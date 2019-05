Αύξηση 27% στα έσοδα από μισθώματα της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ για το α’ τρίμηνο 2019

Αύξηση 27% στα έσοδα από μισθώματα κατέγραψε η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο α’ τρίμηνο 2019.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από μισθώματα στο πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε € 627 χιλ. έναντι € 493 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 27,1%, λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν το 2018.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 340 χιλ. έναντι € 269 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 26,2%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε € 172 χιλ. έναντι κερδών € 213 χιλ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς στα λειτουργικά έξοδα που αφορούν τα ακίνητα περιλαμβάνεται πρόβλεψη € 134 χιλ. που αφορά το ήμισυ της συνολικής ετήσιας υποχρέωσης καταβολής του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. (2018: € 83 χιλ.). Επιπλέον στα λοιπά λειτουργικά έξοδα του πρώτου τριμήνου 2019 περιλαμβάνονται και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα € 22 χιλ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2019 ανέρχονταν συνολικά σε € 1.150 χιλ. από € 1.303 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ο δείκτης μόχλευσης της Εταιρείας (Loan To Value) μη συμπεριλαμβανομένων των μετρητών διαμορφώθηκε σε 25,2% ενώ ο καθαρός δείκτης μόχλευσης (Net Loan To Value) ήταν 22,3%.

Την 29η Μαρτίου 2019 η Εταιρεία κατέβαλε στους μετόχους μέρισμα συνολικού ποσού € 656 χιλ. ήτοι € 0,055 ανά μετοχή (καθαρό), από τα κέρδη της χρήσης 2018.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: