Ξανά στο σφυρί η διατηρητέα κατοικία στην Κηφισιά που συνδέεται με την Άννα Δρούζα

Της Ματίνας Χαρκοφτάκη

Για δεύτερη φορά αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με το ηλεκτρονικό σφυρί μια διατηρητέα βίλα, η οποία βρίσκεται κάτω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Κηφισιάς. Ο πλειστηριασμός στρέφεται εναντίον της Melitia Com Limited, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου και φέρεται να συνδέεται με την γνωστή παρουσιάστρια Άννα Δρούζα.

Συγκεκριμένα, στη δικαστική απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ύστερα από το αίτημα ανακοπής που κατέθεσαν οι ανακόπτουσες Melitia Com Ltd και Άννα Δρούζα, με το οποίο ζητούσαν να διορθωθεί η αρχική έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και να προσδιορισθεί η αξία του ακινήτου στο ποσό των 2.293.170 ευρώ, αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στην κυριότητα της Melitia Com Ltd ενώ η Άννα Δρούζα είναι εγγυήτρια του δάνειου, ευθυνόμενη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την οφειλή της εταιρείας.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στη διεύθυνση της συγκεκριμένης κατοικίας εμφανίζεται να έχει έδρα η εταιρεία boro ΙΚΕ , της οποίας μέλος και διαχειρίστρια είναι η κ. Δρούζα.

Σύμφωνα με την αρχική έκθεση κατάσχεσης, η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 1.842.554 ευρώ ενώ μετά από απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών διορθώθηκε προς τα πάνω στα 2.293.170 ευρώ. Με αυτή την τιμή εκκίνησης έγινε στις 27 Ιουλίου 2022 μια πρώτη προσπάθεια για την ηλεκτρονική του εκποίηση, ωστόσο δε βρέθηκε ενδιαφερόμενος αγοραστής και επομένως ο πλειστηριασμός ανακηρύχθηκε άγονος.

Έτσι, λοιπόν στις 23 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί να χτυπήσει εκ νέου το σφυρί για την διώροφη κατοικία, η οποία εντοπίζεται στην Κηφισιά με την τιμή πρώτης προσφοράς να παραμένει ίδια.

Τι περιλαμβάνει το ακίνητο

Το ακίνητο περιλαμβάνει ένα οικόπεδο, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, συνολικής έκτασης 1.292 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση Βαλτάνι, κάτω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Κηφισιάς.

Στο εν λόγω οικόπεδο έχει ανεγερθεί μια μονοκατοικία η οποία έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέα με ΦΕΚ του 1992, η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 176,82 τ.μ. και πρώτο όροφο με επιφάνεια 123,18 τ.μ., που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα.

Επιπλέον, στο βάθος του οικοπέδου υπάρχει ισόγειο βοηθητικό κτίσμα, επιφανείας 50,88 τ.μ.. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης, το συγκεκριμένο κτίσμα αποτελούταν αρχικά από υπερυψωμένο ισόγειο και εν μέρει υπόγειο, το οποίο στη συνέχεια με οικοδομική άδεια του 1986 επισκευάστηκε και μεταρρυθμίστηκε. Μετά από τις συγκεκριμένες εργασίες, το υπόγειο και ο μπαζωμένος τότε χώρος του υπογείου μετατράπηκαν σε κύριους χώρους χρήσης-κατοικία και συμπεριλήφθηκαν στο συντελεστή δόμησης. Η κατοικία, που έχει χαρακτηριστεί από το 1992 ως διατηρητέα, αποκτήθηκε από την Melitia Com το 2004.

Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι η κατοικία αποτελείται από ημιυπόγειο όροφο και υπερυψωμένο ισόγειο, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα ενώ η ποιότητα κατασκευής της ιδιοκτησίας χαρακτηρίζεται ως συνηθισμένη. Τέλος, τουλάχιστον εξωτερικά φαίνεται να είναι σε καλό βαθμό συντήρησης. Το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ανέρχεται στις 46.000 ευρώ (μέρος μιας μεγαλύτερης απαίτησης) ενώ τον πλειστηριασμό επισπεύδει η Intrum Hellas.