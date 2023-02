Οι μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις που αλλάζουν τον χάρτη των ακινήτων

Της Ελένης Μπότα

Σε τροχιά υλοποίησης έχουν μπει μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς ότι τόσο οι αναπτύξεις όσο και η έλευση ξένων επενδυτών θα συνεχιστούν, παρά την παγκόσμια οικονομική συγκυρία.

Βασικός λόγος που η αγορά ακινήτων παρουσιάζει αυτή την ανθεκτικότητα είναι το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία, προερχόμενη από μια σχεδόν δεκαετή κρίση, "διψάει" για επενδύσεις. Οι ανταγωνιστικές τιμές των ακινήτων και οι προσδοκίες ανοδικής κίνησης των ενοικίων, σε συνδυασμό με τις ικανοποιητικές αποδόσεις που προσφέρονται σε σχέση με τις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, προσελκύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ, όσο και από διεθνείς επενδυτές που έρχονται σε αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων για τις τοποθετήσεις τους. Σήμερα 6 μεγάλες τουριστικές επενδύσεις βρίσκονται στα σκαριά.

Μικρό Ελληνικό στην Κρήτη

Η πρώτη αφορά την έκταση των 345 στρεμμάτων εντός της πρώην αμερικανικής Βάσης Γουρνών στο Ηράκλειο Κρήτης, γνωστή και ως "μικρό Ελληνικό". Η σύμβαση του έργου αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και τη REDS, η οποία αναδείχτηκε πλειοδότης στον σχετικό διαγωνισμό στις αρχές Δεκεμβρίου 2021 μέσω της διαδικασίας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-Auction). Το τίμημα που κατέβαλε η εταιρεία ανήλθε στα 40,2 εκατ. ευρώ.

Η υπό αξιοποίηση παραθαλάσσια έκταση, συνολικής επιφάνειας 345.567 τ.μ., βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Επίσης, το ακίνητο βρίσκεται σε επαφή (μέτωπο 320 μ.) με την παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου και διαθέτει άμεση πρόσβαση στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Σε όμορες εκτάσεις του ακινήτου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Ενυδρείο "Θαλασσόκοσμος", το Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Κρήτης κ.ά.

Το σχέδιο που προωθείται από τη REDS προβλέπει μια σειρά αναπτύξεων, μεταξύ των οποίων ξενοδοχεία (4 και 5 αστέρων), ξενώνες, συνεδριακό-εκθεσιακό κέντρο, παραθεριστικές κατοικίες, εμπορικά κέντρα, μαρίνα, ελικοδρόμιο και άλλες χρήσεις.

Η επένδυση στις Γούρνες Ηρακλείου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά projects που θα κατασκευαστούν στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται, δε, η επένδυση να προσελκύσει σημαντικά εγχώρια και διεθνή κεφάλαια, καθώς και αξιόλογο τουριστικό ρεύμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά −σε συνδυασμό και με τα άλλα μεγάλα έργα που θα γίνουν στο νησί− στην αναβάθμιση, την προβολή και την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης και, κατ’ επέκταση, της χώρας και της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει παλιότερα η διοίκηση της REDS, το συνολικό ποσό της επένδυσης θα φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ το χρονοδιάγραμμα των αναπτύξεων είναι από 5 έως 7 χρόνια.

Τέλος, όσον αφορά το καζίνο που θα αναπτυχθεί εντός της έκτασης, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τη REDS, με σκοπό τη δρομολόγηση του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας, εντός του 2023, κατά τα πρότυπα του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό.

Η νέα επένδυση της ΤΕΜΕΣ

Στα σκαριά βρίσκεται και η κατασκευή του νέου τουριστικού καταλύματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 487 κλινών, στη θέση "Καρυά ή Βελίκα" στον Μεσσηνιακό Κόλπο, που δρομολογεί η ΤΕΜΕΣ. Πρόκειται για νέα επένδυση, προϋπολογισμού 49,81 εκατ. ευρώ, η χρηματοδότηση της οποίας θα προέλθει από ιδία συμμετοχή (κατά 25%), από μεσομακροπρόθεσμο δάνειο (κατά 45%) και από χορήγηση ενίσχυσης (κατά 30%).

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το προτεινόμενο έργο αφορά κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα (ξενοδοχείο 5 αστέρων) συνολικής δυναμικότητας 487 κλινών, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 81.147,24 τ.μ. και αποτελείται από δύο διακριτές δομικές ενότητες, καθώς και από τις απαραίτητες συνοδές εγκαταστάσεις ως εξής:

- Ξενοδοχειακό συγκρότημα (ανατολικό τμήμα) (107 κλειδιά - 220 κλίνες): Περιλαμβάνει 107 δωμάτια, κτίριο υποδοχής (Lobby Reception), μπαρ, εστιατόριο, υπαίθριο φούρνο, υπαίθριο κινηματογράφο, βιβλιοθήκη, υπαίθριο γυμναστήριο, χώρο λατρείας, χώρο ευεξίας, πισίνα, κήπο βρώσιμων, κοινόχρηστους χώρους.

- Ξενοδοχειακό συγκρότημα (δυτικό τμήμα) (130 κλειδιά - 267 κλίνες): Περιλαμβάνει 130 δωμάτια, κτίριο υποδοχής (Lobby Reception), μπαρ, εστιατόριο, υπαίθριο φούρνο, υπαίθριο κινηματογράφο, πισίνα, χώρο ευεξίας, κοινόχρηστους χώρους.

- Κοινωφελείς και λειτουργικοί χώροι (κοινές εγκαταστάσεις): Μία ακόμα επένδυση που προωθείται αφορά την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 160 κλινών, στη θέση Καβρός, εκτός των ορίων οικισμού Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά, ιδιοκτησίας της ΛΥΡΑ ΙΚΕ. Σε έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων θα αναπτυχθεί συγκρότημα 5 κτιρίων.

Η επένδυση στην Ελούντα

Στην τελική ευθεία μπαίνει το project Εlounda Hills, του τουριστικού project της Mirum Hellas στην Κρήτη. Μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση όλων των σχετικών αδειών και η έναρξη κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου στις αρχές του φθινοπώρου.

Tο εκτιμώμενο κόστος της συνολικής επένδυσης (μαζί με τις επανεπενδύσεις) ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ και βασίζεται σε ίδια κεφάλαια της εταιρείας, τραπεζικό δανεισμό και προπωλήσεις κατοικιών. Το έργο θα καταλάβει συνολική έκταση 56 εκταρίων, με την ολοκλήρωσή του να τοποθετείται το 2027, ενώ έως το καλοκαίρι του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος.

Στο πλαίσιο της α’ φάσης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αναπτυχθούν δύο πολυτελή ξενοδοχεία. Το ένα εξ αυτών, δυναμικότητας 137 δωματίων, μαζί με 66 branded βίλες και 81 branded διαμερίσματα θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα του project. To δεύτερο ξενοδοχείο, 15 δωματίων, θα αναπτυχθεί στην περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η μαρίνα, η οποία θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 64 σκαφών. Εκτός από τα δύο ξενοδοχεία, στο πλαίσιο της α’ φάσης του έργου, θα δημιουργηθούν 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες, 80 non branded διαμερίσματα, καθώς και πρόσθετες σχετικές υποδομές, με τις τιμές πώλησης των branded κατοικιών να ξεκινούν από περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και μπορεί να υπερβούν τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη φάση είναι περιφερειακή και περιλαμβάνει επιπλέον 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες και 80 non branded διαμερίσματα, καθώς και πρόσθετες σχετικές υποδομές και ανέσεις.

Οι τιμές πώλησης των branded κατοικιών ξεκινούν από περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και μπορεί να ξεπεράσουν τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Oι νέες επενδύσεις της Grivalia

Το καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ultra-luxury ξενοδοχείο One & Only Aesthesis στα πρώην "Αστέρια" Γλυφάδας. Η πολυτελής εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται μέσα σε έκταση 20 στρεμμάτων, θα αποτελείται από 128 δωμάτια και σουίτες. Το project θα έχει 128 κλειδιά, εκ των οποίων τα 116 είναι bungalows, σουίτες και βίλες.

Το δεύτερο project της Grivalia που θα κάνει πρεμιέρα το 2023 είναι το ultra-luxury glamping που αναπτύσσεται στη Βούλα, ενώ, όπως ανακοίνωσε προσφάτως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality, Γ. Χρυσικός, "δημιουργείται ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, που θα θέσει την Αττική και την Ελλάδα σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο στον παγκόσμιο χάρτη, αντίστοιχο με αυτό άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, όπως της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης".

Με την επένδυση αυτή, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, θα αναβιώσει ουσιαστικά η υφιστάμενη τουριστική κατασκήνωση του ΕΟΤ, με τελική κατάταξη της εγκατάστασης στην κατηγορία 5 αστέρων, μεταμορφώνοντάς τη σε σύγχρονη μορφή glamping (glam camping).

Στην αναδιαμόρφωση όλης της έκτασης προβλέπονται, εκτός του κάμπινγκ, εστιατόριο, αναψυκτήριο, παιδότοπος, χώρος διημέρευσης με βιβλιοθήκη, κατάστημα, κινηματογράφος, γυμναστήριο, κέντρο αναζωογόνησης, αθλητικά γήπεδα και ένα εκτενές δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων με ταυτόχρονη πυκνή φύτευση και υπαίθρια καθιστικά, προσφέροντας έτσι μια όαση αναψυχής στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Η νέα επένδυση στη Σαρωνίδα

Μια νέα στρατηγική επένδυση ύψους 840 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρόκειται για την επένδυση "Saronida Olympos Golf Project" της εταιρείας "Βήτα Ανάπτυξης Ακινήτων Α.Ε.".

Η νέα επένδυση αφορά την τουριστική αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή της Σαρωνίδας. Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος, με γήπεδο γκολφ, ελικοδρόμιο, τουριστικό χωριό, τουριστικό λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η έκταση χωροθετείται στη Σαρωνίδα και αποτελείται από 6.500 στρέμματα. Περιλαμβάνει οικόπεδα του οικοδομικού συνεταιρισμού "Η Υγεία", καθώς και άλλες όμορες εκτάσεις στην περιοχή που ξεκινά περίπου 1 χιλιόμετρο μετά το Grand Resort Lagonissi. H έκταση φτάνει μέχρι τα βόρεια και ανατολικά όρια της Σαρωνίδας, ενώ περιλαμβάνει και μέρος του ορεινού όγκου πίσω από τη Σαρωνίδα.

Η επένδυση θα περιλαμβάνει επίσης ξενοδοχειακές μονάδες και οικιστικά συγκροτήματα, εμπορικούς χώρους, καθώς και το μεγαλύτερο γήπεδο γκολφ της Αττικής, 18 οπών και διεθνών προδιαγραφών. Θα διαμορφωθεί επίσης το παραλιακό μέτωπο, ενώ θα γίνουν έργα και για τον ελλιμενισμό σκαφών (μαρίνα).