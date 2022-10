Ριζική στροφή του Ρέι Ντάλιο απέναντι στα μετρητά

Σε αλλαγή θέσης απέναντι στην άποψη που είχε διαχρονικά για μετρητά ως asset "σκουπίδια" προχώρησε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και ιδρυτής του μεγαλύτερου hedge fund παγκοσμίως, Ρέι Ντάλιο.

"Όπως λέγεται ότι έχει πει ο Τζον Μέιναρντ Κέινς: Όταν αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζω τη θέση μου. Σύμφωνα με αυτή τη ρήση, τα δεδομένα άλλαξαν και άλλαξα τη γνώμη μου για τα μετρητά ως asset: δεν θεωρώ πλέον ότι τα μετρητά είναι σκουπίδια", έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter o co-CEO της Bridgewater Associates.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βασικό επιτόκιο της Fed είναι πλέον σχεδόν κατάλληλο.

"Με τα υπάρχοντα επιτόκια και τη συρρίκνωση του ισολογισμού από τη Fed, είναι πλέον ουδέτερο - ούτε πολύ καλή ούτε πολύ κακή υπόθεση. Με άλλα λόγια, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο είναι πλέον σχεδόν σωστό".

At existing interest rates and with the Fed shrinking the balance sheet, it is now about neutral—neither a very good or very bad deal. In other words, the short-term interest rate is now about right. (2/2)