Αεροπορικές επιδρομές στη Συρία εξαπέλυσαν ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Βρετανία πραγματοποίησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (04:00 ώρα Ελλάδας) συντονισμένα πλήγματα στη Συρία εναντίον του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Λίγο μετά την έναρξη της επιχείρησης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με διάγγελμά του ανακοίνωσε ότι διέταξε επιθέσεις ακριβείας ενάντια σε εγκαταστάσεις χημικών όπλων στη Συρία. Στην πρώτη αντίδρασή της η Μόσχα προειδοποιεί για "συνέπειες". "Θα αποτύχει", λέει η Δαμασκός, που μέσω της κρατικής τηλεόρασης της Συρίας έκανε λόγο για αναχαίτιση 13 πυραύλων.

Το διάγγελμα Τραμπ

Με διάγγελμά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση στη Συρία τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τιμωρήσουν το καθεστώς του Σύρου προέδρου Άσαντ έως ότου να σταματήσει τη χρήση χημικών όπλων, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα βαθύνουν την εμπλοκή τους στον συριακό εμφύλιο πόλεμο.

Στόχος των βομβαρδισμών ακριβείας από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία ήταν θέσεις που σχετίζονται με τις "χημικές οπλικές δυνατότητες" της Δαμασκού, όπως δήλωσε ο Τραμπ.

Αφορμή για τις επιδρομές ήταν η φερόμενη χρήση χημικών όπλων εναντίον αμάχων στην πόλη της Ντούμα, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για "σημαντική κλιμάκωση" της συστηματικής χρήσης χημικών από τις δυνάμεις του σύρου προέδρου. "Αυτά είναι τα εγκλήματα ενός τέρατος", είπε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως οι επιδρομές δεν συνιστούν απόφαση για μεγαλύτερη αμερικανική εμπλοκή στη Συρία. Επισήμανε πως κύριο μέλημα της Ουάσινγκτον είναι η καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, και για αυτόν τον λόγο παρέχει στήριξη σε αντάρτες στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Έντονη η αντίδραση της Ρωσίας

Οι ενέργειες που έγιναν σήμερα το βράδυ στη Συρία θα έχουν συνέπειες και όλη η ευθύνη ανήκει στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία δήλωσε με ανακοίνωσή του ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον, o Ανατόλι Αντόνοφ. "Οι χειρότεροι φόβοι επαληθεύτηκαν. Δεν εισακούστηκαν οι προειδοποιήσεις μας. Ένα προσχεδιασμένο σενάριο εφαρμόζεται. Ξανά, απειλούμαστε. Προειδοποιήσαμε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες", τόνισε ο Αντόνοφ. "'Όλη η ευθύνη για αυτές ανήκει στην Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Παρίσι", πρόσθεσε.

"Ο συριακός λαός δοκιμάσθηκε πρώτα από την 'Αραβική άνοιξη', μετά από το Ισλαμικό Κράτος, τώρα από έξυπνους αμερικανικούς πυραύλους. Η πρωτεύουσα μιας κυρίαρχης κυβέρνησης, που προσπαθεί επί χρόνια να επιβιώσει από μια υφιστάμενη τρομοκρατική επιδρομή, δέχθηκε επίθεση", έγραψε στο Facebook η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. "Πρέπει να είσαι πολύ ανώμαλος για να επιτεθείς στην πρωτεύουσα της Συρίας ακριβώς τη στιγμή που είχε μια ευκαιρία για ένα ειρηνικό μέλλον", πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, ανακοίνωσε πως κανένα από τα δυτικά πλήγματα στη Συρία δεν σημειώθηκε κοντά στις βάσεις της αεροπορίας και του ναυτικού που διατηρεί η Ρωσία στο συριακό έδαφος.

"Κανένας από τους πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τους συμμάχους τους δεν μπήκε στη ζώνη ευθύνης της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας που προστατεύει τις εγκαταστάσεις στην Ταρτούς και τη Χμέιμιμ", αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Οι ρωσικές δυνάμεις διαθέτουν μια ναυτική βάση στην Ταρτούς και μια αεροπορική βάση στη Χμέιμιμ.

Η Τουρκία χαιρετίζει τις επιδρομές

Ξεκάθαρη θέση υπέρ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους έλαβε η Άγκυρα, μετά από ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της γείτονος, καλωσορίζοντας τις αεροπορικές επιδρομές στη Δαμασκό.

Στην ανακοίνωση η αντίδραση των συμμαχικών δυνάμεων χαρακτηρίζεται ως η "κατάλληλη", σημειώνοντας πως "η επίθεση με χημικά όπλα (του καθεστώτος Άσαντ) εναντίον πολιτών συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η Τουρκία πιστεύει ότι τέτοια εγκλήματα δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα, προκειμένου να αποσοβηθούν νέες εγκληματικές ενέργειες".

"Είναι σημαντικό η διεθνής κοινότητα, ιδίως τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να συμφωνήσουν σε κοινά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η χρήση χημικών όπλων δεν παραμένει ατιμώρητη", καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Οι εμπλεκόμενες δυνάμεις

Το επιτελείο των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων ανέθεσε την αποστολή των βομβαρδισμών σε καταδιωκτικά Rafale, σύμφωνα με ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων και την υπουργό Άμυνας Φλοράνς Παρλί.

Το Λονδίνο χρησιμοποίησε τέσσερα καταδιωκτικά αεροπλάνα Tornado GR4 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) εξοπλισμένα με πυραύλους Storm Shadow.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν "διάφορους τύπους πυρομαχικών", μεταξύ των οποίων πυραύλους κρουζ Τόμαχοκ. Σύμφωνα με το Fox News, χρησιμοποιήθηκαν επίσης βομβαρδιστικά μακράς ακτίνας δράσης B-1.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Τζιμ Μάτις διευκρίνισε πως οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν διπλάσια πυρομαχικά απ' όσα είχαν χρησιμοποιήσει για το αμερικανικό πλήγμα του Απριλίου 2017 εναντίον της στρατιωτικής βάσης του Αλ-Σααϊράτ, κοντά στη Χομς.

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα απάντησε, όμως σύμφωνα με το Πεντάγωνο δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες από την αμερικανική πλευρά.

Οι στόχοι

Οι Βρετανοί ανακοίνωσαν πως έπληξαν ένα στρατιωτικό συγκρότημα -μια παλιά βάση πυραύλων- σε απόσταση 24 χλμ. δυτικά της Χομς, "όπου το καθεστώς φέρεται ότι διατηρεί χημικά όπλα".

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε πως τα γαλλικά πλήγματα "περιορίσθηκαν στα μέσα του συριακού καθεστώτος που επιτρέπουν την παραγωγή και τη χρησιμοποίηση χημικών όπλων".

"Εξουσιοδότησα τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να διεξάγουν συντονισμένες και στοχευμένες επιθέσεις για να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες χημικών όπλων του συριακού καθεστώτος", δήλωσε η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

