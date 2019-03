Απώλειες στο πετρέλαιο μετά το tweet του Ντόναλντ Τραμπ

Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Πέμπτη μετά την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον ΟΠΕΚ για αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος σε tweet του ανέφερε πως είναι πολύ σημαντικό ο ΟΠΕΚ να αυξήσει την παραγωγή του πετρελαίου, πως οι παγκόσμιες αγορές είναι εύθραυστες και η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ υψηλή.

Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you!