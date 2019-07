Alpha Finance: "Αγοράστε στη διόρθωση των ελληνικών τραπεζικών μετοχών"

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Οι χαμηλότερες αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα, οι προσδοκίες για λιγότερη αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ και οι προσδοκίες για μείωση των NPEs χωρίς να υπάρξει dilution στους μετόχους, έχουν επιφέρει ισχυρές ροές στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, όπως σημειώνει σε νέα έκθεσή της η Alpha Finance, η οποία όπως τονίζει, αλλάζει το καθεστώς γύρω από τον κλάδο και οι επενδυτές ακολουθούν πλέον τις "αγορές στη βουτιά" παρά την "πώληση στην άνοδο της αγοράς" (Regime Change: From Sell into Strength to Buy the Dips). Παράλληλα, προχωρά σε αύξηση των τιμών-στόχων.

Πιο αναλυτικά, η Alpha Finance αναβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα σε "outperform" με τιμή στόχο στα 3,35 ευρώ από 2,35 ευρώ πριν, διατηρεί την "ουδέτερη" στάση για την Eurobank αυξάνοντας την τιμή στόχο στο 1,03 ευρώ από 0,84 ευρώ πριν και για την Tράπεζα Πειραιώς η σύσταση διατηρείται επίσης "ουδέτερη" με τιμή στόχο τα 3,30 ευρώ από 1,56 ευρώ πριν.

Οι προοπτικές για κερδοφορία βελτιώθηκαν με τις τράπεζες να προχωρούν με τα σχέδια για σημαντική μείωση των αποθεμάτων NPEs (μονοψήφια ποσοστά NPEs το 2021-2023, από άνω του 40% σήμερα), μαζί με τα στοχευμένα υψηλά (μονοψήφια) RoEs μέχρι το 2021-2023, επισημαίνει η χρηματιστηριακή.

Εάν δεν υπάρξει κάποια αρνητική πολιτική εξέλιξη καθώς και χαμηλότερη από την εκτιμώμενη τιμολόγηση των NPEs (μέσω προγραμματισμένων πωλήσεων/τιτλοποιήσεων), η Alpha Finance εκτιμά ότι η επενδυτική περίπτωση για τις ελληνικές τράπεζες έχει αλλάξει πιθανότατα σε "αγορά στις βουτιές" από το "πωλήσεις στη δύναμη της αγοράς".

Οι αποτιμήσεις ωστόσο πρέπει να μειωθούν από τα πρόσφατα υψηλά (το TBV για τις ελληνικές τράπεζες είναι μεγαλύτερο του 0,4 σε μέσο όρο) για να προσελκύσουν ένα νέο κύμα ενδιαφέροντος καθώς το discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών μειώθηκε σημαντικά (από -70% σε λιγότερο από 40% σε μέσο όρο και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην Eurobank σε λιγότερο από 10%). Έτσι, η Alpha Finance συστήνει στους επενδυτές την αγορά των τραπεζικών μετοχών σε μια διόρθωση.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί την προτίμησή της προς την Εθνική Τράπεζα, όπως επισημαίνει. Αν και της αρέσει και η Eurobank λόγω του ότι είναι η πιο "ενεργητική" και η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα μειώσει τον λόγο NPEs σε μονοψήφια επίπεδα, ωστόσο η αποτίμησή της είναι υψηλή (ΤΒV στο 0,63 εάν ληφθούν υπόψη οι απώλειες λόγω της τιτλοποίησης). Η Εθνική φαίνεται να έχει μεγαλύτερο ανοδικό περιθώριο από τα σημερινά επίπεδα, με την αποτίμησή της (TBV) να διαμορφώνεται στο 0,43, σε σημαντικό discount σε σχέση με την Eurobank.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει σημαντική άνοδο καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν τις προσπάθειες της διοίκησης να ενισχύσει το κεφάλαιό της χωρίς να υπάρξει dilution, με αποτέλεσμα το re-rating της σε περίπου 0,26 φορές το TBV. Η δυναμική εκτέλεση του σχεδίου μείωσης των NPEs είναι απαραίτητη για να δικαιολογηθεί περαιτέρω ανατίμηση.