγούμενη 8ετία (οπότε και εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου) η μετοχή παρουσιάζει μέση ετησιοποιημένη απόδοση 5,8% (συμπεριλαμβανομένης της επανεπένδυσης των μερισμάτων) ή συνολικά 62,55%!

Τέσσερις μετοχές του FTSE Large Cap έκλεισαν με κέρδη τον Ιανουάριο. "Βαρίδι" οι τράπεζες!

Με απώλειες 7,36% ολοκληρώθηκε ο Ιανουάριος του 2021 για τον Γ.Δ. του Χ.Α., με μόλις 19 συνεδριάσεις, με τον FTSE Large Cap να υποαποδίδει έναντι του Γ.Δ., καθώς απώλεσε 7,88%. Για ακόμα μία φορά ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap (ξεχώρισαν MIG με +11,2%, Ευρωπαϊκή Πίστη με +3,8% και Κρι Κρι με +1,8%) υπεραπέδωσε έναντι του FTSE Large Cap, καθώς έκλεισε με απώλειες μόλις 4,92%. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (+6,5%), Τιτάν (+5,4%), Ελληνικά Πετρέλαια (+1,7%) και Μυτιληναίος (+1,3%) ήταν οι μετοχές του FTSE Large που έκλεισαν με κέρδη τον Ιανουάριο, καθώς οι υπόλοιπες βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος. Τράπεζα Πειραιώς (-30,8%), Άλφα Τράπεζα (-20,9%) και Aegean Airlines (-20,4%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Σε επίπεδο δεικτών, μόνο ο κλάδος Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών (κυρίως λόγω Μυτιληναίου) έκλεισε με οριακά κέρδη +0,10%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κατέγραψαν απώλειες, όπου τις μεγαλύτερες σημείωσαν οι κλάδοι Τραπεζών (-14,6%), Πρώτων Υλών (-10,32%) και Ακίνητης Περιουσίας (-9,74%). Τέλος, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Χ.Α. διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ, συρρικνωμένη κατά 15,4% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2020 και 27,8% χαμηλότερα από τη μέση συναλλακτική δραστηριότητα του Δεκεμβρίου 2020.

Η απόδοση του Ιανουαρίου ήταν η πέμπτη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 23 ετών

Τα τελευταία 23 έτη ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α. τον Ιανουάριο έχει κλείσει σε αρνητικό έδαφος 11 φορές (συμπεριλαμβανομένου του Ιανουαρίου 2021) ή 48%. Η επίδοση του Ιανουαρίου 2021 ήταν η πέμπτη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 23 ετών. Χωρίς να στοιχειοθετείται από τα στατιστικά δεδομένα, καθώς ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι μικρός, μόνο το 2016 αποτέλεσε εξαίρεση και έκλεισε με μικρά κέρδη (+1,95%) ο Γ.Δ., στις περιπτώσεις όπου ο Ιανουάριος ξεκίνησε με απώλειες μεγαλύτερες του τρέχοντος έτους.

Από την άλλη πλευρά, μόλις 4 στις 10 φορές (40%) έκλεισε το έτος με θετικό πρόσημο, όταν ο πρώτος μήνας του έτους κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος (δεν συμπεριλαμβάνεται το 2021, καθώς δεν έχουμε απόδοση για το τρέχον έτος), με τη μέση απόδοση (θετικών) να είναι +18,2%. Παράλληλα, στις πέντε από τις έξι φορές όπου ο Γ.Δ. είχε κλείσει με ζημίες οι απώλειες ήταν άνω του 20%, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στο διόλου ευκαταφρόνητο -33%!

Στη συνέχεια ο Φεβρουάριος, παρότι δείχνει μια πιο ήπια διάθεση από πλευράς μεταβλητότητας, μόλις 3 στα 10 έτη (όπου έχει κλείσει με αρνητικό πρόσημο τον Ιανουάριο) έχει κλείσει με θετικό πρόσημο, και συγκεκριμένα με τον μέσο όρο των θετικών ετών να διαμορφώνεται στο +9,26%. Στον αντίποδα, 7 στα 10 έτη ήταν τα αρνητικά, με τον μέσο όρο των απωλειών να μην ξεπερνά το -8,8%! Ας κρατάμε μικρό καλάθι για τον τρέχοντα μήνα...



Χωρίς εκπλήξεις αναμένεται η τριμηνιαία αναθεώρηση δεικτών MSCI

Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου αργά το βράδυ αναμένονται οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI της τριμηνιαίας αναθεώρησης. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές που συμμετέχουν στον Standard Index είναι μόλις τρεις: ΟΤΕ (44,98%), ΟΠΑΠ (32,56%) και Jumbo (22,45%). Οι ενδεχόμενες αλλαγές θα εφαρμοστούν την 1η Μαρτίου 2021. Στην περασμένη εξαμηνιαία αναθεώρηση (Νοέμβριος 2020) η Motor Oil διεγράφη από τον Standard Index και εισήλθε στον MSCI Small Cap (μικρής κεφαλαιοποίησης).

Οι εταιρείες που μπορούν να συμπεριληφθούν σε έναν από τους δείκτες της MSCI φτάνουν τις 20, καθώς μόνο αυτές περνούν τα κριτήρια που έχει θέσει ο οίκος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πέρα από τις τρεις προαναφερθείσες, οι επτά που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα του MSCI Greece και τηρούν τα ποιοτικά κριτήρια για να εισαχθούν στον δείκτη είναι οι Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Μυτιληναίος, Motor Oil, ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Μπορεί να τηρούν τα ποιοτικά κριτήρια, δεν τηρούν όμως το βασικότερο, που είναι το ύψος της κεφαλαιοποίησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της MSCI, τον Νοέμβριο του 2020 το εύρος της συνολικής κεφαλαιοποίησης που θα έπρεπε να έχει μια εταιρεία για την εισαγωγή της στον δείκτη Standard Index (για τις αναδυόμενες αγορές) θα έπρεπε να κυμαίνεται μεταξύ 1,83 δισ. δολ. (1,52 δισ. ευρώ) και 4,21 δισ. δολ (3,48 δισ. ευρώ). Να σημειώσουμε ότι στην προηγούμενη εξαμηνιαία αναθεώρηση (Ιούνιος 2020) το αντίστοιχο κάτω εύρος της κεφαλαιοποίησης ήταν 1,4 δισ. δολ. ή 1,16 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η ημερομηνία η οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν για την κεφαλαιοποίηση είναι μία από τις τελευταίες 10 εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου για την τριμηνιαία αναθεώρηση του Φεβρουαρίου. Αντίστοιχα, για την επόμενη εξαμηνιαία αναθεώρηση η ημερομηνία είναι μία από τις τελευταίες 10 εργάσιμες ημέρες του Απριλίου.

Καταλήγοντας, τα εύρη των κεφαλαιοποιήσεων που χρησιμοποιούνται στην τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών είναι σημαντικά διευρυμένα, με αποτέλεσμα οι μεταβολές να είναι περιορισμένες. Δηλαδή δεν αρκεί να τηρείται το εύρος των κεφαλαιοποιήσεων που δημιουργούνται στις εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις. Για τον λόγο αυτό δεν αναμένουμε κάποια εισαγωγή/διαγραφή στον δείκτη MSCI Greece Standard Index.

Ατζέντα (9/2 - 14/2)

Σήμερα Τρίτη, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για τον Δεκέμβριο. ΤΑργά το βράδυ ο οίκος MSCI ανακοινώνει την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του. Την Πέμπτη πριν από το άνοιγμα της αγοράς (9.00) αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου/12μήνου 2020 η Coca-Cola HBC, ενώ στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη των αναλυτών για τα αποτελέσματα. Την ίδια ημέρα έχουν συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. με κύριο θέμα την εκλογή νέου δ.σ. τα Πλαστικά Θράκης. Επίσης η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την έρευνα εργατικού δυναμικού (μηνιαίες εκτιμήσεις) για τον Νοέμβριο, καθώς και τις χορηγήσεις αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για τον Ιανουάριο. Την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την Έρευνα Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον Νοέμβριο 2020.

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των ενεργειακών αγορών από τον οργανισμό (EIA), καθώς και ο δείκτης JOLTs για τις νέες θέσεις εργασίας για τον Δεκέμβριο στις ΗΠΑ. Μετά το κλείσιμο της Wall Street ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα δ’ τριμήνου οι Cisco (Dow Jones) και Twitter. Την Τετάρτη η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα δείκτη τιμών καταναλωτή, καθώς αναμένονται οι ανακοινώσεις τόσο στη Γερμανία όσο και στις ΗΠΑ για τον Ιανουάριο. Επίσης η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιεύσει το ισοζύγιο του κρατικού Προϋπολογισμού για τον μήνα Ιανουάριο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έλλειμμα 147 δισ. δολ. Σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων, είναι η σειρά των Coca-Cola Company (Dow Jones), General Motors, Deutsche Boerse, Heineken, Vestas και Societe Generale. Πέμπτη και Παρασκευή η χρηματιστηριακή αγορά της Κίνας θα παραμείνει κλειστή, καθώς αρχίζει το spring festival (για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς). Την Πέμπτη αναμένεται η μηνιαία ανακοίνωση του OPEC για τις προοπτικές του πετρελαίου. Τη σκυτάλη των οικονομικών αποτελεσμάτων παίρνουν οι L'Oreal, Commerzbank, Credit Agricole, ArcelorMittal, Pernod Ricard, UniCredit, Kellogg, Kraft Heinz, PepsiCo και Walt Disney (Dow Jones - ΜΚΑ*). Την Παρασκευή η Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να ανακοινώσει τη μεταβολή του ΑΕΠ για το δ’ τρίμηνο του 2020, ενώ το απόγευμα στις ΗΠΑ ανακοινώνεται ο δείκτης του Πανεπιστημίου του Michigan για τις καταναλωτικές προσδοκίες. Η εβδομάδα κλείνει με τις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων για τις Moody's και ING Groep.

* ΜΚΑ: Μετά το Κλείσιμο της Αγοράς.

** Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

*** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"