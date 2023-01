Συνεχίζεται η βουτιά του ομίλου Adani μετά τις κατηγορίες για απάτη και το σορτάρισμα της Hindenburg

Με ισχυρές απώλειες που φτάνουν το 20% διαπραγματεύονται και σήμερα οι μετοχές των εταιρειών του ομίλου Adani στην Ινδία, στον απόηχο της θέσης short που ανακοίνωσε προχτές η Hindenburg μαζί με κατηγορίες για απάτη και χειραγώγηση.

Στη μακροσκελή της έκθεση η Hindenburg Research προέβη σε πολλαπλές κατηγορίες εναντίον των εταιρειών του ομίλου Adani, λέγοντας ότι ο όμιλος έχει "εμπλακεί σε θρασύτατη χειραγώγηση μετοχών και λογιστικές απάτες σε βάθος δεκαετιών".

Από την πλευρά της, η Adani του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ασία Γκαουτάμ Αντάνι, απέρριψε τις κατηγορίες σε δύο ανακοινώσει που εξέδωσε, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του short seller ως "σκόπιμη και απερίσκεπτη προσπάθεια μίας ξένης οντότητας να παραπλανήσει την επενδυτική κοινότητα και το γενικό κοινό". Παράλληλα, έκανε λόγο για ενδεχόμενες νομικές ενέργειες που θα αναλάβει.

Παρόλα αυτά οι μετοχές του ομίλου συνεχίζουν να πραγματοποιούν και σήμερα ελεύθερη πτώση, με τη "ναυαρχίδα" του την Adani Enterprises να χάνει περίπου 15%, ενώ οι Adani Transmission, Adani Green Energy, Adani Total Gas βυθίζονται με -20%.

Χτες η Hindenburg επανέλαβε τις κατηγορίες μετά τις ανακοινώσεις του ομίλου, υποστηρίζοντας ότι η Adani δεν απάντησε σε κανένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν ενώ προσέθετε ότι πως οποιαδήποτε νομική κίνηση θα είναι "άνευ αξίας".

"Αν η Adani είναι σοβαρή, θα πρέπει επίσης να υποβάλει μήνυση στις ΗΠΑ όπου δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε έναν μακρύ κατάλογο εγγράφων που θα ζητούσαμε σε περίπτωση νομικής διαδικασίας", ανέφερε η Hindenburg.

Στο πλευρό της Hindenburg τάχθηκε μάλιστα και ο διάσημος δισεκατομμυριούχος επενδυτής και CEO της Pershing Square Capital Management, Μπιλ Άκμαν, με ανάρτησή του σήμερα λίγο πριν ανοίξει η αγορά της Ινδίας.

"Βρήκα την έκθεση της Hindenburg ιδαιίτερα αξιόπιστη και εξαιρετικά καλά ερευνημένη", έγραψε, προσθέτοντας ότι η απάντηση του Ομίλου Adani "μιλάει πολλά".

We are not invested long or short in any of the Adani companies or Herbalife, nor have we done our own independent research. You should not consider this tweet investment advice, just my judgment based on the @HindenburgRes report and the Adani response.