Τουρκία: Αμφισβητεί την ελληνική & κυπριακή υφαλοκρηπίδα

Προκλητική επιστολή, με την οποία αμφισβητείται η ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα, έστειλε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, Φεριντούν Σινιρίογλου, στον ΓΓ του ΟΗΕ. Με αυτή την κίνηση η Τουρκία αντιδρά στο προηγούμενο ανακοινωθέν της Τριμερούς Συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

Όπως φαίνεται και στην επιστολή, ο Σινιρίογλου αμφισβητεί την αναφορά σε ύπαρξη "κοινών θαλασσίων συνόρων" μεταξύ των τριών χωρών και επαναλαμβάνει τη διεκδίκηση της χώρας του για δικαιώματά της επί όλης της υφαλοκρηπίδας.

Η επιστολή του Φεριντούν Σινιρίογλου

"Σχετικά με την επιστολή που περιείχε την Τριμερή Διακήρυξη με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2018 (Α/72/760) επιθυμώ να θέσω υπ' όψιν σας τις ενστάσεις της κυβέρνησής μου.

Τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο δυτικά του μεσημβρινού 32°16'18"E έχουν καθορισθεί με τουρκικές ρηματικές διακοινώσεις No. 2004/Turkuno DT/4739, της 2ας Μαρτίου 2004, και No. 2013/14136816/22273, της 12ης Μαρτίου 2013, προς τον ΓΓ του ΟΗΕ και έχουν δημοσιευθεί στην Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea καθώς και στο Law of the Sea Bulletin.

Υπό το φως των ανωτέρω η αναφορά σε αποκαλούμενα "κοινά θαλάσσια σύνορα" στην προαναφερθείσα κοινή επιστολή, είναι άκυρη και αβάσιμη υπό τους ορούς του Διεθνούς Δίκαιου, συμπεριλαμβανομένου του εθιμικού δικαίου.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Τουρκία έχει δεσμευθεί να προστατεύσει τα ipso facto and ab initio (εξ υπαρχής και αυτοδικαίως) κυριαρχικά δικαιώματα της στην υφαλοκρηπίδα της.

Θα ήμουν ευγνώμων αν η παρούσα επιστολή μπορούσε να κυκλοφορήσει ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, στο σημείο 77 (α) της ημερήσιας διάταξης, και δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, καθώς και στον επόμενο Law of the Sea Bulletin.



Feridun H. Sinirlioğlu



Μόνιμος Αντιπρόσωπος"