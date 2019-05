Πτώση 100 μονάδων για τον Dow Jones λόγω Τραμπ

Με απώλειες κινούνται οι δείκτες στη Wall Street μετά τη δήλωση του Τραμπ πως δεν υπάρχει λόγος βιασύνης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 114 μονάδες ή 0,44% στις 25.714,23 μονάδες, ο S&P 500 επίσης κινείται πτωτικά κατά 0,32% στις 2.861,62 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,29%.

Σε επίπεδο εβδομάδας οι αμερικανικές μετοχές οδεύουν προς τη χειρότερη εβδομάδα του έτους με τον Dow να έχει χάσει περισσότερες από 700 μονάδες και τον S&P να σημειώνει πτώση κοντά στο 3%.

Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter πως "οι συνομιλίες με την Κίνα συνεχίζονται με πολύ ευχάριστο τρόπο – δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για βιασύνη – καθώς πληρώνονται τώρα στις ΗΠΑ από την Κίνα δασμοί 25% σε αγαθά και προϊόντα αξίας 250 δισ. δολ. Οι μαζικές αυτές πληρωμές πάνε απευθείας στο δημόσιο ταμείο των ΗΠΑ…".

Talks with China continue in a very congenial manner - there is absolutely no need to rush - as Tariffs are NOW being paid to the United States by China of 25% on 250 Billion Dollars worth of goods & products. These massive payments go directly to the Treasury of the U.S....

Επίσης σε άλλη ανάρτησή του ανέφερε πως ο οι δασμοί θα κάνουν τις ΗΠΑ πολύ πιο δυνατές και ότι η Κίνα δεν θα έπρεπε να επαναδιαπραγματευτεί συμφωνία με τις ΗΠΑ την τελευταία στιγμή.

Tariffs will make our Country MUCH STRONGER, not weaker. Just sit back and watch! In the meantime, China should not renegotiate deals with the U.S. at the last minute. This is not the Obama Administration, or the Administration of Sleepy Joe, who let China get away with "murder!”