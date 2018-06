"Κλείδωσε" η πρόταση μομφής της Ν.Δ για τη συμφωνία Τσίπρα- Ζάεφ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:13

Του Δημήτρη Γκάτσιου

"Κλείδωσε" σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση της Ν.Δ να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον της Κυβέρνησης για τη συμφωνία Τσίπρα- Ζάεφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr , επικρατέστερο σενάριο φέρει την αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέτει την πρόταση, την Παρασκευή.

Συνεχείς συσκέψεις πραγματοποίησε νωρίτερα στο γραφείο του στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ν.Δ, με στενούς του συνεργάτες.

Στενό "μαρκάρισμα" στην Κυβέρνηση

Έτοιμη να πολεμήσει, σε επικοινωνιακό και πολιτικό επίπεδο, την "κακή συμφωνία" της κυβέρνησης Τσίπρα με την πΓΔΜ για το ονοματολογικό, είναι η Νέα Δημοκρατία, ήδη από χθες το βράδυ, οπότε και γνωστοποιήθηκαν τα σημεία της συμφωνίας Τσίπρα- Ζάεφ.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το Capital.gr, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέταζε από νωρίς να κάνει την κίνηση-ματ που θα καθορίσει τις εξελίξεις των επόμενων 24ωρων.

Αυτή η κίνηση δεν είναι άλλη από την κατάθεση πρότασης μομφής η οποία φέρεται να έρχεται όλο και πιο κοντά.

Το ερωτηματικό που προκύπτει πλέον ( εάν τελικώς επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες) είναι το πότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ, θα επιλέξουν να καταθέσουν την πρόταση.

Προς το παρόν, υπάρχουν δύο σενάρια:

1. Η πρόταση μομφής θα κατατεθεί αύριο κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου και του μεσοπρόθεσμου.

2. Η πρόταση θα κατατεθεί την Παρασκευή όταν η συμφωνία Τσίπρα- Ζάεφ τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πάντως, η οδός Πειραιώς σφίγγει τον "κλοιό", πιστή στη φράση του Κ. Μητσοτάκη ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να φανεί αυτό που στη Ν.Δ ονομάζουν "κακή συμφωνία".

Συνάντηση Μητσοτάκη- Παυλόπουλου

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, στον απόηχο του εμφατικού "όχι" που αναφώνησε στο deal Τσίπρα-Ζάεφ, τη στιγμή που μία συγκεκριμένη αποστροφή πηγών της οδού Πειραιώς δείχνει ότι η "γαλάζια" παράταξη εξετάζει όλα τα "όπλα" που έχει στη φαρέτρα της, εντός και εκτός του ελληνικού Κοινοβουλίου.

"Είναι προφανές ότι όλες οι επιλογές εξετάζονται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως γίνεται αντιληπτό αυτές δεν ανακοινώνονται σε τηλεοπτικό χρόνο", είναι η χαρακτηριστική αποστροφή πηγών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα από το Προεδρικό Μέγαρο πως θα πράξει ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε η συμφωνία για το ονοματολογικό της γείτονος να έρθει το συντομότερο δυνατό στη Βουλή και σε κάθε περίπτωση πριν υπογραφεί από την κυβέρνηση Τσίπρα, ώστε να διαπιστωθεί εάν η ίδια η Βουλή περιβάλει αυτή τη συμφωνία με την εμπιστοσύνη της.

Στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε ευθέως ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία συμφωνία, η οποία βρίσκει αντίθετη τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού "διότι εκχωρεί τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική εθνότητα, που για εμάς είναι μία εθνική υποχώρηση". Παράλληλα, τόνισε ότι ο κυβερνητικό εταίρος του κ. Τσίπρα, πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, έχει ταχθεί ξεκάθαρα απέναντι στη συμφωνία αυτή.

"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μου να έχουμε αυτή τη συνάντηση, που πραγματοποιείται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Ο κ. Τσίπρας ενημέρωσε εσάς χθες και τον ελληνικό λαό, για την πρόθεσή του να υπογράψει μία διακρατική συμφωνία με τη γείτονα. Μία συμφωνία, η οποία, κατά την άποψή μας, είναι βαθιά προβληματική. Όχι μόνο, γιατί βρίσκεται αντίθετη στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, διότι εκχωρεί τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική εθνότητα, που για εμάς είναι μία εθνική υποχώρηση, αλλά και για ένα λόγο ακόμα. Ο κ. Τσίπρας δε διαθέτει πολιτική νομιμοποίηση να υπογράψει αυτή τη συμφωνία από τη στιγμή που ο κυβερνητικός του εταίρος έχει ταχθεί ξεκάθαρα απέναντι στη συμφωνία αυτή. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε μία κατάσταση, η οποία είναι πρωτοφανής για την ελληνική συνταγματική ιστορία. Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει ξεκάθαρη συνταγματική εντολή, να έχει πρόθεση να δεσμεύσει τη χώρα και να δημιουργήσει μία πραγματικότητα, η οποία στη συνέχεια δε θα μπορεί να αλλάξει", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, στο σύντομο διάλογο, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

"Αυτό το οποίο θέλω να σας ζητήσω είναι πολύ σαφές. Θα ήθελα να παρέμβετε κι εσείς, όπως θα το πράξω κι εγώ, έτσι ώστε η συμφωνία αυτή να έρθει το συντομότερο δυνατό στη Βουλή, σε κάθε περίπτωση πριν υπογραφεί από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαπιστωθεί εάν η ίδια η Βουλή περιβάλει αυτή τη συμφωνία με την εμπιστοσύνη της. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί να κάνει σήμερα ο κ. Τσίπρας, για να εξασφαλίσει, αν μη τι άλλο, ότι τηρείται το Σύνταγμα της χώρας. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα εξαντλήσω όλα τα μέσα που έχω στη δυνατότητά μου, για να γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Αλλά, πιστεύω ότι κι εσείς, ως ρυθμιστής του Πολιτεύματος, αλλά και ως ένας άνθρωπος που γνωρίζει βαθιά τη συνταγματική τάξη της χώρας, μπορείτε να παρέμβετε, ώστε να γίνει το συνταγματικά αυτονόητο", επεσήμανε.

"Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, είναι αυτονόητη υποχρέωσή μου να σας δεχθώ και να ακούσω τις απόψεις σας. Το Σύνταγμα καθορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τις αρμοδιότητες της Βουλής στα θέματα αυτά. Να είστε βέβαιος ότι, με πλήρη σεβασμό του Συντάγματος, θα πράξω αυτό το οποίο μου αναλογεί. Αλλά, με πλήρη τήρηση του Συντάγματος", σημείωσε, από την πλευρά του, ο κ. Παυλόπουλος.

"Βάσει του Συντάγματος ένας πρωθυπουργός μπορεί να υπογράψει μία διεθνή συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τη στήριξη έστω της κυβέρνησής του. Ούτε αυτό δεν έχει ο κ. Τσίπρας, και θέλει να δεσμεύσει την χώρα με μια κακή συμφωνία. Εξυπακούεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη για να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική υπερηφάνεια του ελληνικού λαού. Καλέσαμε ήδη από χθες τον κ. Τσίπρα, μέσω του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα καταστήσει σαφές και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ο κ. Τσίπρας δεν διαθέτει καν τη νομιμοποίηση της κυβέρνησής του για να το πράξει…", επισημαίνουν πηγές της παράταξης. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι στην οδό Πειραιώς θέτουν στο στόχαστρο τόσο τον κ. Τσίπρα, όσο και τη στάση…ήξεις αφήξεις του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνου Καμμένου, ο οποίος μπορεί από τη μία να καταδικάζει τη συμφωνία του πρωθυπουργού με την πΓΔΜ, ωστόσο, από την άλλη, στηρίζει το κυβερνητικό οικοσύστημα.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στη δήλωσή του, αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό, σημείωσε ότι η αποδοχή της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας συνιστούν μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση. Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Τσίπρα να μην προχωρήσει στην υπογραφή της, τονίζοντας ότι ο ίδιος θα συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στη διαφύλαξη της ενότητας του Ελληνικού λαού, καθώς νούμερο ένα μέλημά του είναι να μη διχαστούν οι Έλληνες, για να ενωθούν οι Σκοπιανοί.

"Ύστερα από έξι μήνες μυστικής διπλωματίας, ο κ. Τσίπρας συμφώνησε με τον κ. Ζάεφ να υπογράψει μια διακρατική συμφωνία για την επίλυση της εκκρεμότητας με την γείτονα χώρα. Το έκανε, αφού περιφρόνησε τον Ελληνικό λαό και τις ευαισθησίες του. Και αφού αγνόησε προκλητικά σύσσωμη την αντιπολίτευση και τη Βουλή. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία πολιτική νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα υπογράφοντας μία συμφωνία η οποία δεν έχει την στήριξη της ίδιας της κυβέρνησής του. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στην Ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία και συνιστά προσβολή του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Θα ενημερώσω άμεσα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θεσμικό εγγυητή του πολιτεύματος, για αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη", δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. "Η λύση που συμφωνήθηκε είναι μια κακή συμφωνία. Έρχεται σε αντίθεση με την πλειονότητα των Ελλήνων. Αυτό κάποιοί δεν το αντιλαμβάνονται ή ακόμα χειρότερα δεν τους ενδιαφέρει να το αντιληφθούν. Είναι οι ίδιοι που στο παρελθόν δεν είχαν καμιά αντίρρηση να ονομάζεται η γειτονική χώρα Μακεδονία σκέτο. Επιπλέον μία κακή συμφωνία προσφέρει έδαφος σε περιθωριακά στοιχεία να πλειοδοτήσουν σε κάλπικό εθνικισμό, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Αρκετές πληγές πρέπει να επουλώσουμε ως χώρα. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε άλλη μία, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα...Το πρόβλημα των Σκοπίων δεν μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα της Ελλάδας. Καλώ τον κ. Τσίπρα να μην υπογράψει αυτή τη συμφωνία", ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Στη "γαλάζια" παράταξη στέκονται ιδιαίτερα στο σημεία-αιχμή της συμφωνίας, που κατοχυρώνει τη "Μακεδονική" ταυτότητα και γλώσσα. "Τι έχει να πει ο κ. Τσίπρας για το γεγονός ότι το "Severna Makedonija” θα ισχύει μόνο για τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τα Σκόπια, ενώ για τις σχέσεις των Σκοπίων με όλες τις υπόλοιπες χώρες θα ισχύει το "North Macedonia”; To γράφει ρητά ακόμη και το non paper του Μαξίμου: Ενώ σε όλο τον κόσμο τους πολίτες της πΓΔΜ θα τους αποκαλούν Μακεδόνες (Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia) μόνο στην Ελλάδα θα λέγονται "πολίτες της Severna Makedonja”. Είναι αυτό Εrga Οmnes; Δηλαδή το ίδιο όνομα για όλες τις χρήσεις εντός και εκτός σκοπιανών συνόρων; Διότι, εάν υπογραφεί μία τέτοια συμφωνία το "Severna Makedonija” και πολύ περισσότερο το "North Macedonia” θα γίνει πολύ σύντομα σκέτο Μακεδονία. Έτσι θα αποκαλούν όλοι αυτή τη χώρα και Μακεδόνες τους πολίτες της και μάλιστα με τη βούλα τη χώρας . Η εκχώρηση δήθεν "μακεδονικής γλώσσας” και δήθεν της "μακεδονικής εθνότητας” δεν είναι αποδεκτή από εμάς. Διότι συνιστούν τη ρίζα του αλυτρωτισμού των γειτόνων. Και επιπλέον έχει και προπαγάνδα τα όρια της. Είναι αδιανόητο να πανηγυρίζει η κυβέρνηση ως επιτυχία της ότι όλος ο κόσμος θα αποκαλεί στο εξής "Μακεδόνες” τους γείτονες με την έγκριση της Ελλάδας", σχολιάζουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

