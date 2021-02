Πώς ένα αστείο "εκτόξευσε" το Dogecoin

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Λίγες εβδομάδες έχουν περάσει από την υπόθεση της Gamestop και η περίπτωση του Dogecoin έρχεται να δείξει για ακόμα μια φορά πώς ένα meme, ένα tweet, ή ένα σχόλιο στο Reddit μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά.

Τι είναι το Dogecoin; Ένα κρυπτονόμισμα που πήρε το όνομα και το λογότυπό του από ένα meme του σκύλου Shiba Inu. Ξεκίνησε το 2013 από τον Billy Markus, έναν προγραμματιστή και πρώην μηχανικό της IBM, και είναι σχεδιασμένο κι αυτό με βάση το open source λογισμικό του Bitcoin. Σήμερα υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια Dogecoins, ενώ κάθε χρόνο "κόβονται” πέντε δισεκατομμύρια νέα νομίσματα και δεν υπάρχει όριο στο πόσα θα κοπούν.

Για πολλούς, το Dogecoin δεν είναι παρά ένα αστείο μιας και ως αστειο ξεκίνησε και το meme με τη φωτογραφία του ιαπωνικού σκύλου που μονολογεί σε "κακά” αγγλικά.

Ουσιαστικά ήταν μια σατιρική κίνηση απέναντι στα νέα κρυπτονομίσματα που τότε εμφανίζονταν σαν τα μανιτάρια. Τελικά, αυτό που ξεκίνησε ως διαδικτυακή "τρολιά” αποδείχτηκε ένας πρακτικός τρόπος πληρωμής στα κοινωνικά δίκτυα καθώς η μεγάλη προσφορά και η χαμηλή τιμή του διευκόλυναν τη χρήση του ως "φιλοδώρημα”.

Πώς μπορεί όμως ένα κρυπτονόμισμα που δεν έχει όριο προσφοράς να έχει αξία; Και πώς κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να εκτιναχθεί κατά 1.600% η τιμή του στα 0.079 δολ.;



Η απάντηση βρίσκεται στα tweets του Elon Musk της Tesla, του γνωστού ράπερ Snoop Dogg και του μουσικού Gene Simmons of Kiss, οι οποίοι επιδόθηκαν σε μπαράζ αναρτήσεων για το Dogecoin στο Twitter.

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021



Dogecoin: Το κρυπτονόμισμα του λαού

Το Dogecoin σημείωσε άνοδο πάνω από 50% την προηγούμενη εβδομάδα, αφότου ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Elon Musk εκδήλωσε στο Twitter την υποστήριξή του στο κρυπτονόμισμα. Αρχικά ο Musk έγραψε τη λέξη "Doge" και αμέσως μετά συμπλήρωσε: "Το Dogecoin είναι το κρυπτονόμισμα του λαού".

Στη συνέχεια, μιλώντας στο Clubhouse, μια νέα εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης (που συχνάζουν διάσημοι), ο Musk είπε τα καλύτερα για το Dogecoin σημειώνοντας μάλιστα πως "το Dogecoin δημιουργήθηκε για να κοροϊδέψει τα άλλα κρυπτονομίσματα αλλά η μοίρα αγαπά την ειρωνεία. Τι πιο ειρωνικό από το να γίνει το Dogecoin το μελλοντικό νόμισμα του πλανήτη.”

Σύμφωνα με το Coinmarketcap, το Dogecoin είναι το 11ο πολυτιμότερο κρυπτονόμισμα με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 10 δισ. δολάρια. Στο Reddit η κοινότητα του Dogecoin έχει 1,1 εκατ. μέλη. Μάλιστα, ο ίδιος ο σχεδιαστής του κρυπτονομίσματος, Billy Markus, ανέβασε τη Δευτέρα μια επιστολή στην οποία δηλώνει την έκπληξή του για το πλήθος των μελών ενώ - όπως λέει - το 2013 δεν είχε ούτε το 10% αυτών.

Ο δημιουργός του Dogecoin δεν κατέχει πλέον κανένα κρυπτονόμισμα

Σύμφωνα με τον δημιουργό, ο οποίος πλέον δεν έχει στην κατοχή του κανένα κρυπτονόμισμα (φέρεται να δήλωσε πως τα πούλησε όλα το 2015), το μόνο που εύχεται είναι το Dogecoin να χρησιμοποιείται για καλό και όχι προς όφελος απατεώνων, εκμεταλλευτών ή ανθρώπων που χρησιμοποιούν τακτικές "pump and dump”, δηλαδή φουσκώματος της τιμής.

Για πολλούς υπάρχει ο φόβος ότι εάν το Dogecoin καταλήξει σε ένα άλλο YOLO (You Only Live Once) φούσκωμα και ξεφούσκωμα (από επενδυτική άποψη) μέσα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η αντανάκλαση θα είναι άσχημη σε όλα τα ομόλογά του νομίσματα - ακόμη και στο Bitcoin, το οποίο πρόσφατα "έλαμψε" προωθούμενο ακόμη και στην Wall Street ως εναλλακτική λύση στον χρυσό.

Η πορεία του Dogecoin ανά τα χρόνια

Τον Δεκέμβριο του 2013, δύο μήνες αφότου δημιουργήθηκε, το Dogecoin εκτοξεύθηκε κατά 300% μέσα σε 24 ώρες, σημειώνοντας αύξηση από τα $0,00026 στα $0,00095 κι ενώ το Bitcoin και τα υπόλοιπα νομίσματα υποχωρούσαν σε αξία.

Τη χρονιά που κατακρημνίστηκαν τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή από το 2017 έως τις αρχές του 2018, το Dogecoin έφτασε σε υψηλό $0,017, αγγίζοντας συνολική κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. δολάρια.

Τον Ιούλιο του 2020 η τιμή ανέβηκε γιατί το κρυπτονόμισμα έγινε για λίγο trend στο TikTok. Οι χρήστες της δημοφιλούς εφαρμογής προσπάθησαν να "φουσκώσουν" το κρυπτονόμισμα μέσω της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Robinhood με στόχο να φτάσει το 1 δολ. Τελικά δεν τα κατάφεραν, αλλά το ανταλλακτήριο CoinSwitch δείχνει να "πιστεύει” στο Dogecoin υποστηρίζοντας πως η αξία του θα διπλασιαστεί μέχρι το 2040.