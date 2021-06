Το Ελ Σαλβαδόρ γίνεται η πρώτη χώρα που υιοθετεί το bitcoin ως νόμιμο νόμισμα

Το Ελ Σαλβαδόρ έχει γίνει η πρώτη χώρα που υιοθέτησε το bitcoin ως νόμιμο νόμισμα.

Το Κογκρέσο της χώρας ψήφισε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο για το bitcoin, με 62 από τις 84 ψήφους.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.



62 out of 84 votes!



History! #Btc🇸🇻