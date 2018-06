Τρέμει το Μαξίμου νέες κυβερνητικές απώλειες- Το βλέμμα σε "εφεδρείες"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.47

Της Νίκης Ζορμπά

Τον απόλυτο αιφνιδιασμό κατάφερε χθες ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Γιώργος Λαζαρίδης στη συγκυβέρνηση, καθώς η ανεξαρτητοποίησή του, άφησε την κυβέρνηση με τη σχεδόν οριακή πλειοψηφία των "152" βουλευτών, δημιουργώντας παράλληλα και κλίμα για περαιτέρω απώλειες στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, ένεκα της θρυαλλίδας του "Σκοπιανού".

Ουδείς παίρνει "όρκο" από το κυβερνητικό επιτελείο ότι δεν θα υπάρξουν άλλες ανεξαρτητοποιήσεις, συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο την κυβερνητική πλειοψηφία, εξ' ού και Μαξίμου - ΑΝΕΛ σε μια προσπάθεια να "στεγανοποιήσουν" τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες, κυριώτατα δηλαδή του κόμματος του Πάνου Καμμένου, κατήγγειλαν "σχέδιο αποσταθεροποίησης" το οποίο απεργάζονται "επιχειρηματικά συμφέροντα σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη" με τις ευλογίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπερ σημαίνει, ότι όστις επόμενος αποφασίσει να φύγει από το μαντρί, εάν δεν παραδώσει την έδρα του, θα γνωρίζει εξαρχής ότι τον περιμένει η "βούλα" του αποστάτη που δουλεύει για λογαριασμό "σκοτεινών κέντρων".

Αυτό είναι το αφήγημα εν πολλοίς από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, οι οποίοι βρίσκονται σε συναγερμό μην τυχόν ξυπνήσουν σήμερα ή τις επόμενες ημέρες και έρθουν αντιμέτωποι με νέες απώλειες στο εσωτερικό τους.

Συζητούν το "180"

Η συμφωνία των Πρεσπών, έχει ανοίξει ειδικά για τους ΑΝΕΛ το κουτί της Πανδώρας: Το μόνο που έχει απομείνει στον Πάνο Καμμένο είναι η "ελπίδα" ότι ή η συμφωνία δεν θα φτάσει ποτέ στην ελληνική βουλή για κύρωση ή ότι θα φθάσει μεν σε χρόνο τέτοιο που οι ευρωεκλογές θα είναι κοντά και θα μπορέσει να διαλύσει τον κυβερνητικό συνασπισμό, με επίδικο τη συμφωνία Ελλάδας-πΓΔΜ, προκειμένου να επιχειρήσει να διασωθεί πολιτικά ο ίδιος και πιθανώς οι εναπομείναντες βουλευτές του.

Ο δρόμος μέχρι τότε ωστόσο είναι μακρύς, τραχύς και δύσβατος ως αποδείχθηκε χθες με την ξαφνική αποχώρηση του Γ. Λαζαρίδη.

Για αυτό και από το πρωθυπουργικό "συρτάρι" βγήκε ξανά το θέμα της ψήφισης της συμφωνίας από διευρυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Καμμένος είχε δηλώσει πως θα ζητήσει από τον Αλέξη Τσίπρα να φέρει τη συμφωνία για ψήφιση με "180" άλλως θα αποσύρει την εμπιστοσύνη του στην Κυβέρνηση.

Το Μαξίμου δεν έβλεπε καθόλου ζεστά το σχετικό σενάριο αλλά όλα τούτα μέχρι ... προχθές, όταν και κλήθηκε να διαβεβαιώσει τον ανεξάρτητο πλέον Λαζαρίδη ότι θα την φέρει πράγματι με πλειοψηφία 3/5.

Ο ίδιος στην επιστολή παραίτησής του, απέδωσε (μερικώς) σε απροθυμία της Κυβέρνησης για "180" την απόφαση της αποχώρησής του, δοκιμάζοντας τη μαξιμινή οργή.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, τον "κάρφωσε" λέγοντάς grosso modo ότι πρόκειται για προσχηματική δικαιολογία καθώς το θέμα της ψήφισης της συμφωνίας από διευρυμένη πλειοψηφία είναι ορθάνοιχτο και θα συζητηθεί μεταξύ Τσίπρα - Καμμένου, όταν έρθει η ώρα.

Τσίπρας... καθησυχαστικός

Από το Λονδίνο όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε καθησυχαστικός στα σενάρια ασύμμετρων πολιτικών εξελίξεων.

Η κυβέρνηση είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει είπε και δεν ανησυχεί καθόλου, είπε, εκπέμποντας παράλληλα στο ίδιο κλίμα με Μαξίμου - Καμμένο περί ανόητων σχεδίων κάποιων να ρίξουν την Κυβέρνηση.

Το βλέμμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος πάντως βρίσκεται στις εν δυνάμει "συμμαχίες" που μπορεί (ή δεν μπορεί να χτίσει) τόσο με μεμονωμένους βουλευτές (Σπ. Δανέλλης) είτε χρησιμοποιώντας τον "πάγκο" των ανεξάρτητων (Χ. Θεοχάρης).

Προς ώρας, αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να κρατήσει κλειστή την κάνουλα των ανεξαρτητοποιήσεων η οποία προφανώς και φέρνει τις εθνικές κάλπες, εγγύτερα.

"Μύλος" το Ποτάμι

Μια δήλωση... βόμβα του Σπύρου Δανέλλη , έριξε νερό στον μύλο των σεναρίων περί "χρυσών εφεδρειών" στην Κυβέρνηση εάν υπάρξουν νέες απώλειες από τους ΑΝΕΛ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο βουλευτής του Ποταμιού, δήλωσε ότι το Ποτάμι θα βάλει πλάτη στην Κυβέρνηση εάν φύγουν οι ΑΝΕΛ, μέχρι τις εκλογές. Με βασική προϋπόθεση, όπως είπε, να μη συμμετέχει στο κυβερνητικό σχήμα το κόμμα του Πάνου Καμμένου.

Νωρίτερα πάντως, ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, διέψευδε τα περί στήριξης στην Κυβέρνηση.

"Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley", υπογράμμισε ο κ. Θεοδωράκης.

Χθες πάντως, ο ίδιος, απαντώντας σε σενάρια "μεταγραφής" του στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι παραμένει βουλευτής με το Ποτάμι και πως εάν έφευγε, θα παρέδιδε την έδρα του.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

"Επειδή όλα έχουν ένα όριο κι επειδή οι γκεμπελικές- σταλινικές μέθοδοι ηθικής απαξίωσης όποιου η άποψη δε συμφωνεί με τη δική τους, στις μέρες μας ανθούν, διαβεβαιώ τους ανησυχούντες πως παραμένω βουλευτής με Το Ποτάμι.

Αν άλλαζα κόμμα θα άφηνα την έδρα μου. Όσο αντιφατικό κι αν ακούγεται όμως, Το Ποτάμι περνά την ωριμότερη πολιτικά περίοδο του, όπως δείχνει η αταλάντευτη στάση του απέναντι στην εθνολαικιστική δημαγωγία.

Όπως σ όλη τη δημόσια διαδρομή μου έκανα, έχω το θάρρος της γνώμης μου, όσο μειοψηφική και να ναι.

Η στάση των πολιτικών δυνάμεων στο Μακεδονικό "σφραγίζει" την ταυτότητα τους και ορίζει τις εκλεκτικές τους συγγένειες.

Τέλος, δεν θα κουραστώ να λέω πως η αποτοξικοποίηση της δημόσιας ζωής και η εγκατάλειψη του "ή εμείς ή αυτοί", αποτελούν εθνική αναγκαιότητα".

