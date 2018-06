Προστασία των αμερικανικών ιδρυμάτων, σύλληψη δραστών ζητεί η πρεσβεία των ΗΠΑ

Έντονα καταδίκασε η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα την επίθεση στο κτίριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα σήμερα και την εισβολή χθες στο κτίριο της Ένωσης στη Θεσσαλονίκη.

Η πρεσβεία, με ανάρτησή της στο twitter, ζητεί την προστασία αυτών των ιδρυμάτων από τις ελληνικές αρχές, καθώς επίσης και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι δράστες.

We strongly condemn the recent attacks on American educational institutions @HAU_GR in Thessaloniki and Athens. We urge our Greek law enforcement partners to protect these institutions and bring the perpetrators to justice. https://t.co/bI4hYW04PJ