Alpha Finance: Χρονιά με υπεραποδόσεις το 2022 για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ελληνική αγορά μετοχών μπορεί να ωφεληθεί από τους άνω του μέσου όρου ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ (>8% το 2021 και περί του 5% το 2022 με βάση τις εκτιμήσεις του Διοικητή της ΤτΕ), κυρίως λόγω των αυξημένων ξένων επενδύσεων, της επανόδου του τουρισμού στα επίπεδα του 2019, καθώς και της εξομάλυνσης της καταναλωτικής δαπάνης, που επηρεάζεται θετικά και από τη αυξημένη εγχώρια καταθετική βάση, σημειώνει η Διεύθυνση Ανάλυση της Alpha Finance σε έκθεσή της για την επενδυτική της στρατηγική για τις ελληνικές μετοχές.

Όπως, σημειώνει, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν από το RRF, τις θετικές επιπτώσεις από μία πιθανή αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια -εξέλιξη που θα διευρύνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα- αναμένεται αύξηση των συνολικών επενδύσεων στη Ελλάδα τα επόμενα χρόνια καθώς και νέες ροές κεφαλαίων προς τις ελληνικές μετοχές.

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πληθωρισμός (που είχε χαρακτηριστεί ως ο βασικότερος κίνδυνος για τις μετοχικές αγορές, ένα χρόνο πριν σε προηγούμενη έκθεση για την επενδυτική στρατηγική, το 2021), οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων, καθώς και η άνοδος του ενεργειακού κόστους, εγκυμονούν κινδύνους.

Σε αντίθεση με την περσινή χρονιά κατά την οποία επικράτησαν εισροές σε μετοχές με τη λογική του TINA (There Is No Alternative), λόγω και της πρωτοφανούς ρευστότητας που διοχετεύθηκε από τις κεντρικές τράπεζες καθώς και της δημοσιονομικής στήριξης των κυβερνήσεων, οι αναλυτές της Alpha Finance πιστεύουν ότι το 2022 θα χαρακτηρίσει η μετάβαση από μετοχές τεχνολογίας (tech) /ανάπτυξης (growth) σε μετοχές πιο κυκλικές (cyclical) /αξίας (value) όπως οι τράπεζες.

Σε αυτή τη συγκυρία, το Χρηματιστήριο Αθηνών ευνοείται, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλότερη αντιπροσώπευση τραπεζικών μετοχών σε επίπεδο Γενικού Δείκτη σε σχέση με άλλους διεθνείς δείκτες, αλλά και γενικότερα από συμμετοχή εταιρειών με χαρακτηριστικά value και cyclical μετοχών, εκτίμηση που επιτρέπει στην Alpha Finance να υποστηρίξει πως φέτος θα είναι χρονιά υπεραποδόσεων για το ελληνικό Χρηματιστήριο έναντι των ευρωπαϊκών αλλά και των αναδυόμενων αγορών.

Για το universe των μετοχών που παρακολουθεί η Διεύθυνση Ανάλυσης της εταιρείας, αναμένεται αύξηση στα EBITDA και στα κέρδη ανά μετοχή για το 2022 κατά 10% και 20% αντίστοιχα, που φέρνει τις ελληνικές μετοχές να διαπραγματεύονται 7 φορές τα EBITDA του 2022 και 14,3 φορές τα καθαρά κέρδη του 2022 (15,7 φορές αν εξαιρέσουμε τις τράπεζες), υποδηλώνοντας discount 24% έναντι του δείκτη Eurostoxx και 20% έναντι του MSCI Emerging Markets αντιστοίχως. Ταυτόχρονα, προσφέρουν μερισματική απόδοση 3,1% ή 4,0% αν εξαιρέσουμε τις τράπεζες.

Για το 2022, προτείνεται η έκθεση σε τράπεζες (ευνοημένες από την αύξηση των yields και την πρόοδο όσον αφορά στην μείωση των ΜΕΑ), με βασική επιλογή την Εθνική Τράπεζα (ισχυρά κεφάλαια, μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μονοψήφιο ποσοστό σύντομα), ενώ από τις υπόλοιπες εταιρείες συστήνονται ως top picks o Μυτιληναίος (ισχυρό προφίλ ανάπτυξης κερδοφορίας, υψηλές τιμές αλουμινίου), ο ΟΠΑΠ (προφίλ παραγωγής ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών), καθώς και ο Φουρλής (επένδυση σε logistics και ηλεκτρονικό εμπόριο, νέες δραστηριότητες, νέο μοντέλο IKEA, πιθανή εισαγωγή στο ΧΑΑ της Trade Estates REIC). Δυνητικά, επισημαίνεται επίσης η ΔΕΗ (στροφή στις ΑΠΕ, η αποτίμηση έγινε πιο ελκυστική μετά την πρόσφατη διόρθωση) και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια (νέο Management, προσδοκίες για αύξηση αξίας συναλλαγών) ως εναλλακτικές επιλογές.