OTE: Πώς προχωρά το πλάνο των επενδύσεων για FTTH

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πλάνο επενδύσεων του Ομίλου ΟΤΕ, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2022, για δίκτυα Νέας Γενιάς και τεχνολογικές υποδομές.

Ήδη έχει ξεκινήσει η επέκταση του δικτύου Fiber to the Home (FTTH) που φέρνει την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, προσφέροντας ταχύτητες Internet έως και 1 Gbps. Τον περασμένο Ιούλιο, ο όμιλος ενεργοποίησε την πρώτη οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, στο Παλαιό Φάληρο. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια από τις έξι ακόμη περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα έχουν Fiber to the Home μέχρι το τέλος του έτους.

Με βάση το πλάνο του Οργανισμού, μέχρι το τέλος του 2018, ο Οργανισμός θα διαθέτει εμπορικά FTTH εκτός του Παλαιού Φαλήρου, στις περιοχές του Χολαργού και του Αμαρουσίου, καθώς και στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Έως το τέλος του 2019, η κάλυψη COSMOTE Fiber To The Home θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σταδιακά, να δοθεί πρόσβαση στο δίκτυο FTTH σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το 2022. Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

Yψηλές ταχύτητες και στο mobile internet

Σήμερα ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρώτος σε πληθυσμιακή κάλυψη 4G στην Ελλάδα με 98%, αλλά και 4G+ (τεχνολογίας LTE Advanced), με πληθυσμιακή κάλυψη 92%, ενώ η θαλάσσια κάλυψη 4G ξεπερνά το 97%. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μόνος πάροχος στην Ελλάδα που προσφέρει ταχύτητες internet έως και 500Mbps μέσω του δικτύου 4G+.

Ωστόσο, για να προσφέρει σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές υψηλές ταχύτητες Mobile Internet, η COSMOTE έχει αυξήσει την τελευταία διετία τη μέση ταχύτητα πρόσβασης στο Internet κατά 40% και τη χωρητικότητα του δικτύου κατά 57%. Αυτό επιβεβαίωσε και η νέα διάκριση της COSMOTE ως "Greece’s Fastest Mobile Network 2018”, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στα "Speed Test Awards” του ανεξάρτητου φορέα Ookla, της διεθνώς αναγνωρισμένης και εξειδικευμένης εταιρείας σε μετρήσεις και επιδόσεις Internet.

Πρόσφατα η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων, P3 Communications, απένειμε στο δίκτυο κινητής COSMOTE την πιστοποίηση "Best in Test", για τις καλύτερες υπηρεσίες φωνής και mobile internet στην Ελλάδα. Η νέα διάκριση, για πέμπτη συνεχή χρονιά, ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς ανεξάρτητων συγκριτικών μετρήσεων που πραγματοποίησε η P3 Communications σε όλη τη χώρα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών φωνής και mobile internet.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το δίκτυο κινητής COSMOTE πέτυχε το μεγαλύτερο σκορ στην Ελλάδα, συνολικά, αλλά και στις επιμέρους αξιολογήσεις των υπηρεσιών φωνής και mobile internet. Συγκεκριμένα, οι επιδόσεις του δικτύου COSMOTΕ αξιολογήθηκαν από την P3 Communications ως οι καλύτερες στην Ελλάδα με 870 πόντους (στην κλίμακα 1 έως 1000), με το αμέσως επόμενο δίκτυο στους 782. Ειδικά στις ταχύτητες download, οι συνδρομητές κινητής COSMOTE απολαμβάνουν 80% υψηλότερες ταχύτητες στα αστικά κέντρα/μεγάλες πόλεις, ενώ στις μικρότερες πόλεις/κωμοπόλεις και στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας οι μετρούμενες ταχύτητες της COSMOTE ήταν τριπλάσιες σε σχέση με το δεύτερο πάροχο κινητής στην Ελλάδα.

Για τη διεξαγωγή των μετρήσεων έγινε, από την P3 Communications, προσομοίωση κανονικής χρήσης των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας σε όλες τις δημοφιλείς υπηρεσίες φωνής και mobile internet και αποτυπώθηκε η τελική εμπειρία που βιώνουν οι πελάτες ως προς την αξιοπιστία, την ποιότητα/πιστότητα ήχου, το χρόνο αποκατάστασης της κλήσης, την ταχύτητα για ανέβασμα και κατέβασμα αρχείων, την ταχύτητα και αξιοπιστία πλοήγησης στο internet και την απρόσκοπτη παρακολούθηση HD videos. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό (drive test tools) σε περισσότερες από 30 μεγάλες και μικρές πόλεις, καθώς και οδικούς άξονες.

