Trust and use, μια ελληνική startup που δικτυώνει τους καταναλωτές

Η ανάπτυξη του trust and use ξεκίνησε πριν από ενάμιση χρόνο περίπου από ομάδα 16 ατόμων με μεγάλη εμπειρία σε Marketing, Sales & Software Engineering. Σήμερα η πλατφόρμα βρίσκεται στον αέρα σε beta version και είναι έτοιμη, σύμφωνα με την ιδρυτική ομάδα της startup, να ενώσει καταναλωτές, αλυσίδες και επιχειρήσεις, με στόχο την παγκόσμια αγορά, δίνοντας προτεραιότητα στην είσοδο των επαγγελματιών για τους πρώτους μήνες και των καταναλωτών από το φέτος το Σεπτέμβρη.

Τι κάνει; Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο όπου οι χρήστες παρουσιάζουν την καταναλωτική τους ζωή, ενημερώνονται από φίλους και άλλους χρήστες για επιχειρήσεις και προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, βαθμολογούν υπηρεσίες, επιχειρήσεις και προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αναζητήσουν τοπικές επιχειρήσεις.

Βάσει του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συνεργασίες με ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, δήμους και νομαρχίες. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση της εταιρείας, πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα παγκοσμίως που χαρτογραφεί την αγορά για λογαριασμό του καταναλωτή και του παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να πλοηγηθεί εύκολα, online & offline, φιλτράροντας την πληροφορία και βρίσκοντας στοχευμένα αυτό που ζητά μέσω της ορθής κατηγοριοποίησης των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται στo www.trustanduse.com

Ουσιαστικά αποτελεί την καινοτόμο διαδικτυακή προσπάθεια που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν να προσφέρουν τα νέα μέσα, ώστε να προωθήσουν τις επιχειρήσεις/προϊόντα/υπηρεσίες τους και να προβληθούν σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό, δημιουργώντας ένα phygital (physical & digital) περιβάλλον αμιγώς καταναλωτικού χαρακτήρα.

Στα πλάνα της εταιρείας είναι η είσοδος της στην Ευρωπαϊκή αγορά μέχρι τα μέσα του 2019 και η επέκταση της στην αγορά της Βορείου Αμερικής το 2020.

Αυτό που διαφοροποιεί την πλατφόρμα είναι ότι δίνει τη δυνατότητα που παρέχει στις επιχειρήσεις να συνάπτουν συνέργειες με μη ανταγωνιστικά δίκτυα (μέσω συστήματος loyalty – κουπονιών που λειτουργεί στο εκάστοτε δίκτυο). Σύμφωνα με τη γλώσσα των ειδικών το αναφερόμενο γεγονός έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι αυξάνει τις πωλήσεις, την απήχηση στο καταναλωτικό κοινό και το δίκτυο εμπιστοσύνης της επιχείρησης. Άλλωστε μέσω της οδού του trust and use oι καταναλωτές είναι σε θέση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές τους, να απολαμβάνουν προνόμια και να εξοικονομούν χρήματα. Δηλαδή ένα social medium που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχει να προσφέρει το trust and use™, ώστε να διαφημίσουν τις επιχειρήσεις τους και να προβληθούν σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Όπως επισημαίνει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας κα Βάλια Παπαδημητρίου : "όταν ξεκινήσαμε είχαμε ως σκοπό μας να δημιουργήσουμε κάτι πρωτοπόρο τεχνολογικά με αποτέλεσμα να αναπτύξουμε το Kloth API. Ένα SaaS εργαλείο που εκτός από βάση για την πλατφόρμα του trust and use™ αναπτύσσεται και ως side business καθώς δίνει την δυνατότητα σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το δικό τους σύστημα συγκέντρωσης και διαχείρισης βάσεων με εμπορικές δυνατότητες (συνδυασμός ίδιων βάσεων και διαχείριση αυτών, κουπόνια και loyalty system. Ενδεχομένως η σημαντικότερη λειτουργία που παρέχεται είναι η δυνατότητα συνεργειών μεταξύ μη ανταγωνιστικών εταιριών απευθείας μέσω των μηχανογραφικών τους συστημάτων με sales incentives πχ με Χ αγορές σε αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, έκπτωση Ψ σε αλυσίδα καταστήματος ειδών σπιτιού, κα)".

Σημειώνεται ότι ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει σε συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδος αλλά και με μεγάλη ασφαλιστική εταιρία της χώρας οι οποίες θα αξιοποιήσουν την πλατφόρμα του trust and use™ με σκοπό την προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των μοντέλων επιβράβευσης των πελατών τους.