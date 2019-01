Προς συμβιβασμό κυβέρνησης – τραπεζών στις 120.000 ευρώ για την προστασία της πρώτης κατοικίας

της Νένας Μαλλιάρα

Συμβιβασμό κυβέρνησης – τραπεζών για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμό στο όριο των 120.000 ευρώ, φαίνεται να δείχνουν οι μέχρι στιγμής ζυμώσεις ενόψει της υποβολής ενιαίας πρότασης προς έγκριση στους δανειστές για το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, οι τραπεζίτες θα συναντηθούν σήμερα στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών προκειμένου να συμφωνήσουν στην τελική πρόταση που θα απευθύνουν στην κυβέρνηση, καθώς επίκειται και νέα συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη.

Οι τράπεζες φαίνεται πως έχουν καταλήξει στο όριο των 100.000 ευρώ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ η κυβέρνηση έχει χαμηλώσει τον πήχη στις 150.000 ευρώ από μίνιμουμ προστασία με το ισχύον καθεστώς του νόμου Κατσέλη στις 180.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 280.000 ευρώ για ζευγάρι με τρία παιδιά. Οι θέσεις των δύο πλευρών εκτιμάται ότι θα συγκλίνουν στις 120.000 ευρώ, ποσό που είναι σημαντικά υψηλότερο από το όριο των 75.000 ευρώ που όπως έχει γράψει το Capital.gr, είχε αναφέρει στις τράπεζες ως λογικό ο SSM.

Εν τω μεταξύ, καθώς οι τράπεζες αναγνωρίζουν ότι χωρίς "κουρέματα" οφειλών δεν θα μπορέσουν να χειριστούν το δύσκολο θέμα των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων, επεξεργάζονται και την ενιαία στρατηγική με την οποία θα κινηθούν σε επίπεδο άφεσης χρεών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η στρατηγική αυτή θα βασιστεί στη σχέση αξίας δανείου προς αξία ακινήτου (loan to value).

Ειδικότερα, οι τράπεζες απορρίπτουν οποιοδήποτε "κούρεμα" εφόσον η σχέση loan to value διαμορφώνεται κάτω του 100% (π.χ. αν ο δανειολήπτης χρωστάει 80.000 ευρώ και η αξία του ακινήτου του είναι 100.000 ευρώ) και διαπραγματεύονται σε ένα εύρος σχέσης loan to value μεταξύ 120% και 140% για την παροχή "κουρέματος", με πιθανότερη προοπτική την αναλογία 120%.

Για την περίπτωση που η σχέση αξίας δανείου προς αξία ακινήτου κινείται κάτω του 100%, οι τράπεζες προτείνουν μόνο επιμήκυνση στη ρύθμιση της οφειλής. Για την περίπτωση που η σχέση αξίας δανείου προς αξία ακινήτου είναι μεγαλύτερη του 100% (δηλ. το ύψος της οφειλής είναι μεγαλύτερο από την αξία του ακινήτου), κάποιες τράπεζες ζητούν επιμήκυνση σε χρονικό ορίζοντα 25 ετών και κατόπιν "κούρεμα" οφειλής.

Το πώς θα διαμορφωθεί το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη είναι κομβικό για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων. Παράλληλα, κρίσιμη θα είναι η τιμολόγηση των στεγαστικών NPLs κατά την πρώτη αντίστοιχη τιτλοποίηση, αυτή της Eurobank ύψους 2 δισ. ευρώ, που αναμένεται να δώσει στα τέλη του μήνα, με την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών, το στίγμα των ξένων επενδυτών.

Σημειώνεται ότι η καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες βαρύνεται με "κόκκινα" στεγαστικά δάνεια 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 40% - 50% είναι ενταγμένα ή έχουν αιτηθεί το καθεστώς προστασίας του νόμου Κατσέλη.