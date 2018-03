Παρέμβαση Πάιατ για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς

Την ελπίδα του, ότι σύντομα θα λυθεί το θέμα των δύο Eλλήνων στρατιωτικών, που είναι προφυλακισμένοι στην Αδριανούπολη, εξέφρασε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, από την Ανδραβίδα, όπου βρίσκεται για να παρακολουθήσει την πολυεθνική άσκηση "Ηνίοχος 2018", μαζί με τον ΥΠΕΘΑ Πάνο Καμμένο, αλλά και πρέσβεις άλλων κρατών που συμμετέχον στην αεροναυτική Άσκηση.

Όπως μεταδίδει ο "Αθήνα 9,84", συνομιλώντας με στρατιωτικούς συντάκτες στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, ο Τζέφρι Πάιατ, είπε, "οι ΗΠΑ είναι πλήρως αφοσιωμένες στο ζήτημα των δυο στρατιωτικών", για να προσθέσει, ότι η κυβέρνησή του στηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η πολυεθνική διακλαδική άσκηση "Ηνιόχος 2018". Σε αυτήν συμμετέχουν ελληνικά μαχητικά, ισραηλινά, αμερικανικά, ιταλικά, βρετανικά, και αεροσκάφη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι επιχειρήσεις εκτελούνται σε 24ωρη βάση σε ένα ρεαλιστικό και παράλληλα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και έως τα όρια του FIR Αθηνών.

