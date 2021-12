Citi: Οι προοπτικές και τα ρεκόρ των μετοχών το 2022 - Οι νέες προβλέψεις για τις ελληνικές εισηγμένες και το αγαπημένο trade

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Σε συνέχεια της πρόσφατης έκθεσης της Citigroup για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών αγορών το επόμενο διάστημα , όπου εκτιμά πως το sell-off που προκάλεσε η νέα παραλλαγή Όμικρον ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν τη διόρθωση, η αμερικάνικη τράπεζα δίνει τις νέες της εκτιμήσεις για την πορεία των ευρωπαϊκών εισηγμένων το 2022 καθώς και για τις ελληνικές μετοχές.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citi, οι λειτουργικές ταμειακές ροές για τις ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες θα φτάσουν σε υψηλό όλων των εποχών φέτος, ενώ το 2022 θα συνεχίσουν να ενισχύονται σημαντικά. Αυτό θα χρηματοδοτήσει μια αναμενόμενη αύξηση κεφαλαιακών δαπανών κατά 13% το 2021, με τους κλάδους των ημιαγωγών, των ορυκτών και της αυτοκινητοβιομηχανίας να πρωτοστατούν.

Οι αναλυτές της Citi προβλέπουν μεγάλη αύξηση των μερισμάτων για το 2021 (+28%), με επιβράδυνση στο +3% το επόμενο έτος. Αναμένουν ότι τα buybacks μετοχών από τις εισηγμένες θα ενισχυθούν επίσης σημαντικά και το 2022 θα καλύψουν το χαμένο έδαφος του 2021, αυξάνοντας κατά 30%. Οι μετοχές του καταναλωτικού κλάδου, του κλάδου των ειδών πολυτελείας και του κλάδου της εξόρυξης, είναι αυτές που θα κυριαρχήσουν στο μέτωπο των αγορών ιδίων μετοχών.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει η Citi, oι λειτουργικές ταμειακές ροές προβλέπεται να φτάσουν σε ιστορικό υψηλό το 2021, με αύξηση 17%, ακολουθούμενη από +11% αύξηση το 2022. Όλοι οι κυκλικοί κλάδοι (εκτός ων εμπορευμάτων) αναμένεται να αυξήσουν τις ταμειακές ροές κατά διψήφιο ποσοστό το επόμενο έτος, όπως εκτιμά.

Αναφερομένη ειδικά για τον κλάδο των τηλεπικοινωνίων, αναμένεται σημαντική βελτίωση, ξεχωρίζοντας τη μετοχή του ΟΤΕ. Όπως τονίζει η Citi, αναμένει συνεχή ανάκαμψη στις επενδύσεις σε εποπτικές ίνες, ειδικά σε χώρες που επένδυσαν στο FttC (δίκτυο Fiber To The Cabin) αρχικά και τώρα βρίσκονται σε διαδικασία επένδυσης σε FttH (γραμμές Fiber to the Home). Σε αυτές περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Βέλγιο, ενώ η Ελβετία ενδέχεται επίσης να δει υψηλότερα κεφαλαία ως μέρος των κανονιστικών περιορισμών στην αρχιτεκτονική δικτύου. Πέρα από αυτό, αναμένει από τις Vodafone, Telenet, Virgin/ O2 (συνιδιοκτησία της TEF) να συγκεντρώσουν επενδύσεις για την αναβάθμιση σε οπτική ίνα. Εκτός από τις επενδύσεις εντός ισολογισμού, πολλές εισηγμένες χρησιμοποιούν μέσα εκτός ισολογισμού, για να επιταχύνουν τις επενδύσεις.

Κατά τη Citi, ο ΟΤΕ προσφέρει την καλύτερη ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό κλάδο των τηλεπικοινωνιών με τη χαμηλότερη ακόμη αποτίμηση. Διαθέτει τα "όπλα" για περαιτέρω ανάπτυξη των αποδόσεων των μετόχων παρά τις υψηλότερες επενδύσεις στο FttH και κατέχει πλήρως κάθε τμήμα της υποδομής του. Με τον ισχυρότερο ισολογισμό, παραμένει η καλύτερη επενδυτική επιλογή σε έναν κόσμο δυνητικά υψηλότερων αποδόσεων των ομολόγων ή/και υψηλότερου πληθωρισμού, δεδομένης της τιμολογιακής του δύναμης. Ο ΟΤΕ έχει γενικά τρεις επιλογές κατά την αμερικάνικη τράπεζα: α) χρήση χρηματοοικονομικών εταίρων, β) συνεπένδυση με άλλους παίκτες στην αγορά, αλλά γ) δεδομένου του ισχυρού ισολογισμού του και της παραγωγής ελευθέρων ταμειακών ροών, είναι πιο πιθανό να χρηματοδοτήσει πλήρως την επένδυση. Το τελευταίο είναι το βασικό σενάριο της Citi.

Επιστρέφοντας στις προοπτικές των ευρωπαϊκών εισηγμένων γενικότερα, η Citi επισημαίνει πως το 2021 ήταν η χρονιά που επιτέλους σημειώθηκε αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών και οδεύει στο να αποτελέσει την πρώτη χρονιά από το 2012, που οι συνολικές δαπάνες κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών στην Ευρώπη αυξάνονται με διψήφιο (+13%) ποσοστό. Το 2022 προβλέπεται αύξηση 6%. Οι εταιρείες ημιαγωγών αναμένεται να πρωτοστατήσουν σε αυτό, ενώ εταιρείες των κλάδων των αυτοκινήτων και της εξόρυξης είναι πιθανό να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό σε προσπάθειες που σχετίζονται με το ESG.

Σε ότι αφορά τα buybacks, πιο αναλυτικά, το 2021, οι αγορές ιδίων μετοχών των ευρωπαϊκών εισηγημένων προβλέπεται να είναι 25% χαμηλότερες από τη δραστηριότητα πριν από την πανδημία. Τα μοντέλα της Citi ωστόσο υποδεικνύουν αύξηση 30% το επόμενο έτος, με τις μετοχές του κλάδου των καταναλωτών, των ειδών πολυτελείας και των ορυχείων να είναι πιθανότατα οι πρωταγωνιστές. Οι αναλυτές της Citi αναμένουν ανάκαμψη των μερισμάτων κατά 28% φέτος, επιβραδύνοντας σε μόλις 3% το επόμενο έτος.

Οι εκτιμήσεις για Ελλάδα

Η Citi παρουσιάζει παράλληλα και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της για τις αποτιμήσεις των διεθνών αγορών. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εισηγμένων (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών) θα αυξηθούν κατά 29,1% - βελτιωμένη πρόβλεψη σε σχέση με το 25% που προέβλεπε πριν, που θα είναι και η υψηλότερη αύξηση στην Ευρώπη, αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο σε αναδυόμενες αγορές, ανεπτυγμένες αγορές και ΗΠΑ.

Έτσι, εκτιμά πως η κερδοφορία των ευρωπαϊκών εταιρειών θα αυξηθεί το 2022 κατά 4,8%, των αναδυόμενων αγορών κατά 5,2%, των ανεπτυγμένων κατά 6,9% και των αμερικανικών εταιρειών κατά 7,1%.

Ο εκτιμώμενος δείκτης P/Ε στην ελληνική αγορά για το 2021 διαμορφώνεται στο 12,1x, ενώ για το 2022 θα κινηθεί στο 10,1x. Συγκριτικά, το P/E στην αγορά των ΗΠΑ, από 23,2 φέτος, θα κινηθεί στο 21,6 το 2022, ενώ στην Ευρώπη από 14,5 φέτος στο 15,1 το 2022.

Τέλος, σημαντικά υψηλότερα αναμένει πλέον ότι θα κινηθεί η μερισματική απόδοση των ελληνικών εισηγμένων και στο 6,4% από 3,7% πριν, πολύ πάνω από τον μέσο όρο σε Ευρώπη, ΗΠΑ, παγκόσμιες αγορές και αναδυόμενες αγορές, που τοποθετείται στο 3,2%, 1,7%, 2,3% και 3% αντίστοιχα.