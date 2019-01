Έκρηξη στις πλατφόρμες τύπου Airbnb

Το επιπλέον ατομικό έσοδο, η συνεισφορά στο οικογενειακό εισόδημα και η αξιοποίηση του ακινήτου είναι οι τρεις βασικοί και πιο συχνοί λόγοι που ωθούν τους ιδιοκτήτες να κάνουν καταχώρηση στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η AirBnB, και να παραχωρούν τα σπίτια τους σε ξένους επισκέπτες. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομίας διαμοιρασμού στους ιδιοκτήτες σπιτιών, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο BnB Guest Conference για την Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Βραχυχρόνια Μίσθωση, "The Best for the Guest", που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν ιδιοκτήτες που έχουν καταχωρήσει τα ακίνητά τους στις διάφορες πλατφόρμες (εκ των οποίων το 41% είχαν διαμέρισμα στην Αθήνα προς διάθεση), το 63% απάντησε πως ζητούσε παραπάνω εισόδημα και το 44% πως είδε τη δραστηριότητα αυτή ως διέξοδο από την οικονομική κρίση.

Από τα σημαντικά ευρήματα της μελέτης ήταν πως το 23% των ερωτηθέντων παραχωρούσε την ιδιοκτησία του για 61-90 ημέρες και επίσης ένα άλλο 23% για περισσότερες από 150 ημέρες. Πάντως πάνω από το 80% απάντησε πως δήλωσε τα εισοδήματά του στην εφορία.

Στα περαιτέρω ευρήματα, το 46% ανέφερε πως η νομοθεσία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της δραστηριότητας βραχυχρόνιων μισθώσεων και το 28% πως η διάθεση ακινήτων στις πλατφόρμες δημιουργεί διαφυγόντα κέρδη για την ελληνική οικονομία.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για μια αγορά πολύ δυναμική, κάνοντας λόγο για μια νέα πραγματικότητα που λειτουργεί παράλληλα με την παραδοσιακή τουριστική βιομηχανία (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια).

Είχε προηγηθεί η παρουσίαση του ο Tom Caton, Chief Revenue Officer της εταιρείας αναλύσεων AirDNA, σύμφωνα με την οποία τον τελευταίο χρόνο οι καταχωρήσεις για ενοικίαση σπιτιών στην Ελλάδα σε ξένους επισκέπτες είχαν αυξηθεί κατά 21%, φτάνοντας σε 72.144 (στοιχεία Δεκεμβρίου 2018) έναντι 59.379 στο τέλος του 2017.

Παρομοίως, οι διανυκτερεύσεις, που αντιπροσωπεύουν τις καταχωρήσεις διαθέσιμων διαμερισμάτων προς ενοικίαση, ήταν 585 χιλιάδες, αυξημένες κατά 24% και οι διανυκτερεύσεις για τις οποίες έγινε κράτηση ήταν αυξημένες κατά 8% (270.021 έναντι 249.577 το 2017).

Εντούτοις, λόγω της μεγάλης προσφοράς, αρνητικά κινήθηκαν τη χρονιά που πέρασε η πληρότητα (-13%), η μέση ημερήσια τιμή (-17%) και τα έσοδα ανά διαθέσιμο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα (-28%). Ειδικότερα, τα έσοδα ανά διαθέσιμο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα διαμορφώθηκαν σε 58,28 ευρώ έναντι 80,68 ευρώ το 2017. Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν από την AirDNA προέρχονται από τις πλατφόρμες Airbnb και Homeaway, που έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Οι περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη άνοδο στο σκέλος των εσόδων ανά διαθέσιμο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα (RevPar) είναι η Λευκάδα, η Ερμιονίδα , η Κέρκυρα, η Γλυφάδα και η Τήνος. Στους προορισμούς με τη μεγαλύτερη ζήτηση και στις δύο πλατφόρμες περιλαμβάνεται η Κρήτη, η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Θεσσαλονίκη.

