M. Burry: Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ύφεση "από κάθε άποψη"

Ο ιδρυτής της Scion Asset Management, Michael Burry, δήλωσε την Κυριακή ότι, μολονότι ο πληθωρισμός έφτασε στο ζενίθ του, είναι πιθανό να λάβει και πάλι ανοδική πορεία ως απάντηση στα μέτρα τόνωσης από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

"Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ύφεση όπως και αν την ορίσει κανείς", σημείωσε ο Burry, επενδυτής ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσω της ταινίας του Christian Bale του 2015 "The Big Short" ("Το Μεγάλο Σορτάρισμα"). "Η Fed θα περικόψει επιτόκια και η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέα μέτρα τόνωσης. Κι έτσι θα έχουμε νέα πληθωριστική έκρηξη".

Inflation peaked. But it is not the last peak of this cycle. We are likely to see CPI lower, possibly negative in 2H 2023, and the US in recession by any definition. Fed will cut and government will stimulate. And we will have another inflation spike. It's not hard.