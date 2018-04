Φ. Κουβέλης: Η συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο θα συνεχιστεί

Την παραχώρηση από τη Γαλλία δύο φρεγατών τύπου FREM με χρονομίσθωση, οι οποίες θα πλεύσουν το καλοκαίρι στο Αιγαίο ενισχύοντας σημαντικά το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, επιβεβαίωσε ο Φώτης Κουβέλης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Πρόσθεσε δε, ότι σε δεύτερο χρόνο η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ακόμα φρεγάτα τύπου FREMΜ, καθώς και μια φρεγάτα, υπερσύγχρονης τεχνολογίας (σ.σ τύπου Βelh@rra).

"Είναι ακριβές ότι η Γαλλία μας δίνει δύο φρεγάτες με leasing, υπήρξε συνομιλία του πρωθυπουργού με τον Εμανουέλ Μακρόν, επόμενο βήμα θα είναι άλλες δυο φρεγάτες. Οι δυο φρεγάτες δεν είναι χθεσινή απόφαση, είναι έτοιμες, είναι δυνατόν να πλεύσουν μέσα στο καλοκαίρι" ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας.

Η Ελλάδα, διευκρίνισε, δεν μπορεί να μπει στην κούρσα των εξοπλισμών, αλλά να ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη. "Η αναβάθμιση μαχητικών μας πρέπει να γίνει, αλλά αυτό δεν αποτελεί συμμετοχή στην κούρσα των εξοπλισμών" τόνισε ο υπουργός.

"Φοβάμαι θερμό επεισόδιο από ατύχημα"

"Θερμό επεισόδιο με την έννοια της επιλογής δεν βλέπω, άλλα είναι δυνατό από μια συμπεριφορά της Τουρκιάς μια αναχαίτιση να μετατραπεί από ατύχημα σε ένα θερμό επεισόδιο" επισήμανε εξάλλου ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας.

Ο κ. Κουβέλης εκτίμησε ότι η τουρκική συμπεριφορά στο Αιγαίο θα συνεχιστεί, κάνοντας λόγο για "συνηθισμένα δύσκολο δίμηνο" έως τις τουρκικές εκλογές, καθώς αυτό το κλίμα εντάσεων τροφοδοτεί τη διαμόρφωση συγκεκριμένου κλίματος, και εξυπηρετεί προεκλογικά τον Ταγίπ Ερντογάν.

Χρησιμοποίησα, εξήγησε ο κ. Κουβέλης, τον όρο "ακήρυχτος πόλεμος" για να αναφερθώ στα σκάφη και στις ανθρωπινές ζωές που έχουμε χάσει και οι δυο πλευρές… "Οι αναχαιτίσεις και οι περιπολίες του πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής θέλουν καύσιμα, γίνονται εδώ και χρόνια και σημαίνουν αυξημένο κόστος" εξήγησε ο υπουργός

Όπως αποσαφήνισε, ο θάνατος του ηρωικού σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου δεν έχει καμία σχέση με τη Ρω. "Δεν υπήρξε αναχαίτιση με τουρκικά αεροσκάφη, στην επιστροφή των δύο Mirage στη Σκύρο χάθηκε το μαχητικό που οδηγούσε ο ηρωικός Γιώργος Μπαλταδωρος, και το δεύτερο κατέβηκε πολύ χαμηλά, 600 – 700 πόδια, και ανέβηκε τελευταία στιγμή, ήταν δυο λεπτά υπόθεση" ανέφερε χαρακτηριστικά για το δραματικό περιστατικό.

Όσον αφορά το τι συνέβη στη Ρω είπε ότι ένα ελικόπτερο τούρκικο πέταξε νύχτα με σβηστά φώτα, στοιχείο που απαγορεύεται, άλλα δεν παραβίασε τον εναέριο χώρο μας. Όπως εξήγησε, η ελληνική φρουρά έριξε τροχιοδεικτικές βολές στην αντίθετη κατεύθυνση για να λάβει υπόψη το ελικόπτερο ότι υπάρχει φρουρά, και μόλις έγινε αυτό έφυγε το ελικόπτερο... Ήταν μια αναγκαία κίνηση που έγινε με όλους τους κανόνες και δεν τροφοδοτεί εμπλοκή.

"Κρατούνται χωρίς κατηγορητήριο οι στρατιωτικοί μας"

"Δεν μπορώ να εκτιμήσω πότε θα υπάρξει απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας, αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι η Τουρκία δέχεται πιέσεις από πολλές πλευρές. Κρατιούνται χωρίς κατηγορητήριο, δεν είναι δυνατόν να κρατείται κάποιος χωρίς κατηγορητήριο παρατεταμένα πλησιάζει η κράτηση τους δύο μήνες" είπε ο Φώτης Κουβέλης. "Η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, αποφάνθηκε δεν έχει καμία σχέση το περιστατικό των δύο Ελλήνων με τους οχτώ τούρκους αξιωματικούς" υπογράμμισε. "Ο χαρακτηρισμός ‘’ομηρία’’ των Ελλήνων κρύβει από κάτω την ανταλλαγή" δήλωσε δε. "Όταν ο κ. Καμμένος είπε για ‘’ομηρία’’ ήθελε να προσδιορίσει το απαράδεκτο" διευκρίνισε.

"Αναφέρομαι στον πρωθυπουργό"

"Με τον κ. Καμμένο συνεργαζόμαστε πολύ καλά, και ο καθένας έχει τις αρμοδιότητές του" εξήγησε ακόμα ο κ. Κουβέλης. Ξεκαθάρισε εντούτοις, ότι θεσμικά, ο κάθε αναπληρωτής υπουργός, στη βάση συγκεκριμένων βάσει ΦΕΚ αρμοδιοτήτων, αναφέρεται στον πρωθυπουργό, "και εγώ αναφέρομαι στον πρωθυπουργό. Ο κάθε αναπληρωτής υπουργός, όχι μόνον εγώ" ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Μπορεί να είναι άλλη η εκφορά του πολιτικού λόγου του κ. Καμμένου από τη δική μου, γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετική αντίληψη για διάφορα πράγματα, αλλά ούτε αυτός έχει εκχωρήσει την ιδεολογική πολιτική του ταυτότητα σε μένα, ούτε το αντίθετο… Συνεργασία κάνουμε" σημείωσε.

"Επικίνδυνη ενέργεια στις βραχονησίδες – Ξεχνάμε τα Ίμια;"

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια των τριών νεαρών Ελλήνων να σηκώσουν τη σημαία σε πέντε βραχονησίδες, είπε ότι "δικαιολογώ το πατριωτικό συναίσθημα των νέων ανθρώπων, άλλα η εξωτερική πολιτική πρέπει να ασκείται από την κυβέρνηση και την κάθε κυβέρνηση.

"Ήταν επικίνδυνη ενέργεια, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα και δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής μην ξεχνάμε τι συνέβη με τα Ίμια" προειδοποίησε. Ο κ. Κουβέλης παρατήρησε πάντως ότι "δεν διαπιστώσαμε προσέγγιση τουρκικού σκάφους σε βραχονησίδα, δε σημειώθηκε τέτοιο πράγμα".

"Μετέχω στην προοδευτική προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ" απάντησε δε ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές με το κυβερνών κόμμα.



Πηγή: http://www.skai.gr/news/politics/article/371653/kouvelis-pairnoume-gallikes-fregates-fovamai-thermo-epeisodio-apo-atuhima/#ixzz5DC191dmu

