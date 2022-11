Καμπανάκι ΕΚΤ για το Bitcoin: Τεχνητή η στήριξη, προσοχή στη μακροπρόθεσμη ζημιά

Για μια "τελευταία ανάσα" του Bitcoin πριν [πάρει] "τον δρόμο για να γίνει κάτι ασήμαντο" κάνει λόγο σε σημερινό της άρθρο στο Blog της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προειδοποιώντας ότι η πρόσφατη άνοδος είναι τεχνητή και δεν αναμένεται να σηματοδοτήσει την αντεπίθεση του σε νέα υψηλά.

The apparent stabilisation of bitcoin’s value is likely to be an artificially induced last gasp before the crypto-asset embarks on a road to irrelevance. #TheECBblog looks at where bitcoin stands amid widespread volatility in the crypto markets.

