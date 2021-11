Σαουδική Αραβία - Εμιράτα δεν υποχωρούν στις ΗΠΑ: Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής πετρελαίου

Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έστειλαν "σήματα" ότι το καρτέλ του OPEC+ θα συνεχίσει να αντιστέκεται στις πιέσεις των ΗΠΑ για αύξηση της πετρελαϊκής του παραγωγής και θα προχωρήσει ιδιαίτερα προσεκτικά στο συγκεκριμένο πεδίο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ανήσυχος για το υψηλό επταετίας στις τιμές της βενζίνης, το οποίο εκτινάσσει σημαντικά τον πληθωρισμό, έχει καλέσει το μπλοκ των 23 πετρελαιοπαραγωγών χωρών να ανοίξουν τις κάνουλες της παραγωγής ώστε να υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές του αργού.

Ο OPEC+, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, αυξάνει σήμερα την παραγωγή του με ρυθμό 400.000 βαρελιών ημερησίως κάθε μήνα.

"Οι 400.000 συνεχίζονται και πιστεύουμε ότι είναι αρκετές", ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας των Εμιράτων σε συνέντευξή του στο Αμπού Ντάμπι, όπου λαμβάνει μέρος σε σύνοδο της Adipec για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στο πάνελ βρίσκονταν οι ομόλογοί του της Σ. Αραβίας και της Ινδίας.

Η επόμενη σύνοδος του OPEC και των εταίρων του είναι προγραμματισμένη για τις 2 Δεκεμβρίου. Οι τιμές του αργού έχουν καταγράψει άνοδο κατά 60% αυτό το έτος σε άνω του 80 δολ. το βαρέλι, με πολλά στελέχη του ενεργειακού κλάδου και ηγέτες χωρών όπως ο Βλάντιμιρ Πούτιν της Ρωσίας να εκτιμούν ότι μπορεί να αγγίξει και τα 100 δολ.

Mazrouei said the oil market will switch from a supply deficit to a surplus early next year and that’s one of the main reasons for OPEC+ not to be aggressive with supply.

"Εκείνο που γνωρίζουμε κι εκείνο που όλοι οι ειδικοί στον κόσμο πιστεύουν είναι ότι θα έχουμε πλεόνασμα", είπε. "Οπότε δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε. Χρειάζετε να είμαστε ηρεμοι".

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας Αμπντουλαζίζ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος ανέφερε ότι οι αγορές πετρελαίου είναι σχετικά ήρεμες σχετικά με εκείνες του άνθρακα και του φυσικού αερίου, τα οποία τον περασμένο μήνα άγγιξαν ιστορικά υψηλά.

"Η αγορά πετρελαίου δεν είναι υπεύθυνη για ελλείψεις ενέργειας", ανέφερε, σε δική του συνέντευξη στο πλαίσιο της Adipec, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. "Συγκρίνετέ μας με οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας. Η μεταβλητότητα έρχεται από άλλες πηγές ενέργειας".

Τα αποθέματα πετρελαίου άρχισαν να μειώνονται ραγδαία όταν ο OPEC+ άρχισε να προχωρεί σε περικοπή της προσφοράς στις αρχές του 2020, με την έναρξη της κρίσης του κορονοϊού. Ωστόσο, από τον επόμενο μήνα, θα αρχίσουν ξανά να αυξάνονται, τόνισε ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ.

"Ο OPEC+ κάνει το χρέος του", είπε.

Ο υπουργός Ενέργειας του Ομάν συμφώνησε ότι δεν είναι απαραίτητη η επιτάχυνση της παραγωγής, ενώ προέβλεψε ότι στη σύνοδο του Δεκεμβρίου, ο ρυθμός των 400.000 βαρελιών πρόσθετης ημερήσιας παραγωγής τον μήνα θα παραμείνει σταθερός.