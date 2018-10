"Άλμα" τεχνολογίας από την Eurobank για τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου

Της Νένας Μαλλιάρα

Μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία, συνεπή με τη δέσμευσή της να αποτελεί την καλύτερη τράπεζα για τις επιχειρήσεις, αναλαμβάνει η Eurobank, υιοθετώντας την τελευταία λέξη στην τραπεζική τεχνολογία για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα υπέγραψε την ένταξή της στην παγκοσμίως καινοτόμα πλατφόρμα we.trade. Πρόκειται για την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα για το trade finance βασισμένη σε blockchain, η οποία επιτρέπει τη διενέργεια αλλά και την παρακολούθηση εμπορικών συναλλαγών, σε όλα τα στάδια της "διαδρομής" με διαφάνεια και την ασφάλεια που παρέχει η τεχνολογία blockchain.

Την πλατφόρμα we.trade έχουν ιδρύσει και υποστηρίζουν τραπεζικοί κολοσσοί όπως η HSBC, η Deutsche Bank, η Banco Santander, η KBC και πολλές ακόμη διεθνείς τράπεζες, αρκετές από τις οποίες είναι μέλη και στο Trade Club Alliance, το παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο επιχειρηματικής διασύνδεσης το οποίο φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις, προερχόμενες από 50 χώρες, για εμπορικές συναλλαγές.

Με τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα we.trade, στην οποία εισέρχεται κατόπιν πρόσκλησης ως η μόνη ελληνική τράπεζα, η Eurobank θα εξελίξει περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις, πέρα από το στάδιο της διασύνδεσής τους για εμπορικές συναλλαγές με ενδιαφερόμενους διεθνείς εταίρους, όπως το κάνει ήδη μέσω του Trade Club Alliance.

"Με την ένταξη στο we.trade θα προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ψηφιακή λύση αιχμής για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Η εταιρία we.trade που ιδρύθηκε από μερικές από τις καλύτερες και μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, ξεχωρίζει ανάμεσα στις πλατφόρμες ψηφιακού εμπορίου χάρη στον αποδεδειγμένη εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain και στην ευρεία κάλυψη των διεθνών αγορών. Είμαι βέβαιος ότι οι συμμετέχουσες τράπεζες στο we.trade θα βρουν στην Eurobank έναν αξιόπιστο, καινοτόμο συνεργάτη με ισχυρή θέση στην εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη", αναφέρει στο Capital.gr ο κ. Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Global Transaction Banking της Eurobank.

Όπως εξηγεί ο κ. Τσαρμπόπουλος, ως το επόμενο βήμα στη διαδικασία ενίσχυσης της επιχειρηματικής διασύνδεσης, μέσω της πλατφόρμας we.trade όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της εμπορικής συναλλαγής – πωλητές, αγοραστές, τράπεζες και facilitators - θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν online τη συναλλαγή τους αλλά και να παρακολουθούν επίσης την εξέλιξή της.

Διασυνδέοντας όλα τα μέλη του οικοσυστήματος μιας εμπορικής συναλλαγής, η οποία πραγματοποιείται άμεσα σε πραγματικό χρόνο η πλατφόρμα we.trade ψηφιοποιεί την υπηρεσία εξασφάλισης των συναλλαγών από τις τράπεζες.

Εξαλείφει έτσι άμεσα το διπλό ρίσκο που υφίσταται μια επιχείρηση στο διεθνές εμπόριο, όπου η εταιρεία εξαγωγέας πιέζει να πληρωθεί πριν στείλει τα προϊόντα και η εταιρεία εισαγωγέας να πληρώσει αφού πρώτα τα έχει παραλάβει.

Το διπλό αυτό ρίσκο, που μέχρι σήμερα καλύπτουν οι εγγυήσεις των τραπεζών με μια χρονοβόρα διαδικασία, η πλατφόρμα we.trade μπορεί να το επιλύσει σε μία εργάσιμη ημέρα, με διαφάνεια και με ασφάλεια για τα δύο μέρη.

Έτσι, το we.trade, στο οποίο συμμετέχει η Eurobank, δεν είναι απλά μία ακόμα ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά μία από τις πρώτες επιτυχημένες εφαρμογές –διεθνώς–της τεχνολογίας του blockchain σε συναλλαγές διεθνούς εμπορίου για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, αποτελώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην τραπεζική.

Η εμπορική συναλλαγή στην πλατφόρμα του we.trade πραγματοποιείται σε έξι βήματα:

- Ο πωλητής φτιάχνει στην πλατφόρμα τους όρους του συμβολαίου ή την παραγγελία των προϊόντων της συναλλαγής,

- Ο αγοραστής συμπληρώνει ή τροποποιεί στοιχεία του συμβολαίου ή της παραγγελίας

- Οι δύο πλευρές συμφωνούν και υπογράφουν, ψηφιακά, την παραγγελία

- Η τράπεζα με την οποία συνεργάζεται ο εισαγωγέας αν θέλει, αναλαμβάνει να επιβεβαιώσει την ορθότητα της συναλλαγής και ενδεχομένως την εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών αναγκών του πελάτη της.

- Η τράπεζα του εξαγωγέα ενημερώνεται και εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια να παράσχει χρηματοδότηση (pre – financing) στον εξαγωγέα για την παραγωγή των προϊόντων

- Με το που θα κλείσει η παραγγελία, ενεργοποιείται το "έξυπνο συμβόλαιο" (smart contract) το οποίο και επιτρέπει την online παρακολούθηση της συναλλαγής. Ο πωλητής ενημερώνει ότι έστειλε την παραγγελία, στην πλατφόρμα εισέρχονται και τα μέρη που θα εκτελέσουν την μεταφορά της παραγγελίας (facilitators) και όλες οι πλευρές έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας, με tracker.

Με αυτά ως δεδομένα, η πλατφόρμα we.trade:

α) καθιστά δυνατή την συναλλαγή μεταξύ εμπορικών μερών σε ψηφιακό περιβάλλον, φθηνότερα και γρηγορότερα

β) παρέχει επιπρόσθετα, αν ζητηθεί, δυνατότητα εξασφάλισης της συναλλαγής από τις τράπεζες αλλά και τραπεζική χρηματοδότηση. Και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο και αξιοποιώντας το πλεονέκτημα του blockchain, όπου "ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει", εξασφαλίζοντας έτσι σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τη δυνατότητα να κάνουν τις συναλλαγές τους με διαφάνεια, ασφάλεια και χωρίς κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας της συναλλαγής.

Η επίσημη ένταξη της Eurobank στην πλατφόρμα we.trade έλαβε χώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, σε ειδική τελετή, στο πλαίσιο του SIBOS, του μεγαλύτερου διατραπεζικού συνεδρίου για υπηρεσίες Transaction Banking, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 8.000 σύνεδροι και στο οποίο η Eurobank, αποτελεί τη μοναδική ελληνική τράπεζα που συμμετέχει με δικό της booth. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τρέχουσα φάση προετοιμάζονται για να μπουν στην πλατφόρμα we-trade πολύ ισχυροί τραπεζικοί παίκτες, διεθνούς εμβέλειας και κύρους, όπως η UBS, η Erste και η Caixa.

Trade Club Alliance/"Go In Thessaloniki"

Έντονη είναι η κινητικότητα και σε ό,τι αφορά το Trade Club Alliance, στο οποίο συμμετέχουν τραπεζικοί όμιλοι με συνολικό ενεργητικό άνω των 4 τρις. ευρώ. Η Eurobank θα φιλοξενήσει στην Αθήνα την τρίτη γενική συνέλευση του Trade Club Alliance, η οποία αποτελεί το ανώτατο συντονιστικό όργανο του TCA, σε παγκόσμιο επίπεδο, και για πρώτη φορά θα διενεργηθεί εκτός Μαδρίτης, όπου έγιναν οι δύο πρώτες συνεδριάσεις με δεδομένο και τη δομική σχέση της Banco Santander με το Trade Club Alliance. Υπό αυτό το πρίσμα η επιλογή της Eurobank και της Αθήνας για τη διοργάνωση της 3ης γενικής συνέλευσης αποτυπώνει την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνουν τα μέλη του TCA στη συμμετοχή του Ομίλου Eurobank στην πολυμελή, παγκόσμια αυτή τραπεζική συμμαχία. Έτσι, υψηλόβαθμα στελέχη εκπρόσωποι 14 ισχυρών διεθνών τραπεζικών ομίλων – των μελών δηλαδή του TCA, θα συμμετάσχουν στο 3d Trade Club Alliance General Assembly Meeting, που θα διεξαχθεί στις 8 & 9 Νοεμβρίου 2018, στο κτίριο Διοίκησης της Eurobank. Η Eurobank, ιδρυτικό και βασικό μέλος του TCA και αποκλειστικός εκπρόσωπός του στην ελληνική και την κυπριακή αγορά, είναι ο μοναδικός όμιλος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που συμμετέχει στο Trade Club Alliance.

Οι εκπρόσωποι των ξένων τραπεζικών ομίλων θα παρευρεθούν και στο "Go In Thessaloniki", που πραγματοποιεί η Eurobank φέτος στη Θεσσαλονίκη, στις 12 – 14 Νοεμβρίου 2018. Πρόκειται για τον όγδοο κύκλο του "Go International", της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Eurobank για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το "Go In Thessaloniki" φέρει φέτος τη σφραγίδα του TCA με τη συμμετοχή κορυφαίων ξένων τραπεζικών στελεχών, από 14 τραπεζικούς ομίλους, που εκπροσωπούν συνολικά πάνω από 40 τράπεζες σχεδόν σε όλες τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Ενδεικτικό της δυναμικής που προσδίδει η συμμετοχή της Eurobank στο TCA είναι ότι άνω του 80% των εισαγωγικών επιχειρήσεων που θα εκπροσωπηθούν στο "Go In Thessaloniki" προέρχονται από τις τράπεζες που είναι μέλη στο TCA. Στο επίκεντρο των επιχειρηματικών συναντήσεων θα βρεθούν επιχειρήσεις από τον κλάδο τροφίμων και ποτών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμμετοχή εταιριών από τις μεγαλύτερες ξένες αγορές.

Σήμερα το TCA έχει εντάξει ενεργά πάνω από 12.000 εταιρείες ενώ, συνολικά, 100.000 επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μέχρι το τέλος του 2020. Στο Eurobank Trade Club έχουν εγγραφεί 1.000 επιχειρήσεις μέχρι στιγμής (μέλη Exportgate / πελάτες Τράπεζας) και υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τις 2.000 έως το τέλος του 2019.