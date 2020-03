Wall: Κατέρρευσε ο Dow με πτώση 3.000 μονάδων (-12,94%) στο -12% ο S&P

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε σήμερα η Wall Street, παρά την παρέμβαση της Federal Reserve την Κυριακή με τον μηδενισμό των επιτοκίων της, καθώς τα δρακόντεια μέτρα που εφαρμόζουν οι κρατικές αρχές σε κάθε γωνιά του πλανήτη δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν τη ραγδαία εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

Οι θάνατοι από τον Covid-19 ξεπέρασαν τους 7.000, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο τα κρούσματα πλησιάζουν τα 180.000 σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου Johns Hopkins. Η πανδημία υποχρεώνει τη μία χώρα μετά την άλλη σε κλείσιμο συνόρων, ενώ πληθαίνουν οι απαγορεύσεις μετακινήσεων και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Οι αναλυτές εκτιμούν πλέον ότι τα ακραία μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού θα επιφέρουν βαρύ πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα σε Ευρώπη και ΗΠΑ το α΄εξάμηνο του 2020.

Η νέα παρέμβαση της Federal Reserve σε μια προσπάθεια να ανακόψει την οικονομική επιβράδυνση, με την κεντρική τράπεζα ουσιαστικά να μηδενίζει τα επιτόκια της και να δρομολογεί ταυτόχρονα ένα νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δεν κατάφερε να μετριάσει τις ανησυχίες των επενδυτών για τον κίνδυνο απότομης προσγείωσης της αμερικανικής οικονομίας ή ακόμα και ύφεσης τους επόμενους μήνες.

Δείκτες - Στατιστικά

Ο βιομηχανικός Dow Jones κατρακύλησε 2.997,10 μονάδες ή 12,93% και έκλεισε στις 20.188,52 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 324,89 μονάδες ή 11,98% στις 2.386,13 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 970,28 μονάδες ή 12,32% στις 6.904,59 μονάδες, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία του.

Η πτώση του S&P με το άνοιγμα της συνεδρίασης άγγιξε αμέσως το -8,14%, ενεργοποιώντας τον "αυτόματο διακόπτη" και οδηγώντας σε αναστολή διαπραγμάτευσης του δείκτη για 15 λεπτά. Οι λεγόμενοι "αυτόματοι διακόπτες (circuit breakers) είναι ένα μέτρο που έχει εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για τον περιορισμό των ρευστοποιήσεων πανικού στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Το μέτρο διακόπτει προσωρινά τη διαπραγμάτευση ενός δείκτη όταν αυτός σημειώσει απώλεια από ένα ποσοστό και πάνω. Στην περίπτωση του S&P 500, το όριο ήταν η "βουτιά" του 8%.

Τόσο ο Dow Jones, όσο και ο S&P 500 έχασαν άνω του 8% την περασμένη εβδομάδα, μαζί με τον τεχνολογικό Nasdaq, περνώντας σε έδαφος bear market. Η τελευταία ορίζεται ως πτώση άνω του 20% από το ιστορικό υψηλό ενός δείκτη.

Βουτιά 9,6% το αργό

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε και το αργό, ακολουθώντας το γενικότερο "τσουνάμι” πωλήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς η επέλαση του κορονοϊού στον πλανήτη έχει επιβάλλει "παύση” στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις επιδεινώνοντας περαιτέρω την παγκόσμια ζήτηση.

Τη συνέχιση της ελεύθερης πτώσης στην τιμή του αργού δεν μπόρεσε να ανακόψει ούτε η έκτακτη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve την Κυριακή, η οποία φαίνεται ότι δεν κατάφερε να μετριάσει τον πανικό των επενδυτών για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στη ζήτηση για πετρέλαιο.

Έτσι, η τιμή του πετρελαίου συνέχισε και σήμερα την κατρακύλα που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω του πολέμου τιμών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας αλλά και της πανδημίας του νέου κορονοϊού, που οδήγησαν το αργό να καταγράψει τη χειρότερη εβδομάδα του από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, σημειώνοντας απώλειες άνω του 23%, παρά τη μικρή ώθηση που δέχθηκαν την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι έδωσε εντολή να ενισχυθούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ.

Βουτιά 2% ο χρυσός, στο -12% το ασήμι

Μεγάλες απώλειες σημείωσε και ο χρυσός, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο, ενώ το ασήμι έκλεισε σε χαμηλό άνω των δέκα ετών καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις εν μέσω της ακραίας ανησυχίας και των καταιγιστικών πιέσεων που έχει προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του χρυσού παραδόσεως Απριλίου έχασε 30,20 δολ. ή 2% και τερμάτισε τις συναλλαγές στα 1.486,50 δολ. ανά ουγγιά. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Δεκεμβρίου. Οι τιμές βρέθηκαν νωρίτερα να χάνουν πάνω από 4%.

Βουτιά σημείωσε το ασήμι, με το συμβόλαιο Μαίου να χάνει σχεδόν 12% στα 12,816 δολ. ανά ουγγιά, ενώ στα χαμηλά της ημέρας κατρακύλησε έως και 19%. Μεγάλες απώλειες γνώρισε και ο χαλκός, με το συμβόλαιο Μαίου να κατρακυλά 2,9% στα 2,3925 δολ. η λίβρα.

Αναφορικά με την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, η πλατίνα Απριλίου έχασε σχεδόν 12% στα 657,70 δολ. ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο Ιουνίου κατάφερε να σημειώσει μικρά κέρδη 0,3% κλείνοντας στα 1.514,10 δολ. ανά ουγγιά.

Πακέτο βοήθειας έως 50 δισ. ζητούν οι αεροπορικές

Οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ είναι σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας έως 50 δισ. δολ. όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία επικαλούμενα πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η ακριβής μορφή της βοήθειας και το ποσό δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πηγές, η βοήθεια θα μπορούσε να έχει τη μορφή δανείων με την υποστήριξη του κράτους, επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει τις τελευταίες ημέρες δραματικά τις πτήσεις τους καθώς η ζήτηση κατρακυλά εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Η United Airlines Holdings Inc. ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα μειώσει στο μισό τις σχεδιασμένες πτήσεις της για τον Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ και οι Delta Air Lines Inc. και American Airlines Group Inc. ανακοίνωσαν δραματικές μειώσεις στις πτήσεις που θα πραγματοποιήσουν τους επόμενους μήνες.