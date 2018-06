Πού οδηγεί το νήμα στο "Folli Follie-gate"

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Ραγδαίες και καταλυτικές αναμένονται οι εξελίξεις για την υπόθεση Folli Follie έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να προχωρήσει στην κατάθεση έγκλησης - μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγελία Αθηνών κατά της εταιρείας και των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, με το αιτιολογικό της "μη παροχής αιτούμενων στοιχείων" καθώς και της "παρεμπόδισης ελέγχου", στο πλαίσιο της διερεύνησης των κατηγοριών που έχει διατυπώσει το fund QCM.

Σήμερα συμπληρώνεται σχεδόν ένας μήνας από τη δημοσιοποίηση του περιβόητου report του QCM που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για την υπόθεση. Το επενδυτικό κεφάλαιο με το επίμαχο report αμφισβήτησε ευθέως βασικά σημεία του ισολογισμού του ομίλου Folli Follie Group (FFG), το ύψος των πωλήσεων στην Ασία, των ταμειακών διαθεσίμων και το εύρος του δικτύου της εταιρείας στην Κίνα, χαρακτηρίζοντας την εταιρεία ως "ελληνική Parmalat".

Αρκούμενη στις διαβεβαιώσεις της FFG ότι πρόκειται για ψευδείς ισχυρισμούς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε τότε τηρήσει στάση αναμονής. Σχεδόν 25 ημέρες μετά και αφού τα ερωτήματα παρέμεναν αναπάντητα, έχοντας στα χέρια της αίτημα της FFG (σ.σ. με αφορμή τη συνεχιζόμενη φημολογία, την οποία η εταιρεία όμως δεν διέψευδε μόνον μέσω ανακοινώσεων) να αναστείλει τη διαπραγμάτευση της μετοχής, η Επιτροπή αποφάσισε –με καθυστέρηση, κατά ορισμένους– να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η FFG δήλωσε αδυναμία παροχής στοιχείων που αφορούν στις οικονομικές της καταστάσεις, θέτοντας επί τον τύπο των ήλων το ζήτημα των ταμειακών διαθεσίμων της εισηγμένης. Το βασικό ερώτημα της αγοράς εδώ και έναν μήνα είναι και παραμένει κατά πόσον η FFG έχει τα ταμειακά διαθέσιμα των 446 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται στις οικονομικές της καταστάσεις στο τέλος του 2017.

Στην παρούσα φάση, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί επισήμως οι λόγοι για τους οποίους η FFG δεν κατέθεσε στοιχεία για τα ταμειακά της διαθέσιμα, πέραν της "αδυναμίας" της εταιρείας. Στην αγορά δίδονται πολλές ερμηνείες, ορισμένες εντελώς καταστροφικές, άλλες λιγότερο, μεταξύ των οποίων ότι τα διαθέσιμα έχουν τοποθετηθεί σε επενδύσεις που δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα ή ακόμη ότι είναι κατά πολύ χαμηλότερα όσων αναφέρονται. Λέγεται επίσης, χωρίς να επιβεβαιώνεται αρμοδίως, ότι η εταιρεία έχει προσκομίσει στοιχεία (extrait) από τις τράπεζες μόνο για ορισμένες, μεμονωμένες περιπτώσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό σκέλος και όχι το ασιατικό.

Ο ρόλος της κινεζικής θυγατρικής

Πολλοί λένε ότι η άκρη του νήματος παραμένει στο Χονγκ Κονγκ, εκεί όπου για διάστημα τριών και πλέον εβδομάδων βρισκόταν η οικογένεια Κουτσολιούτσου πριν ο Τζ. Κουτσολιούτσος επιστρέψει (την περασμένη Κυριακή) στην Αθήνα. Στο επίκεντρο των ερευνών που επιχειρείται να πραγματοποιηθούν βρίσκεται ακριβώς η ασιατική δραστηριότητα της FFG, για την οποία εξαρχής λέχθηκε πως ο έλεγχός της ήταν πλημμελής. Με βάση τους δημοσιοποιημένους ισολογισμούς των θυγατρικών της FFG, η FF Group Sourcing Ltd (πρώην Folli Follie Hong Kong Limited), εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, εμφανίζεται να διαθέτει 296 εκατ. δολάρια σε τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά στο τέλος του 2017. Τον ισολογισμό της εταιρείας υπέγραψε στις 16 Απριλίου 2018 η ελεγκτική εταιρεία Thomas Ng - Chi Wa & Co, αγνώστων λοιπών στοιχείων, και όχι η Chung and Partners. Ως μέλη της διοίκησης, τις λογιστικές καταστάσεις υπογράφει ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος (πρόεδρος της FFG), ο Law Chin Chuen και ο Ιωάννης Μπεγιέτης ως CFO. Ο κ. Μπεγιέτης εδώ και χρόνια είχε αναλάβει την επέκταση του Ομίλου FFG στην Ασία.

Επισήμως, δεν υπάρχει πρόοδος στον έλεγχο των δραστηριοτήτων στην Ασία (μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων του ομίλου), καθώς αποδεικνύεται πως ελάχιστοι, εντός του ομίλου, γνωρίζουν ποια είναι πραγματική κατάσταση εκεί. Αυτό μένει να διαπιστωθεί μόνον όταν παραδοθεί το πόρισμα του ελέγχου από την ΕΥ.

Δεδομένων των εξελίξεων και της έκτασης που έχει προσλάβει πλέον το θέμα, εκτιμάται ότι ο έλεγχος αυτός θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί, πιθανών και τρεις μήνες, ιδιαίτερα εάν αληθεύουν οι πληροφορίες πως στην ΕΥ δεν έχει δοθεί πλήρης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του ομίλου.

Τι θα ψάξει ο εισαγγελέας

Με πρόκριμα την αδυναμία της εταιρείας να παράσχει κρίσιμα οικονομικά στοιχεία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέλεξε, λοιπόν, την οδό της Δικαιοσύνης. Αυτή τη φορά, ενεργώντας συντονισμένα και έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του δ.σ., αποφάσισε να καταθέσει έγκληση στις εισαγγελικές αρχές.

Ουσιαστικά, ζητείται η δικαστική συνδρομή προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες της υπόθεσης. Ευθύνες που θα αναζητηθούν στην ίδια την εταιρεία και τους οικονομικούς της ελεγκτές, την εταιρεία ECOVIS. Η έγκληση - μηνυτήρια αναφορά αναμένεται ότι θα στρέφεται κατά των μελών του Δ.Σ. της FFG, των μελών του εποπτικού ελέγχου, των ορκωτών και άλλων προσώπων. Η έγκληση εξετάζεται από τον εισαγγελέα και ακολουθεί η απόφαση ή μη για άσκηση ποινικής δίωξης. Ο εισαγγελέας ή στη συνέχεια ο ανακριτής μπορεί να κρίνει ότι κάποια πρόσωπα μπορεί να εξαιρεθούν από την διαδικασία.

Όπως εξηγούν νομικοί, οι εισαγγελικές αρχές θα κληθούν να διερευνήσουν περαιτέρω εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα όπως της παραπλάνησης του επενδυτικού καινού, χειραγώγησης και άλλα σοβαρότερα. Εάν στοιχειοθετηθεί ότι επενδυτές και ομολογιούχοι απέκτησαν χρεόγραφα και μετοχές της FFG με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και την αξία της μετοχής που προέκυπτε από αυτές, οι οποίες όμως δεν απεικόνιζαν την πραγματική οικονομική εικόνα της εταιρείας που ενδεχομένως είναι σημαντικά χαμηλότερη, τότε θα υπάρξουν βαρύτερες ποινές.

Ήδη νομικά γραφεία κινούνται με αντικείμενο την κατάθεση ομαδικών αγωγών διεκδίκησης αποζημιώσεων. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο εξωτερικό, η κατάθεση τέτοιων συλλογικών αγωγών, των λεγόμενων Security Fraud Class Action (SFCA), αποτελεί πάγια πρακτική.

Σε όλα αυτά ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, που βρίσκεται στην Αθήνα (έπειτα από την παραμονή τριών αι πλέον εβδομάδων στο Χονγκ Κονγκ), απαντά με ψυχραιμία.

Σε προ ημερών συνάντηση με υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, μίλησε για σκευωρία, ξ οποία, δήλωσε, θα αποδειχθεί. Παράλληλα, εμφανίστηκε απόλυτα καθησυχαστικός προς τις τράπεζες για την προτροπή τους να υπάρξουν πρόσθετες καλύψεις για δάνεια που έχουν δοθεί.

Ωστόσο, τα πορβλήματ που αντιμετωπίζει ο όμιλος έχουν ήδη προκαλέσει επιχειρηματικές εξελίξεις. Στα Αττικά Πολυκαταστήματα, η ομάδα των μετόχων (Λαμπρόπουλος, Τσουβελεκάκης, Σγουμπόπουλος) ήδη αύξησε τη συμμετοχή της άνω του 50%, ασκώντας σχετικό δικαίωμα μέσω ΜΟΔ. Ταυτόχρονα, ανταγωνιστές κινούνται για να αναλάβουν "χρυσοφόρες" αντιπροσωπείες της FFG, όπως η Nike και η Converse σε περίπτωση που η FFG της απολέσει.

Οι ευθύνες των αρχών

Μείζον, πάντως, παραμένει το ερώτημα γιατί οι Αρχές δεν προχώρησαν από την πρώτη στιγμή, δεδομένων των βαρύτατων ισχυρισμών του QCM, στην αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της FFG την 4η Μαΐου, όταν έγιναν ευρέως γνωστοί (σ.σ. το report είχε δημoσιοποιηθεί λίγα 24 νωρίτερα) οι ισχυρισμοί αυτοί. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χ.Α. έχουν δεχθεί μομφές περί υποτίμησης του μεγέθους του ζητήματος, αρκούμενοι στις διαβεβαιώσεις της εταιρείας ότι οι ισχυρισμοί του fund είναι ψευδείς και εγείρονται σοβαρές ενστάσεις για το κατά πόσον προστάτευσαν με επάρκεια επενδυτές και αγορά.

Το επιχείρημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι πως δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί αναστολή διαπραγμάτευσης με βάση ένα δημοσίευμα, εν προκειμένω ένα report, καθώς ο ρόλος της Αρχής είναι να εξετάζει καταγγελίες. Ωστόσο, νομικοί εξηγούν πως στοιχειοθετούνταν αναστολή με βάση τη δυνατότητα που παρέχει η

νομοθεσία (Ν. 3371, άρθρο 17) και ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Ενότητα 2, κεφάλαιο 6). Το πλαίσιο αυτό, λένε, έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε περιπτώσεις αναστολών και δεν έχει αμφισβητηθεί δικαστικώς.

Τα δύο ομόλογα της FFG Και οι κινήσεις των τραπεζών

Στις αρχές του 2018, ο όμιλος Folli Follie Group αποτιμούνταν στο Χ.Α. στα 1,27 δισ. ευρώ. Μέχρι τις αρχές Μαΐου, η πορεία της μετοχής στο Χ.Α. δεν ακολουθούσε τη γενικότερη πορεία της πλειονότητας των μετοχών του FTSE-25, χωρίς ωστόσο να προβληματίζει επενδυτικά.

Όλα όμως άλλαξαν στις 4 Μαΐου, όταν έγινε ευρέως γνωστό στην αγορά το περιεχόμενο του report της QCM, ακολουθούμενο από τις δηλώσεις του Gabrilele Grego, ιδρυτή και managing partner του fund. Το πλήγμα για την ελληνική εταιρεία ήταν άμεσο, με απώλειες της τάξης του -30% την ίδια ημέρα. Η κλιμάκωση της υπόθεσης οδήγησε σε βαρύτατες απώλειες, τόσο για τη μετοχή όσο και για τα ομόλογα της FFG.

Σε μια προσπάθεια να στηριχθεί η μετοχή, ο πρόεδρος του δ.σ. του ομίλου, Δημήτρης Κουτσολιούτσος, προχώρησε στις 14/5 στην αγορά 110 χιλιάδων μετοχών της Folli Folie Group, έναντι 870 χιλιάδων ευρώ και επιπλέον 88.000 τίτλων έναντι 633 χιλ. ευρώ, συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί η αύξηση του ποσοστού της Fosun στη Folli Follie στο 16,37% (από 13,84%), έπειτα από αγορές τίτλων που έγιναν επίσης μέσω του Χ.Α.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας αποκτήθηκαν στις 11 Μαΐου 5.000 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 8,47 ευρώ.

Οι στηρίξεις αυτές δεν μπορούσαν να ανακόψουν τη πτωτική πορεία, παρά την πρόσκαιρη αντίδραση. Στο διάστημα από τις 4/5 έως και την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής, η FFG έχασε κεφαλαιοποίηση της τάξης των 706 εκατ. ευρώ, πτώση της τάξης του 68,7%, που επιδεινώθηκε λόγω και της αντικατάστασής της από το δείκτη MSCI Standard Greece.

"Κλειδί" τα δύο ομόλογα

Ταυτόχρονα οι τιμές στις δύο ομολογιακές εκδόσεις της εταιρείας "βούλιαξαν". Το μετατρέψιμο ομολογιακό των 249,5 εκατ. ευρώ, λήξης 2019, τιμολογήθηκε στο 60% της ονομαστικής του αξίας. Το δεύτερο ομόλογο, ονομαστικής αξίας 150 εκατ. ελβετικών φράγκων (περίπου 130 εκατ. ευρώ) έφτασε να κάνει πράξεις ακόμη και στο 30% της ονομαστικής του αξίας.

Καλά πληροφορημένες πηγές θεωρούν ότι οι δύο ομολογιακές εκδόσεις των Folli Follie συνολικού ύψους 370 εκατ. ευρώ αποτελούν "κλειδί" για την επόμενη ημέρα της FFG, καθώς ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μετατρέψιμο ομολογιακό λήξης 2019, οριοθετείται και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανάγκη της εταιρείας να αποπληρώσει ένα πολύ μεγάλο δάνειο. Είναι μάλλον προφανές ότι εξαιρετικά δύσκολα εάν όχι απίθανο η μετοχή της εταιρείας ακόμη και εάν επαναδιαπραγματευτεί να υπερβεί τα 40,7 ευρώ (τιμή μετατροπής), τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.

Αυτό το στοιχείο δεν θα ήταν, βεβαίως, ανησυχητικό εάν το ταμείο της εταιρείας έχει τα κεφάλαια που δηλώνονται στις λογιστικές καταστάσεις. Άλλωστε με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και με στόχο την εν μέρει αποπληρωμή του μετατρέψιμου ομολογιακού, είχε εκδοθεί το 2017 το ομολογιακό των 150 εκατ. ελβετικών φράγκων...

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι μεταξύ των ομολογιούχων βρίσκονται και Έλληνες θεσμικοί, δημιουργεί μια πρόσθετη ανησυχία στις τράπεζες οι οποίες ούτως ή άλλως έχοντας το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατά νου, θα είναι υποχρεωμένες να ζητήσουν τις μέγιστες διασφαλίσεις για τα δικά τους δάνεια προς τον όμιλο.

Αυτό, άλλωστε, ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης της περασμένη Πέμπτης του Τζ. Κουτσολιούτσου με τους επικεφαλής των τμημάτων Wholesale των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Θεωρείται βέβαιο ότι πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς τραπεζών, όπως απαίτηση για παροχή πρόσθετων εγγυήσεων, θα αναμένουν το πόρισμα του διεθνούς ελεγκτικού οργανισμού ΕΥ που, ως γνωστόν, διενεργεί έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία του ομίλου. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι τράπεζες εμφανίζονται ανήσυχες, καθώς, παρά το γεγονός ότι τα δάνεια του ομίλου FFG εξυπηρετούνται κανονικά, γνωρίζουν ότι πέραν του άμεσου τραπεζικού δανεισμού, η εταιρεία έχει να αντιμετωπίσει και την αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων που έχει εκδώσει.

Αν και επισήμως δεν έχουν ζητηθεί πρόσθετες εξασφαλίσεις από τον κ. Κουτσολιούτσο, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι οι τραπεζίτες συνέστησαν στον επιχειρηματία να τις... εξασφαλίσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο CEO του ομίλου διαβεβαίωσε ότι δεν έχει ζήτημα να τις παράσχει εάν χρειαστεί. Όμως οι επόμενες κινήσεις των τραπεζών –οι οποίες προς το παρόν δεν επιθυμούν να τραβήξουν το χαλί της FFG, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η επιχείρηση εξυπηρετεί το δανεισμό της– θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στα δύο βασικά μέτωπα, όπου πλέον κρίνεται εν πολλοίς η επόμενη ημέρα: στα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου και στις νομικές ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενδεχομένως και άλλων πλευρών όπως τουλάχιστον φημολογείται στην αγορά.

Αναδημοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί.