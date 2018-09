Τραμπ κατά χωρών ΟΠΕΚ: Μειώστε τις τιμές του πετρελαίου τώρα!

Επίθεση κατά των πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Μέσης Ανατολής εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter, καλώντας το καρτέλ του ΟΠΕΚ να μειώσει άμεσα τις τιμές του αργού, επικαλούμενος τη στρατιωτική προστασία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις χώρες του Κόλπου.

"Προστατεύουμε τις χώρες της Μέσης Ανατολής, δεν θα ήταν ασφαλείς για πολύ χωρίς εμάς και παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να πιέζουν για όλο και υψηλότερες τιμές στο πετρέλαιο! Θα το θυμόμαστε. Το μονοπώλιο του OPEC πρέπει να χαμηλώσει τις τιμές άμεσα!", ανέφερε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!