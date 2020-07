Στα χαμηλά ημέρας το κλείσιμο της Wall Street

Στα χαμηλά της ημέρας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον βιομηχανικό Dow Jones να χάνει πάνω από 200 μονάδες και τον τεχνολογικό Nasdaq να κατρακυλά 1,3% μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου των 3M και McDonald's και ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις δύσκολες διαπραγματεύσεις των Ρεπουμπλικάνων με τους Δημοκρατικούς για το δεύτερο πακέτο τόνωσης της οικονομίας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας παρουσίασαν χθες ένα πακέτο μέτρων αξίας περίπου $1 τρισ. για την ενίσχυση της οικονομίας, ξεκινώντας και επίσημα τις διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς.

Η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών ωστόσο παραμένει μεγάλη σε ορισμένα θέματα. Για παράδειγμα, οι Δημοκρατικοί θέλουν να διατηρήσουν το ποσό των $600 που δίνεται κάθε εβδομάδα μαζί με τα επιδόματα ανεργίας, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να το μειώσουν στα $200 για μία περίοδο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Σημειώνεται ότι αυτό το επιπλέον ποσό θα δίνεται μέχρι το τέλος του μήνα.

Παράλληλα, αν και οι δύο πλευρές συμφωνούν στην ανάγκη να δοθεί άλλος ένας γύρος από επιταγές σε εκατομμύρια Αμερικανούς, διαφωνούν στις λεπτομέρειες.

Δείκτες- Στατιστικά

Ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 205,49 μονάδες (-0,77%) και έκλεισε στις 26.379,28 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε 20,97 μονάδες (-0,65%) στις 3.218,44 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 134,18 μονάδες (-1,27%) στις 10.402,09 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones εννέα έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 21 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Pfizer Inc. με άλμα 3,94% στα 39,02 δολ. και ακολούθησαν η Walgreens Boots Alliance Inc. στα 40,68 δολ. με άνοδο 2,11% και η Procter & Gamble Co. στα 127,88 δολ. με άνοδο 1,23%.

Οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση ήταν η 3M (-4,85%), η Dow (-3,14%) και η McDonald's Corp. (-2,49%).

Στο μεταξύ, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκε στα 4,29 εκατ., ενώ οι νεκροί ξεπερνούν πλέον τους 148.000. Το Τέξας έγινε η τέταρτη αμερικανική πολιτεία με πάνω από 400.000 κρούσματα, μετά την Καλιφόρνια, τη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κρούσματα ξεπερνούν πλέον τα 16,5 εκατ. ενώ πάνω από 654.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωής τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Johns Hopkins University.

Στην παγκόσμια κούρσα των εμβολίων, η Moderna Inc. ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την τελική φάση των δοκιμών, με τις Pfizer και BioNTech επίσης να έχουν εισέλθει στις τελικές δοκιμές.

Την επενδυτική προσοχή συγκεντρώνουν παράλληλα και οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων. Ο φαρμακευτικός κολοσσός Pfizer ανακοίνωσε σήμερα κέρδη και πωλήσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ την ίδια στιγμή αναθεώρησε ανοδικό τις προβλέψεις του για το σύνολο της χρήσης.

Στον αντίποδα, η 3M Co. έχασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς τα αποτελέσματα της εταιρείας καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων φροντίδας υγείας "επηρεάστηκαν σημαντικά" από την πανδημία του κορονοϊού.

Η αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού McDonald’s Corp. επίσης δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις της Wall Street για την πορεία των κερδών το τελευταίο τρίμηνο.

Από την πλευρά του ο κολοσσός της αεροναυτικής και άμυνας Raytheon Technologies Corp. ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών τόσο για τα κέρδη όσο και για τα έσοδα.

Ο τίτλος της Eastman Kodak Co. στο μεταξύ σημείωσε ράλι 203% μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η εταιρεία εξασφάλισε κυβερνητικό δάνειο ύψους 765 εκατ. δολ. για να τη βοηθήσει στην παραγωγή φαρμάκων για την αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών.

Στα μάκρο της ημέρας, υποχώρησε τον Ιούλιο η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ εν μέσω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες που οδήγησε αρκετούς κυβερνήτες να επαναφέρουν τα μέτρα περιορισμού.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board υποχώρησε τον Ιούλιο στις 92,6 μονάδες από την ανοδικά αναθεωρημένη μέτρηση του Ιουνίου στις 98,3 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires τοποθετούσαν τον δείκτη στις 94,3 μονάδες.

"Οι καταναλωτές είναι πλέον λιγότερο αισιόδοξοι για το βραχυπρόθεσμο outlook της οικονομίας και της αγοράς εργασίας και παραμένουν ανήσυχοι για τις οικονομικές τους προοπτικές", σχολίασε ο Lynn Franco, γενικός διευθυντής του Conference Board.