Ο ιδρυτής του Tron δηλώνει έτοιμος να παράσχει "δισεκατομμύρια βοήθειας" στo FTX

Μετά το ναυάγιο με την Binance, ακόμα ένας ανταγωνιστής στο χώρο των κρυπτονομισμάτων δηλώνει έτοιμος να κινηθεί για τη διάσωση του ανταλλακτηρίου FTX που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Ειδικότερα, όπως ανάρτησε στο twitter ο δημοσιογράφος στην τηλεόραση του Bloomberg Τομ Μακένζι, ο ιδρυτής του crypto token Tron, Τζάστιν Σον, του είπε ότι είναι έτοιμος να προσφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στο FTX, κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου.

Ο Τζάστιν Σον φέρεται να πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια "καλή στιγμή για να δείξουμε ενότητα στη βιομηχανία των crypto".

@justinsuntron tells me he's prepared to provide FTX with billions in aid

"need to do full diligence"

"good moment to show unity in crypto industry" @FTX_Official @SBF_FTX #exclusive https://t.co/B3wUUbx4gB