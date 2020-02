Στο ''κόκκινο'' η Ασία - Απώλειες άνω του 2% στην Αυστραλία

Με αρνητικά πρόσημα κινούνται τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια με αυτό της Αυστραλίας να ηγείται των απωλειών καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν τις μετοχές εν μέσω ανησυχιών για την εξάπλωση του κοροναϊού εκτός Κίνας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών στις ΗΠΑ προειδοποίησε ότι η εξάπλωση του κοροναϊού θα μπορούσε να οδηγήσει σε διεθνή πανδημία. Σημειώνεται πως στη Νότια Κορέα οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει περισσότερα από 1.000 κρούσματα ενώ στην Ιταλία, την χώρα που έχει επηρεαστεί περισσότερο εκτός Ασίας, έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 200 κρούσματα ενώ έχουν σημειωθεί και 11 θάνατοι.

Σε αυτό το κλίμα, ο S&P/ASX 200 σημείωσε ''βουτιά'' 2,31% στις 6.708,10 μονάδες ωθούμενος και από τη πτώση που σημείωσαν οι μετοχές των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. Η μετοχή της Australia and New Zealand Banking Group διολίσθησε 2,9%, εκείνη της Commonwealth Bank of Australia έχασε 1,79%, ενώ εκείνες των Westpac και National Australia Bank σημείωσαν πτώση 1,89% και 2,54% αντίστοιχα.

Παράλληλα, στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα της Αυστραλίας κινήθηκε πτωτικά το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο του 2019. Συγκεκριμένα, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης μειώθηκε κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 0,79% στις 22.426,19 μονάδες, μετά τις χθεσινές απώλειες άνω του 3%. Στην Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε απώλειες 1,28% στις 2.076,77 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng χάνει 0,95% στις 26.641,50 μονάδες. Το Χονγκ Κονγκ παρουσίασε την Τετάρτη προϋπολογισμό για μέτρα ύψους 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (περίπου 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με το Reuters, καθώς η οικονομία της πόλης έχει πληγεί τόσο από την επιδημία του κοροναϊού όσο και από πολύμηνες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που κατά καιρούς πήραν βίαια μορφή. Παράλληλα, η οικονομία του Χονγκ Κονγκ συρρικνώθηκε κατά 2,9% το δ' τρίμηνο σε ετήσια βάση, όπως έδειξαν τα κυβερνητικά στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ υποχώρησε 0,3%, έναντι της αρχικής εκτίμησης για συρρίκνωση 0,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία. Αυτό ήταν το τρίτο διαδοχικό τρίμηνο που το ΑΕΠ εμφάνισε πτώση από το προηγούμενο τρίμηνο, διατηρώντας την οικονομία σε ύφεση. Για το 2019 συνολικά το ΑΕΠ υποχώρησε 1,2%, εμφανίζοντας την πρώτη ετήσια πτώση από το 2009.

Στην Κίνα, ο Shanghai σημειώνει απώλειες 0,83% στις 2.987,93 μονάδες ενώ ο Shenzhen κατρακυλά 3,02% στις 11.472,11 μονάδες.